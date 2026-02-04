Overwatch 2 läutet neue Ära ein, streicht die Zahl aus dem Namen und bringt 10 neue Helden

2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Overwatch 2 läutet neue Ära ein, streicht die Zahl aus dem Namen und bringt 10 neue Helden

Nachdem Overwatch 2 bei vielen Spielern in die Kritik geriet, wechselt das Entwicklerteam seinen Kurs. In einem neuen Livestream verkündete man nun, dass man die Zahl aus dem Titel streicht und gravierende Änderungen bringt.

Was sind das für Änderungen? Overwatch 2 wird ab sofort zu Overwatch. Das Jahr 2026 soll ein großer Wendepunkt für die Entwickler sein und die Zukunft des Helden-Shooters verändern. Demnach lasse man die 2 im Namen fallen und würde als Overwatch weitermachen.

Den Stream könnt ihr euch hier ansehen:

Der Helden-Shooter soll eine neue, storygetriebene Ära einleiten, die sich über Jahre ziehen soll. Dazu gibt es mehrere Änderungen, auf die sich Spieler freuen können:

  • Die erste neue Story-Reihe läuft unter dem Titel „The Reign of Talon“.
  • Es gibt 10 neue Helden.
  • Am 10. Februar 2026 soll die erste neue Season starten. Sie soll dann 1 Jahr andauern, bis ins Jahr 2027.
  • Es wird ein neues Meta-Event namens Conquest geben.
  • Das User-Interface und UX werden überarbeitet. Dazu zählen eine neue Helden-Lobby und schnellere Navigation.
  • Vom 10. bis 23. Februar gibt es ein Ingame-Event zu Hello Kitty.
  • Es wird eine überarbeitete Switch-2-Version geben, die im Frühling erscheint.

Vor allem der Fokus auf die Story dürfte viele Spieler freuen. Nach dem Launch von Overwatch 2 gab es viel Kritik. Neben mehreren Skandalen rund um den verworfenen PvE-Modus, die fragwürdige Monetarisierung oder auch die möglicherweise anstehende Rückkehr zu „6vs6“ gibt es immer wieder Kritik und Änderungswünsche.

Großer Konkurrent von Overwatch ist am Ende, Spiel ist quasi tot
Overwatch bringt zahlreiche Neuerungen

Was ist das für eine Story? Die allererste Geschichte soll sich um die Antagonisten von Talon drehen. Sie versuchen, die Kontrolle über die Welt zu erlangen. Das Team von Overwatch möchte das verhindern. Um die Geschichte zu erzählen, wird es Ingame-Events, Trailer zu neuen Helden, animierte Comics, Kurzgeschichten und Updates der Maps geben. Die Story soll in 6 Seasons erzählt werden.

Was sind das für neue Helden? Am 10. Februar soll es die ersten 5 neuen Helden geben. Auf der Seite von Talon sind das der Tank Domina, der Damage-Dealer Emre und der Support Mizuki. 

Zur Overwatch-Seite gesellen sich Damage-Dealer Anran und der Support Jetpack Cat. Die anderen 5 Helden sollen dann jeweils in Saison 2–6 kommen.

Was ist das für ein Event? In einem anderen Update soll es das neue Meta-Event namens Conquest geben. Hier entscheiden sich Spieler für eine Seite: entweder Overwatch oder Talon. Über 5 Wochen müssen sie dann Herausforderungen absolvieren, um Belohnungen wie Lootboxen, Skins und Titel zu erhalten.

Overwatch 2 ist besser als jemals zuvor, weil Blizzard 3 Entscheidungen traf
von Dariusz Müller
Die 25 besten Shooter 2026 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay
von Dariusz Müller

MeinMMO-Redakteur Dariusz hat den Spaß seines Lebens mit Overwatch. Das macht er an drei Gründen fest, die es in Overwatch 2 – Entschuldigung, ab jetzt heißt es ja Overwatch, wir müssen uns einfach noch dran gewöhnen – gibt: Overwatch 2 ist besser als jemals zuvor, weil Blizzard 3 Entscheidungen traf

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
