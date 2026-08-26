Pokémon GO: Alle Events im September 2026 – Rampenlicht, Raidstunden, Dynamax in der Liste

Welche Events, Raids und weiteren Inhalte warten im September 2026 in Pokémon GO auf euch? MeinMMO zeigt es euch.

Was sind die Highlights im September 2026? Der September startet und bringt euch wieder einige interessante Inhalte mit.

das Mega Finale des GO Fests findet statt

Giratina (Wandelform) und Voltolos (Inkarnationsform) erscheinen erstmals in ihren Crypto-Formen

Arktos, Zapdos und Lavados kehren in ihren Dyna-Formen zurück

In den folgenden Tabellen haben wir alle Events und Inhalte zusammengefasst. Monster, die auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Alle Events im September 2026

Datum Event 31. August – 4. September Mega Ascension 5. – 6. September GO Fest 2026: Mega Finale 8. – 14. September Mega Squads 12. September Community Day Classic 16. – 22. September Unbekanntes Event 19. September Super Mega Raid Tag 26. September Catch Mastery 29. September – 5. Oktober Harvest Festival

Alle Rampenlicht-Stunden im September 2026

Datum Pokémon & Bonus 10. September Hornliu*, Kokuna* sowie Bibor* & doppelte Verschick-Bonbons 13. September Hunduster*, Hundemon & doppelte Verschick-Bonbons 17. September Unbekanntes Monster & doppelter Fang-Sternenstaub 24. September Rattfratz* & doppelte Entwicklungs-EP sowie erhöhte Chance auf XXS-Rattfratz

Alle Raid-Stunden im September 2026

Datum Pokémon 9. September Zacian (Heldenhafter Krieger)* 16. September Zamazenta (Heldenhafter Krieger)* 23. September Voltriant* (Asien-Pazifik),

Schabelle* (Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien) sowie

Masskito* (Amerika und Grönland) 30. September Xerneas*

Alle Dynamax-Bosse im September 2026

Datum Dyna-Boss 31. August – 6. September Evoli* 7. – 13. September Trasla* 14. – 20. September Rihorn* 21. – 27. September Arktos*, Zapdos* und Lavados* 28. September – 4. Oktober Memmeon*

Auf welche Inhalte freut ihr euch besonders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Nicht nur ein neuer Monat startet in Pokémon GO, sondern auch eine neue Season. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte diese mitbringt, dann schaut gerne nach den ersten Informationen zur neuen Season in Pokémon GO.