Pokémon GO: Alle Events im September 2026 – Rampenlicht, Raidstunden, Dynamax in der Liste

Welche Events, Raids und weiteren Inhalte warten im September 2026 in Pokémon GO auf euch? MeinMMO zeigt es euch.
Was sind die Highlights im September 2026? Der September startet und bringt euch wieder einige interessante Inhalte mit.
- das Mega Finale des GO Fests findet statt
- Giratina (Wandelform) und Voltolos (Inkarnationsform) erscheinen erstmals in ihren Crypto-Formen
- Arktos, Zapdos und Lavados kehren in ihren Dyna-Formen zurück
In den folgenden Tabellen haben wir alle Events und Inhalte zusammengefasst. Monster, die auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.
Alle Events im September 2026
|Datum
|Event
|31. August – 4. September
|Mega Ascension
|5. – 6. September
|GO Fest 2026: Mega Finale
|8. – 14. September
|Mega Squads
|12. September
|Community Day Classic
|16. – 22. September
|Unbekanntes Event
|19. September
|Super Mega Raid Tag
|26. September
|Catch Mastery
|29. September – 5. Oktober
|Harvest Festival
Alle Rampenlicht-Stunden im September 2026
|Datum
|Pokémon & Bonus
|10. September
|Hornliu*, Kokuna* sowie Bibor* & doppelte Verschick-Bonbons
|13. September
|Hunduster*, Hundemon & doppelte Verschick-Bonbons
|17. September
|Unbekanntes Monster & doppelter Fang-Sternenstaub
|24. September
|Rattfratz* & doppelte Entwicklungs-EP sowie erhöhte Chance auf XXS-Rattfratz
Alle Raid-Stunden im September 2026
|Datum
|Pokémon
|9. September
|Zacian (Heldenhafter Krieger)*
|16. September
|Zamazenta (Heldenhafter Krieger)*
|23. September
|Voltriant* (Asien-Pazifik),
Schabelle* (Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien) sowie
Masskito* (Amerika und Grönland)
|30. September
|Xerneas*
Alle Dynamax-Bosse im September 2026
|Datum
|Dyna-Boss
|31. August – 6. September
|Evoli*
|7. – 13. September
|Trasla*
|14. – 20. September
|Rihorn*
|21. – 27. September
|Arktos*, Zapdos* und Lavados*
|28. September – 4. Oktober
|Memmeon*
Auf welche Inhalte freut ihr euch besonders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Nicht nur ein neuer Monat startet in Pokémon GO, sondern auch eine neue Season. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte diese mitbringt, dann schaut gerne nach den ersten Informationen zur neuen Season in Pokémon GO.
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