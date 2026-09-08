Pokémon GO glänzt mit Doppel-Event, einem neuen, legendären Crypto und mehreren Shinys

In Pokémon GO wurde ein Doppel-Event angekündigt. Und das bringt nicht nur ein neues, legendäres Crypto, sondern auch gleich mehrere Shiny-Debüts mit.

Was sind das für Events? Neben der Ankündigung des Ernte-Festivals wurde auch direkt eine Rocket-Übernahme für das Event angekündigt. Das reguläre Ernte-Festival wird am Dienstag, dem 29. September 2026 um 10:00 Uhr starten.

Am Freitag, dem 2. Oktober 2026 um 0:00 Uhr übernimmt dann Team GO Rocket das Event. Ende ist dann am Montag, dem 5. Oktober 2026 um 20:00 Uhr.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Starker Angreifer und einige Shinys

Welche neue Cryptos gibt es? In der Rocket-Übernahme könnt ihr erstmals die Crypto-Variante von Zekrom, einem legendären Drache-Elektro-Monster aus der 5. Generation, erhalten. Da bereits die reguläre Variante des Monsters zu den besten Angreifern in Pokémon GO vom Typ Elektro zählt, wird die Crypto-Variante entsprechend noch stärker.

Crypto-Zekrom erhaltet ihr, wenn ihr euch im GO-Pass den Super-Rocket-Radar schnappt und Giovanni sucht und herausfordert.

Außerdem könnt ihr im Event erstmals die Crypto-Varianten von Reißlaus, Imantis und Sankabuh bei Rocket-Rüpeln erhalten.

Welche neuen Shinys gibt es? Innerhalb des gesamten Ernte-Festivals könnt ihr zudem zum ersten Mal die Shiny-Variante von Knapfel erhalten. Das Monster besitzt gleich 3 verschiedene Weiterentwicklungen: Drapfel, Schlapfel sowie Sirapfel, das sich sogar noch zu Hydrapfel weiterentwickeln kann.

Passend dazu locken Moos-Lockmodule im Event ausschließlich Äpfel an, was es euch etwas erleichtern sollte, die Shinys zu farmen. Im GO-Pass wartet auf Stufe 1 zudem eine erhöhte Chance auf saure, süße und saftige Äpfel, die für die verschiedenen Entwicklungen notwendig sind.

In der Rocket-Übernahme wird darüber hinaus Sproxi sein Shiny-Debüt im Spiel feiern.

Außerdem wird es 2 Monster geben, die eine erhöhte Shiny-Chance im Event haben: Olini, das ihr ab Start des regulären Ernte-Festivals in der Wildnis finden könnt, sowie Schmeckmag, das ihr mit Start der Rocket-Übernahme in der Wildnis finden könnt.

Was haltet ihr von dem Doppel-Event? Was ist euer Highlight? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte im aktuellen Monat im Spiel aktiv sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.

Auf der zweiten Seite findet ihr alle Inhalte der Events.