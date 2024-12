Overwatch 2 bringt endlich ein Feature, auf das Fans schon seit Teil 1 warten

So reagiert die Community: Auch im Subreddit von Overwatch 2 wird das Feature angeregt diskutiert und findet jede Menge Zuspruch. Der aktuell größte Beitrag dazu kommt auf satte 96 % Zustimmung – also einer überwältigenden Mehrheit, die sich das Feature dauerhaft wünschen.

Auch wenn die PvE-Missionen unbeliebt und weit hinter Blizzards Erwartungen waren, so war zumindest die Darstellung des Team-Zustands extrem beliebt. Denn anders war es gar nicht möglich, die HP oder den Status der Team-Mitglieder einzusehen. Das ist ansonsten nur möglich, wenn man panisch die Kamera umherschwenkt und sich vergewissert, wo denn gerade jeder verbündete Charakter ist – und dafür hat man in der Regel eher weniger Zeit.

Was ist das für ein Feature? Die Rede ist von einem neuen, optionalem Element im Interface. Bisher könnt ihr lediglich eure eigenen Lebenspunkte am unteren linken Bildschirmrand sehen, doch das könnte ich bald ändern. In der letzten Variante von „Quick Play: Hacked“ habt ihr die Möglichkeit, zusätzlich die Lebensbalken und den Status aller Team-Mitglieder anzeigen zu lassen. So könnt ihr immer direkt sehen, wie es gerade um den Gesundheitszustand eures Teams steht oder wie lange es noch dauert, bis ein Verbündeter neu erscheint.

