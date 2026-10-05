Aion 2 macht Free2Play nur Spaß, wenn ihr eure Ambitionen bremst

Nach den ersten Tagen Frühzugang steht Aion 2 ab dem 5. Oktober 2026 allen Interessierten kostenlos offen. Doch wie viel Spaß macht das neue MMORPG von NCSoft, wenn man keinen Cent zahlt? MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz verrät, worauf ihr euch einstellen müsst.

Wer Aion 2 spielt, kann gar kein oder sehr viel Geld ausgeben (und alles dazwischen). Das MMORPG lässt sich völlig kostenlos auf beispielsweise Steam herunterladen und bietet euch dann ein so umfangreiches wie komplexes und vielschichtiges Inhaltsangebot. Doch macht das Spaß? Die Antwort ist ein glasklares „Es kommt darauf an.“ Auf eure Ambitionen und Ziele nämlich.

Durch Investitionen in das Gründerpaket, das optionale Abo, die beiden Battle-Pässe oder auch in die Premium-Währung Quna sowie den Ingame-Shop können sich Spieler in Summe nämlich spürbare Vorteile erkaufen. Und das kann sich auch auf eure Spielerfahrung deutlich auswirken. Im Folgenden gebe ich euch meine Einschätzung, wann Aion 2 ohne Geldeinsatz Spaß machen kann und wann ihr zwingend (etwas) Geld ausgeben solltet.

Was fehlt Free2Play-Spielern?

– Kein Zugang zum Marktplatz

– Kein Zugang zum Währungsumtausch

– Battle Pass ist nicht erspielbar

– Weniger Quellen für essenzielle Ressourcen, Ausrüstung und Aufwertungsmaterialien

– Deutlich weniger Energie und Tickets für Endgame-Inhalte wie Dungeons

– Kein Zugang zu besonderen, nicht erspielbaren Skins

– Keine Abkürzungen für den Grind, alles müsst ihr selbst erfarmen beziehungsweise euch erspielen

Video starten So funktioniert das Pet-System in Aion 2 – Bringt euch wertvolle Boni Autoplay

Aion 2 Free2Play für ambitionierte PvE-Fans

Das MMORPG von NCSoft setzt einen großen Fokus auf den Grind durch PvE-Inhalte. Ihr spielt Quests, besucht Dungeons in allen Formen und Farben, spielt irgendwann den Raid und vielleicht habt ihr es sogar auf die PvE-Ranglisten abgesehen. Der Großteil der Endgame-Inhalte liegt dabei hinter Itemlevel-Schranken. Erst wenn euer Charakter eine bestimmte Gegenstandsqualität erreicht hat, darf er eintreten.

Diesen Itemlevel-Grind kann man sich durch Echtgeldeinsatz massiv verkürzen und erleichtern.

Als Free2Play-Spieler ist das theoretisch kein Problem. Euch steht ja der gesamte Grind offen. Wer genug Zeit investiert, kommt irgendwann ans Ziel. Zudem ist der Schwierigkeitsgrad nicht so hoch, dass man diesen nicht irgendwann durch die immer stärker werdende Ausrüstung trivialisieren könnte. Und es geht ja um kooperative Inhalte. Da ist es doch gut, wenn die Charaktere an eurer Seite stärker sind, oder?

Wer im Endgame von Aion 2 vorankommen möchte, muss sein Itemlevel immer höher und höher steigern.

Die Realität: In der Praxis spüren wir auf den Servern schon jetzt, nach ein paar Tagen Frühstart, eine sukzessive zunehmende Schlucht zwischen Spielern mit unterschiedlichen Zeit- und Geldinvestitionen. Wer sich einer festen Gruppe für einen Endgame-Inhalt anschließen möchte, muss ganz oft absurd hohe Kampfkraft-Anforderungen erfüllen, die man ohne Geld- und/oder großen Zeiteinsatz aktuell eigentlich kaum erfüllen kann.

Wenn ihr gerade so die Itemlevel-Anforderungen für beispielsweise einen Dungeon erfüllt, werdet ihr teils also schlicht nicht mitgenommen, und müsst auf das Zufallsgruppen-Matchmaking hoffen. Das wird sich mit der Zeit erfahrungsgemäß noch verschlimmern und kann mit Blick auf die nächste Saison sogar problematisch werden, wenn sich die Itemlevel-Spirale noch sehr viel weiter in die Höhe schraubt.

Umgehen könnt ihr das eigentlich nur, wenn ihr eine Gilde aus Gleichgesinnten findet und mit dieser gemeinsam den gesamten Endgame-Content spielt. Dann geht’s aber wirklich nur um das Durchspielen und nicht darum, im PvE konkurrenzfähige Ranglisten-Ergebnisse zu erzielen.

Mehr Aion 2 findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort dreht sich das jüngste Video um Einsteiger-Tipps:

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Aion 2 Free2Play für ambitionierte PvP-Fans

Aion 2 legt einen geringeren Fokus auf PvP als es beispielsweise bei Throne and Liberty der Fall ist. Dennoch gibt es auch in Atreia PvP-Inhalte und für diese gilt: Wenn Spieler auf Spieler treffen, ist Pay2Win oder Pay2Progress schnell ein sehr viel größeres Problem.

Die Entwickler bieten aktuell nämlich nur einen instanziierten PvP-Inhalt an, in dem die Ausrüstung der Teilnehmer auf einem Niveau ausbalanciert wird: die Schlachtfelder, die eine eher kleine Rolle spielen. In allen anderen, wichtigeren Bereichen – also im Abyss, in der PvP-Arena und bei den Rissen – habt ihr klare Vorteile, wenn eure Ausrüstung stärker ist als die der Gegner.

Klar, diese Vorteile lassen sich mit der Zeit aufholen, aber das dauert, und mit dem Start der nächsten Saison geht die Aufholjagd dann wieder von vorne los. Wer konkurrenzfähig von Anfang an das PvP von Aion 2 spielen will, braucht a) viel Zeit und b) den Anfangs-Boost durch Abo, Battle Pass und Marktplatz-Investitionen.

Wann lohnt es sich am meisten, Aion 2 völlig Free2Play zu spielen?

Am meisten Spaß haben Free2Play-Spieler in Aion 2 ohne Gilde aus Gleichgesinneten aus meiner Sicht, wenn sie sich von zu ambitionierten Zielen im PvP sowie PvE verabschieden.

Wer einfach nur gemütlich leveln und die Quests erleben möchte, wer sich ein paar schicke Skins erspielen und seine Pet/Mount-Sammlung erweitern möchte und wer vielleicht ab und an in ein paar Dungeons reinschnuppern möchte, der kann in Aion 2 ein paar Wochen lang seine Freude haben.

Diese Art Inhalte sind aber endlich. Die Welt Atreia ist gar nicht so riesig, wie man anfangs vielleicht denkt. Die Story führt schon nach wenigen Stunden ins Endgame, die Quests sind recht flott gemeistert. Nach 30 Stunden hat man mit dieser Zielsetzung eigentlich das Meiste gesehen und gespielt.

Aber hey, das ist auch völlig okay für ein Spiel, das nix kostet, oder? Oder seht ihr das anders? Und werdet ihr Geld in Aion 2 stecken? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Wie wichtig es in Aion 2 ab gewissen Ambitionen ist, Geld zu investieren, zeigt die folgende Meldung aus dem Juli 2026: Aion 2 ist nur auf dem Papier Free2Play, 9 von 10 aktiven Spielern zahlen