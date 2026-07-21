Aion 2 ist in der Praxis gar nicht Free2Play, fast jeder aktive Spieler zahlt monatlich mindestens 15 Dollar

In einem Interview sprachen die Entwickler von Aion 2 über den bevorstehenden globalen Launch des MMORPGs. MeinMMO fasst euch das Wichtigste zusammen.

Was ist das für ein Interview? Ein Redakteur der japanischen Webseite 4gamer.net sprach mit den Senior Managing Director So In-Seop und Kim Nam-Jun über den bevorstehenden globalen Start von Aion 2 im September 2026. Die beiden Entwickler haben nicht nur an der Aion-Reihe gearbeitet, sondern auch an diversen Lineage-Teilen.

Im Interview mit den NCSoft-Verantwortlichen kamen nicht nur Themen zur Sprache, die für japanische MMO-Fans relevant sind, sondern auch Dinge, die den globalen Start sowie die westliche Version betreffen. Im Folgenden fassen wir euch die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Gespräch zusammen.

Video starten Aion 2 präsentiert sich im Westen mit dem “Spread your Wings”-Trailer voller Action Autoplay

In Korea verkauft sich nur „super süß“ oder „super sexy“

Was fällt beim Interview auf? Recht spannend finden wir die rein asiatische Perspektive des Gesprächs auf Aion 2. So hebt der japanische Redakteur beispielsweise hervor, dass das neue MMORPG von NCSoft auf Mobile-typische Auto-Kämpfe und ein Gacha-System verzichten und eher auf ein klassisches Bezahlmodell setzen würde, das auf ein monatliches Abo setzt – und dass das heutzutage eine besondere Herausforderung sei.

Die NCSoft-Verantwortlichen erklären: Man habe sich gegen ein Gacha-System entschieden, weil man kein Zufallssystem beim monetarisierten Item-Erwerb einbauen wolle. Mehrfaches Pech könne schnell zu Frust sowie Stress führen und belasten. Zudem wolle man sicherstellen, dass die erwerbbaren kosmetischen Items zu einem möglichst geringen Preis angeboten werden – die genauen Preise in der westlichen Version sind noch nicht bekannt.

Ebenfalls spannend: Mehr als 90 Prozent der koreanischen Spieler sollen laut den Entwicklern das optionale Abo von Aion 2 abgeschlossen haben. Ein absurd hoher Wert. Dennoch verwundert das nicht. Schließlich erhält man nur mit dem Abo Zugriff auf Marktplatz, Tauschbörse und einen speziellen Shop.

In der westlichen Version soll das Abo etwa 15 US-Dollar kosten. Die erste Version aus Korea, in der es noch mehrere Abos gab, war fast doppelt so teuer.

Zudem erklären die Entwickler, dass sich kosmetische Items in Korea nur dann verkaufen würden, wenn sie „super süß“ oder „super sexy“ ausfallen. Das erklärt, warum Kostüme in koreanischen Online-Rollenspielen oftmals so freizügig oder abgedreht designt sind. Schon vor einigen Tagen bestätigten die Entwickler, dass man hier für die westliche Version keine Anpassungen oder Zensuren vornehmen möchte.

Und wusstet ihr, dass es für die koreanische Version von Aion 2 eine Funktion in der Charakteranpassung gibt, über die man die eigenen Charaktere an andere Spieler für Echtgeld verkaufen kann? In der globalen Version könnte diese Funktion aber fehlen, da man erst ein Problem lösen muss: Der Editor ist so potent, dass sich Prominente nachbauen lassen. Diese darf man jedoch nicht einfach zu Geld machen.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz frisch ist beispielsweise ein Video live gegangen, in dem 6 Branchen-Experten über die aktuellen Herausforderungen der MMORPG-Entwicklung sprechen:

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Aion 2 soll auf die Konsolen kommen

Was erfahren wir noch im Interview? Hier die wichtigsten Erkenntnisse:

Aion 2 wurde 2018 erstmals angekündigt. 2021 kam es zu einem Neustart der Entwicklung, mit neuer Engine, neuem Gameplay-Fokus und einer Anpassung der genutzten Ressourcen. Aktuell arbeiten etwa 350 Leute am globalen Launch und den wöchentlichen Content-Updates.

Außerdem ist eine Konsolen-Portierung von Aion 2 in Arbeit. Die Mobile-Version aus Korea soll indes – Stand jetzt – auch nach dem globalen PC-Launch nicht im Westen nachgereicht werden.

Inhaltlich haben die Versionen aus Korea und Taiwan einen ordentlichen Vorsprung – das wird durch die regelmäßigen Updates auch noch eine ganze Zeit so bleiben. Was andere Bereiche wie Bugfixes und Komfortfunktionen angeht, möchte man alle Versionen aber zeitnah auf einen gemeinsamen Stand bringen.

Das Interview unterstreicht noch einmal, wie wichtig Aion 2 für NCSoft ist, wie anders Asien im Vergleich zum Westen tickt, wenn es um die Monetarisierung sowie Cosmetics geht, und dass das MMORPG in absehbarer Zeit auch auf den Konsolen landen könnte. Oder fandet ihr etwas Anderes besonders bemerkenswert? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Was weiterhin fehlt, das sind konkrete Termine für den globalen Launch und den Frühstart. Apropos: Aion 2 Early Access – Wie groß ist der Vorteil durch die Gründerpakete?