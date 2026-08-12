Aion 2 Klassen: Welche gibt es zum Release und welche Klasse ist die beste für den Einstieg?

Wir stellen euch alle 8 Klassen vor, die ihr zum globalen Release von Aion 2 spielen könnt, und verraten euch, welche Archetypen für den Einstieg besonders empfehlenswert sind.

Welche Klassen gibt es in Aion 2? Beim globalen Start von Aion 2 im Oktober könnt ihr zwischen den folgenden 8 Klassen wählen:

Gladiator

Templer

Assassine

Waldläufer

Kantor

Kleriker

Magier

Beschwörer

Im Folgenden stellen wir euch die 8 Archetypen mit ihren jeweiligen Stärken sowie Schwächen im Detail vor und verraten, ob sie für den Einstieg eine gute Wahl sind.

Video starten Aion 2 präsentiert sich im Westen mit dem “Spread your Wings”-Trailer voller Action Autoplay

Beachtet dabei: Durch die zahlreichen Anpassungen der vergangenen Monate befindet sich die Klassen-Balance in der koreanischen Version von Aion 2 aktuell auf einem sehr guten Stand. Es gibt beispielsweise keinen Ausreißer, der in jeder Situation den höchsten Schaden verursacht. Genauso gibt es keine Klasse, die überall unspielbar ist. Probiert also am besten erst einmal die Klasse aus, auf die ihr am meisten Lust habt.

Klassen aus Aion 2: der Gladiator

Offizielle Beschreibung: Ein Frontkämpfer, der ein gewaltiges Schwert führt und wie ein wütender Sturm durch das Schlachtfeld tobt.

Ein Frontkämpfer, der ein gewaltiges Schwert führt und wie ein wütender Sturm durch das Schlachtfeld tobt. Rolle: Offensiver Nahkämpfer / Off-Tank

Offensiver Nahkämpfer / Off-Tank Eignung für den Einstieg: Hoch

Hier seht ihr Gameplay vom Gladiator:

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Der Gladiator ist der robusteste Frontkämpfer mit Offensivfokus und verursacht mit seinem Zweihänder ordentlichen Schaden gegen mehrere Gegner. Zudem kann er bei Bedarf als Tank unterstützen und sich mit Lebensdiebstahl hochheilen.

Sein Nachteil im Vergleich zu den diversen Fernkämpfern: Er macht nur Schaden, wenn seine Gegner in Reichweite seines Schwerts stehen. Zudem gibt es andere Klassen, die mehr Schaden an einzelnen Zielen sowie in langen Kämpfen verursachen. Durch seine robuste, brachiale Spielweise ist er für den Einstieg dennoch prima geeignet.

Klassen aus Aion 2: der Templer

Offizielle Beschreibung: Ein geschworener Wächter, der wie eine Festungsmauer standhält und das Schlachtfeld mit einem unzerbrechlichen Schild kontrolliert.

Ein geschworener Wächter, der wie eine Festungsmauer standhält und das Schlachtfeld mit einem unzerbrechlichen Schild kontrolliert. Rolle: Main-Tank / Gruppenkontrolle

Main-Tank / Gruppenkontrolle Eignung für den Einstieg: Sehr hoch

Hier seht ihr Gameplay vom Templer:

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Der Templer ist mit seiner dicken Rüstung und Schild der Prototyp des Tanks. Er kann dicke Kellen einstecken und Gegner mit seinen Fertigkeiten kontrollieren. Der Templer verzeiht manch einen Fehler, wodurch er für Einsteiger prima geeignet ist. Ihr müsst jedoch mit seinem vergleichsweise geringen Schaden leben, wodurch das Solo-Leveln eher zäh ausfällt. Jede Gruppe wird euch dafür mit Kusshand nehmen.

