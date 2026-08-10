Blizzard ist das Beste, was Xbox noch hat – Es gibt Lob von der Chefin

Blizzard scheint gerade auf eine neue Blütezeit zuzusteuern. Es gibt Lob, denn man ist das beste Studio, das es unter der Schirmherrschaft von Xbox gibt.

Vor einigen Wochen ging ein Grollen durch die Gaming-Landschaft, als es von Xbox hieß, dass mehrere Tausend Mitarbeiter entlassen werden. Eines der größten Opfer waren wohl die Zenimax Online Studios, die ihre Pläne für The Elder Scrolls Online verwerfen mussten. Auch bei Blizzard-Fans gab es große Sorge, dass bei den Entwicklern gekürzt wird und manch ein unangekündigtes Spiel wohl niemals erscheinen dürfte.

Jetzt gibt es Entwarnung, denn aus einer internen Mail geht hervor: Blizzard ist gerade das leistungsstärkste Studio, das Xbox besitzt.

Diablo IV: Lord of Hatred war ein voller Erfolg:

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lord of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

Woher kommen die Infos? Die Informationen stammen aus einer internen Mail, die von Johanna Faries, der Blizzard-Präsidentin, an das Team geschickt wurde. Die Mail sollte eigentlich intern bleiben, wurde aber auch an das Magazin Windows Central geleakt, das in einem Artikel daraus zitiert.

Blizzard auf Siegeskurs – Diablo IV und Overwatch dominieren

Was stand in der Mail? Faries ist voll des Lobes für Blizzard, denn offenbar hat man einen ganz besonderen Zustand erreicht. So heißt es in der Mail:

Im [Fiskaljahr 26] ist Blizzard das leistungsstärkste Studio in den Xbox Studios und dieses Jahr ist das mit dem drittgrößten Bruttogewinn aller Zeiten bei Blizzard.

Laut Faries werde der Erfolg auch dazu beitragen, dass man in Zukunft noch mehr Investitionen tätigen kann, um mehr Spiele, mehr Mitarbeiter und auch weitere Initiativen angehen zu können, um „die Zukunft von Blizzard zu formen“.

Welche Spiele sind dafür besonders relevant? Den größten Einfluss auf den Siegeszug von Blizzard dürften in 2026 vor allem Diablo IV mit der neuen Erweiterung „Lord of Hatred“ und Overwatch gehabt haben. Auch wenn Overwatch von vielen belächelt und verspottet wurde, weil es die „2“ im Namen wieder gestrichen hat, scheint der Helden-Shooter aktuell sehr gut dazustehen und hatte sein stärkstes Quartal seit über 4 Jahren.

[Fiskaljahr 2025] und [Fiskaljahr 2026] waren unsere ersten beiden aufeinanderfolgenden Jahre mit Wachstum seit [2017].

Die Erwartungen an die BlizzCon steigen: Auch die BlizzCon 2026, die bereits in wenigen Wochen stattfindet, wird von Faries erwähnt: „Es ist meine Hoffnung, dass [die BlizzCon] ein Licht auf all das lenken kann, was bei Blizzard gerade in Arbeit ist und dass es als mächtiges Sprungbrett in eine neue Ära des Momentums und der Aufregung für unsere Mission dient, Freude und Zusammengehörigkeit für die Communitys weltweit zu stiften.“

Was wir auf der BlizzCon 2026 zu sehen bekommen, ist bisher noch ungewiss. Auch wenn es ein paar ziemlich dicke Hinweise auf eine Ankündigung von „WoW Classic+“ oder der nächsten WoW-Erweiterung „The Last Titan“ gibt – konkrete Infos werden erst bald folgen. Alle Spekulationen zur BlizzCon 2026 haben wir hier zusammengefasst.