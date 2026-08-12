Xbox will mit Elder Scrolls 6 angeben, die Entwickler präsentieren eine riesige Ratte aus Protest

Die Macher von Elder Scrolls VI stehen an der Seite ihrer Kollegen. Eine große Protest-Aktion sorgt für Schlagzeilen.

Gegenwärtig als Entwickler in irgendeiner Weise unter Microsoft bei den Xbox Game Studios zu arbeiten, ist sicher nicht angenehm. Die gigantische Kündigungswelle von 1.600 Mitarbeitern und die Androhung, dass im laufenden Jahr noch einmal weiter 1.600 Mitarbeiter entlassen werden, steckt vielen noch in den Knochen.

Während die Chefin von Xbox versucht, die negativen Nachrichten durch ein wenig positive PR zum neuen „Elder Scrolls“-Spiel zu verdrängen, lassen die Mitarbeiter das nicht zu – sie erzeugen sichtbaren Protest.

Eines der betroffenen Studios waren die Macher von The Elder Scrolls Online:

Video starten The Elder Scrolls Online: Neuer Trailer stimmt auf Saison Eins ein Autoplay

Ratte und rote Fahnen als Mahnung an die Chefs

Was wollte die Xbox-Chefin? Die Xbox-Chefin, Asha Sharma, hat Bethesda einen Besuch abgestattet. Dabei wollte sie einen Blick auf Elder Scrolls VI werfen, das sich nun seit vielen Jahren bereits in Entwicklung befindet und von den Fans sehnsüchtig erwartet wird. Doch während Sharma in den sozialen Medien von „Live Gameplay“ berichtet, das sie sich angeschaut habe, gibt es außerhalb des Bethesda-Gebäudes deutlich sichtbaren Protest, der die Freude über die Neuigkeiten hemmt.

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Was haben die Entwickler gemacht? Auch wenn das Team von Elder Scrolls VI von den Kündigungen nur gering betroffen zu sein scheint, haben sowohl die Mitarbeiter als auch Mitglieder der CWA (die Gewerkschaft „Communications Workers of America“) durch Proteste auf sich aufmerksam gemacht.

Vor dem Firmengebäude steckten sie zahllose rote Flaggen in den Boden. Jede Flagge steht für eine Person, die von Microsoft entlassen wurde. Auf dem Bluesky-Account von OneBGS (der Gewerkschaft „Bethesda Game Studios Union“) konnte man den folgenden Beitrag lesen:

Heute hatten wir in unserem Hauptquartier einen besonderen Gast aus der Führung von Microsoft. Wir weigern uns, die Chefs vergessen zu lassen, woraus Spiele-Studios tatsächlich bestehen: Die Mitarbeiter.

Als Willkommensgeschenk haben wir Hunderte Flaggen draußen platziert, um all die Spiele-Entwickler zu ehren, die von Microsoft in 2026 entlassen wurden (bisher).

Ebenfalls wurde dort gut sichtbar eine riesige, aufblasbare Ratte von Mitgliedern der CWA platziert, die mit ihrer Größe von rund 6 Metern sehr deutlich zeigt, was man von den bereits geschehenen und noch kommenden Entlassungen hält. Diese aufblasbaren Ratten sind regelmäßig bei Protesten von Gewerkschaften zu sehen, die sich vor allem gegen Kündigungen und finanzielle Einschränkungen der Mitarbeiter richten.

NEW: CWA union members have inflated a giant rat and deployed a wall of red flags representing laid off Xbox workers outside the Bethesda office in Rockville. The protest was timed to coincide with a visit from Xbox CEO Asha Sharma, who is apparently at the studio today.



[image or embed] — Chris Kerr (@kerrblimey.bsky.social) 11. August 2026 um 18:22

Die Ereignisse überschatten deutlich die Vorfreude, die von Asha Sharma offenbar verbreitet werden sollte, dass sich Elder Scrolls VI auf einem guten Weg befindet. Denn die Entwickler bei Zenimax machen sehr deutlich: Es geht ihnen nicht gut und sie alle haben viele Kollegen sowie Freunde verloren und bangen um jene, die noch in den kommenden Monaten folgen werden.

Das einzige Studio unter der Schirmherrschaft von Xbox, das sich zumindest halbwegs in Sicherheit wiegen dürfte, ist Blizzard. Denn die haben vor wenigen Tagen erst mit ihren Mitarbeitern die freudige Nachricht geteilt, dass sie aktuell das leistungsstärkste Studio bei ganz Xbox seien und gerade das Fundament für eine glorreiche Zukunft gelegt wird.