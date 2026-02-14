Blizzard endlich wieder auf Sieges-Tour – Ist die Schreckenszeit vorbei?

Jahrelang stand Blizzard für Qualität und tolle Games – in der Vergangenheit. Jetzt geht es wieder aufwärts. Kommt Blizzards zweiter Frühling?

Viele Jahre lang war Blizzard synonym mit grandiosen Gaming-Erfahrungen. Egal ob Warcraft III, World of Warcraft, StarCraft, Diablo oder Overwatch – was immer Blizzard anging und veröffentlichte, wurde zu einem Erfolg und von der Community geliebt.

Doch diese Zeit liegt lange in der Vergangenheit. Ein riesiger Sexismus-Skandal, fragwürdige Entscheidungen in den Spielen und ein spürbarer Abfall in der Qualität haben dafür gesorgt, dass Blizzard viel seines einstigen Ruhmes eingebüßt hat.

Hatte man damals den Eindruck, dass Blizzards Spiele „von Gamern für Gamer“ gemacht wurden, war in den letzten Jahren die vorherrschende Stimmung: Es geht nur noch darum, Inhalte zu entwickeln, die möglichst viel Geld abwerfen und Spielerinnen und Spieler möglichst stark zu melken.

Das ist ein Ruf, den man nur sehr schwer wieder loswird.

Das neuste Blizzard-Cinematic trifft einen Nerv in der WoW-Community:

Doch Blizzard scheint sich auf dem Weg der Besserung zu befinden. Die allermeisten übergreifenden Nachrichten der letzten Wochen und Monate sind positiv. Klar, es gibt kleine News mit Kritik, aber die allgemeine Stimmung scheint gut zu sein und das über so ziemlich alle Spiele von Blizzard hinweg. Wie ist es dazu gekommen?

Die traurige Chronik von Overwatch

Auch heute noch wirkt der Werdegang von Overwatch und dem Nachfolger Overwatch 2 wie ein schlechter Scherz. Mit Overwatch hatte Blizzard das Hero-Shooter-Genre revolutioniert und quasi die Lizenz zum Gelddrucken. Overwatch war in aller Munde, regelmäßige Content-Updates mit neuen Helden, Spielmodi und kosmetischen Belohnungen sorgten für einen dauerhaften Anreiz.

Es war schlicht ein gutes, durchdachtes Spiel, das auch in meinem Freundeskreis nahezu ununterbrochen gespielt wurde. Zumindest so lange, bis die Entwicklung des Spiels plötzlich stillstand. Denn Overwatch versank plötzlich in Lethargie. Die Meta fror ein, weil Updates ausblieben, neue Inhalte gab es quasi nicht mehr. Der Grund dafür war Overwatch 2 mit dem Versprechen eines PvE-Modus, einer umfangreichen Kampagne.

Doch für dieses Versprechen hatte man Overwatch (1) geopfert. Die vielen Monate ohne Updates hatten die Spielerschaft schlicht darben lassen.

Overwatch wollte zu viel – und konnte am Ende quasi nichts liefern.

Als Overwatch 2 dann überhastet und vor allem ohne den PvE-Modus gestartet ist (der nachgereicht werden sollte), war die Enttäuschung groß. Größer wurde sie nur noch, als es dann nach einigen Monaten hieß: Ja, PvE-Modus wird nichts. Schaffen wir nicht, will die Community gar nicht. Da haben sich schon viele gefragt, welche Substanzen gerade bei den Blizzard-Chefs die Runde machten.

Innerhalb des letzten Jahres hat Overwatch dann die Kurve gekriegt. Es bleibt zwar ungeheuer ironisch, dass man sich von „Overwatch 2“ wieder in „Overwatch“ umbenannt hat, nachdem die Community jahrelang zynisch sagte, dass die 2 ohnehin nur für gebrochene Versprechen und falsche Erwartungen stand.

Doch jetzt gerade steht Overwatch spielerisch besser da als jemals zuvor. Das liegt nicht nur an einem großen Schwung neuer Helden, wie der absurden Jetpack-Cat oder der Tank-Mommy Domina, sondern auch an der Vielzahl der durchdachten Spielmodi:

Das 5vs5, der Standard-Modus von Overwatch 2 wird von manchen geliebt, von anderen gehasst.

Wer es klassischer mag, kann den 6vs6-Modus nehmen, der etwas Druck von den Tanks nimmt und daher lockerer wirkt.

Wer es abgedreht mag, spielt Stadium – hier haben alle Helden absurde Kräfte, die mit jeder Runde nur noch wahnwitziger werden.

Domina ist die neue Heldin in Overwatch – eine von 5.

Auch, wenn es keinen PvE-Modus gibt, wird die Geschichte von Overwatch fortgeführt. Story-Content in Form von Videos oder Comics, die man selbst im Spiel betrachten kann, ist genau das, was sich ein Teil der Community wünscht.

Aktuell steht Overwatch so gut da, wie wohl noch nie und könnte seinen zweiten Frühling erleben.