Klassen aus Aion 2: der Assassine

Offizielle Beschreibung: Ein kaltblütiger Meuchelmörder, der aus der Dunkelheit hervortritt und lautlos zuschlägt

Ein kaltblütiger Meuchelmörder, der aus der Dunkelheit hervortritt und lautlos zuschlägt Rolle: Offensiver Nahkämpfer

Offensiver Nahkämpfer Eignung für den Einstieg: Niedrig

Hier seht ihr Gameplay vom Assassinen:

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Der Assassine ist die Glaskanone von Aion 2. Er verursacht aus der Verstohlenheit heraus enormen Burst-Schaden in kurzer Zeit und ist damit perfekt geeignet, um gefährliche Ziele mit hoher Priorität aus dem Leben zu schnetzeln. Durch seine enorme Mobilität kann er gut an seinem Opfer dranbleiben.

Dennoch gilt auch für ihn: Stehen die Gegner außerhalb seiner Klingen-Reichweite, macht er keinen Schaden – und seine Klingen sind noch einmal kürzer als die vom Gladiator. Zudem fällt sein Flächenschaden vergleichsweise gering aus, und er steckt sehr viel ein, wenn er getroffen wird. Um das zu verhindern, müsst ihr Kämpfe lernen und schnelle Reflexe beweisen. Für Einsteiger ist der Assassine daher nicht geeignet.

Klassen aus Aion 2: der Waldläufer

Offizielle Beschreibung: Ein stiller Jäger, der mit einem einzigen, entscheidenden Schuss den Verlauf der Schlacht bestimmt.

Ein stiller Jäger, der mit einem einzigen, entscheidenden Schuss den Verlauf der Schlacht bestimmt. Rolle: Physischer Offensiv-Fernkämpfer

Physischer Offensiv-Fernkämpfer Eignung für den Einstieg: Mittel

Hier seht ihr Gameplay vom Waldläufer:

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Der Jäger setzt auf Angriffe aus großer Distanz und Fallen. Durch seine Kontrollmöglichkeiten und die hohe Beweglichkeit kann er prima Gegner hinter sich her „kiten“. Problematisch wird es, wenn sein Gegenüber es schafft, ihn in den Nahkampf zu verwickeln. Dort hat er klare Schwächen. Sein Spielstil ist stark positionierungsabhängig.

Wer jedoch frei von der Leber feuern kann, der erreicht aktuell fast die höchsten Schadenswerte aller Klassen – zumindest, wenn ihr bereits ordentliche Ausrüstung tragt. Kaum eine andere DpS-Spezialisierung soll so abhängig von Ausrüstung sein.

Klassen aus Aion 2: der Kantor

Offizielle Beschreibung: Ein ehrwürdiger Wächter, der Verbündete mit göttlichem Segen und unerschütterlichem Schutz stärkt.

Ein ehrwürdiger Wächter, der Verbündete mit göttlichem Segen und unerschütterlichem Schutz stärkt. Rolle: Hybrid-Support, der heilen und Schaden verursachen kann

Hybrid-Support, der heilen und Schaden verursachen kann Eignung für den Einstieg: Mittel

Hier seht ihr Gameplay vom Kantor:

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Wer maximalen Schaden verursachen und bestmöglich heilen will, ist beim Kantor falsch. Der kann zwar beides, aber eben nur mittelprächtig. Dafür liefert er dem Team eine Auswahl an starken Auren und Buffs. Zudem bringt er eine gewisse Flexibilität mit und kann dort unterstützen, wo Unterstützung gebraucht wird.

Im Solo-Spiel kann diese Flexibilität sehr nützlich sein. Durch den höheren Schaden kommt er schneller voran als der Kleriker, gleichzeitig hat er aber dennoch Heilmöglichkeiten für den Notfall. Im Endgame kann sich der Vorteil jedoch zu einem Nachteil entwickeln. Für die knackigsten Inhalte fehlt es ihm nämlich am Heilpotenzial und der Wiederbelebung des Klerikers, gleichzeitig kommt er nicht auf die DpS-Werte der Offensivexperten.

Klassen aus Aion 2: der Kleriker

Offizielle Beschreibung: Ein heiliger Hüter, der mit der sanften Berührung des Lichts Leben bewahrt.

