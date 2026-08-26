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Pokémon GO: Alle Events im September 2026 – Rampenlicht, Raidstunden, Dynamax in der Liste

peekay Paul Kutzner Lesezeit < 1 Minuten
Pokemon GO Events September 2026

Welche Events, Raids und weiteren Inhalte warten im September 2026 in Pokémon GO auf euch? MeinMMO zeigt es euch.

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Was sind die Highlights im September 2026? Der September startet und bringt euch wieder einige interessante Inhalte mit.

  • das Mega Finale des GO Fests findet statt
  • Giratina (Wandelform) und Voltolos (Inkarnationsform) erscheinen erstmals in ihren Crypto-Formen
  • Arktos, Zapdos und Lavados kehren in ihren Dyna-Formen zurück

In den folgenden Tabellen haben wir alle Events und Inhalte zusammengefasst. Monster, die auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

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Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora

Alle Events im September 2026

DatumEvent
31. August – 4. SeptemberMega Ascension
5. – 6. SeptemberGO Fest 2026: Mega Finale
8. – 14. SeptemberMega Squads
12. SeptemberCommunity Day Classic
16. – 22. SeptemberUnbekanntes Event
19. SeptemberSuper Mega Raid Tag
26. SeptemberCatch Mastery
29. September – 5. OktoberHarvest Festival

Alle Rampenlicht-Stunden im September 2026

DatumPokémon & Bonus
10. SeptemberHornliu*, Kokuna* sowie Bibor* & doppelte Verschick-Bonbons
13. SeptemberHunduster*, Hundemon & doppelte Verschick-Bonbons
17. SeptemberUnbekanntes Monster & doppelter Fang-Sternenstaub
24. SeptemberRattfratz* & doppelte Entwicklungs-EP sowie erhöhte Chance auf XXS-Rattfratz

Alle Raid-Stunden im September 2026

DatumPokémon
9. SeptemberZacian (Heldenhafter Krieger)*
16. SeptemberZamazenta (Heldenhafter Krieger)*
23. SeptemberVoltriant* (Asien-Pazifik),
Schabelle* (Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien) sowie
Masskito* (Amerika und Grönland)
30. SeptemberXerneas*

Alle Dynamax-Bosse im September 2026

DatumDyna-Boss
31. August – 6. SeptemberEvoli*
7. – 13. SeptemberTrasla*
14. – 20. SeptemberRihorn*
21. – 27. SeptemberArktos*, Zapdos* und Lavados*
28. September – 4. OktoberMemmeon*
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Auf welche Inhalte freut ihr euch besonders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Nicht nur ein neuer Monat startet in Pokémon GO, sondern auch eine neue Season. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte diese mitbringt, dann schaut gerne nach den ersten Informationen zur neuen Season in Pokémon GO.

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