Ein heiliger Hüter, der mit der sanften Berührung des Lichts Leben bewahrt. Rolle: Heiler

Heiler Eignung für den Einstieg: Sehr hoch

Hier seht ihr Gameplay vom Kleriker:

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Der Kleriker besitzt die besten Gruppenheilungen und Schutzzauber in Aion 2 und hat damit in Gruppensituationen eine klar definierte, essenzielle Rolle. Es sollte also leicht sein, einen Platz für Dungeons und Raids zu finden. Durch die enormen Selbstheilungskräfte fällt zudem das Solo-Questen sehr entspannt aus. Vielleicht etwas zu entspannt. Das Schadenspotenzial vom Kleriker ist nämlich so gering wie bei keiner anderen Klasse.

So gut der Kleriker seine Rolle im Gruppenspiel auch ausfüllt, so leidet er in der koreanischen Version aktuell wohl daran, dass der Loot einiger Inhalte basierend auf dem verursachten Schaden verteilt wird.

Wer nicht genug Schaden verursacht, bekommt am Ende keine Belohnung. Zwischenzeitlich haben die Entwickler wohl eine Änderung vorgenommen, durch die auch die erzeugte Heilung zu einem Teil einberechnet wird, doch berichten Spieler weiterhin davon, dass man als Kleriker am Ende nicht auf die notwendigen Zahlen kommen kann, um sich für Loot zu qualifizieren. Wie das in der globalen Version aussehen wird, ist derzeit unklar.

Klassen aus Aion 2: der Magier

Offizielle Beschreibung: Ein Vorbote des Verderbens, der alles mit einem Sturm arkaner Macht verschlingt.

Ein Vorbote des Verderbens, der alles mit einem Sturm arkaner Macht verschlingt. Rolle: Magischer Offensiv-Fernkämpfer

Magischer Offensiv-Fernkämpfer Eignung für den Einstieg: Mittel

Hier seht ihr Gameplay vom Magier:

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Die zauberkundigen Magier kombinieren in Aion 2 gewaltige Burst- und Flächenschadenzauber mit starken Kontrolleffekten. Wer diesen Mix beherrscht, findet hier wahrscheinlich die beste Klasse, um schnellstmöglich die Maximalstufe zu erreichen oder Räume von Gegnern zu säubern.

Ihr müsst jedoch stets euer Mana im Auge behalten, und wenn euch Treffer erwischen, liegt ihr schnell besiegt auf dem Boden. Der Glaskanone-Stempel steht auch auf dieser Klasse, auch wenn ihr Überlebenskraft durch Updates bereits gesteigert worden ist.

Klassen aus Aion 2: der Beschwörer

Offizielle Beschreibung: Ein Herold der Geister, der das Schlachtfeld mit elementarer Kraft beherrscht.

Ein Herold der Geister, der das Schlachtfeld mit elementarer Kraft beherrscht. Rolle: Magischer Support mit Pet

Magischer Support mit Pet Eignung für den Einstieg: Mittel

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Wer am liebsten mit einem Pet in die Kämpfe zieht, muss in Aion 2 den Beschwörer wählen. Der nutzt schwebende Kugeln und beschworene Geister im Kampf und hat nach den jüngsten Klassen-Anpassungen wohl das aktuell stärkste Schadenspotenzial. Der Direktschaden kommt dabei von den Begleitern, während der Beschwörer selbst auf Status- und Schaden-über-Zeit-Effekte setzt.

Der Beschwörer ist spürbar robuster als Magier, muss sich dafür aber mit der Kontrolle seiner Pets auseinandersetzen und die diversen Effekte im Auge behalten. Das kann Einsteiger in chaotischen Situation überfordern. Wer die Spielweise verinnerlicht hat, dürfte mit dieser Klasse in Aion 2 aber eine sehr gute Zeit haben.

In der koreanischen Version von Aion 2 gibt es bereits eine neunte Klasse, den Brawler. Der setzt auf Kampfhandschuhe und verursacht hohen Nahkampfschaden. Bis wir Hand an diesen Archetypen legen dürfen, wird es aber wohl noch dauern. Wir stellen euch diese Klasse genauer vor, wenn sich ihre globale Premiere nähert. Alle wichtigen allgemeinen Infos zum Spiel findet ihr indes schon jetzt hier: Release, Beta, Plattformen, Klassen und mehr in der Übersicht von Aion 2