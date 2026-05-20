ARC Raiders nimmt endlich das Matchmaking auseinander, räumt mit Mythen auf, erklärt, wie eure Lobbys entstehen

In ARC Raiders hat euer Spielstil großen Einfluss darauf, in welchen Lobbys ihr landet. Dazu entstanden in der Community etliche Mythen. Jetzt sorgen die Entwickler für Klarheit.
Das ändert ARC Raiders am Matchmaking: Mit dem heutigen Patch hat Embark zwei Anpassungen am Matchmaking vorgenommen:
- Sich selbst zu verteidigen wird nicht mehr genauso gewertet wie einen Kampf zu beginnen. Zuvor unterschied das System nicht, ob ihr ein PvP-Gefecht selbst initiiert oder lediglich auf einen Angriff reagiert habt.
- Zudem fallen Runden mit geringer Aktivität weniger ins Gewicht. Bislang hatte es Auswirkungen auf kommende Matches, wenn ihr eine Runde etwa gestartet und direkt wieder aufgegeben habt.
Abseits dieser Änderungen räumt Embark in dem Blogpost auf der offiziellen Website mit den gängigsten Mythen der Community auf.
Matchmaking hat keine zwei Schubladen, sondern eine Skala
Das hat es mit den Mythen auf sich: Art-Direktor Robert Sammelin erklärte, dass ein komplexes System das Verhalten der Spieler auswerte, um sie entsprechend zusammenzuführen. Der Extraction-Shooter bewertet also, wie aggressiv ihr agiert, und teilt euch passenden Lobbys zu.
Das Matchmaking soll zwar eine gewisse Unvorhersehbarkeit bewahren, aber mit einigen Fehlannahmen räumen die Entwickler nun auf: Ihr landet nicht direkt nach dem ersten Schuss auf einen anderen Raider in PvP-fokussierten Lobbys.
Auch das Plündern anderer Raider, euer Loadout oder aktiviertes Crossplay haben keinerlei Einfluss. Patches setzen das Matchmaking nicht zurück, und es gibt nicht nur zwei Lobby-Typen (freundlich und aggressiv), sondern vielmehr eine Skala:
Wie entstehen Lobbys in ARC Raiders? In dem Blogpost erklären die Entwickler, dass das spielbasierte Matchmaking in ARC Raiders auf zwei zentralen Regeln basiert:
- Ähnlichkeit: Es besteht eine höhere Chance, mit Raidern in einer Lobby zu landen, die einen ähnlichen Spielstil haben wie ihr selbst.
- Verhalten: Eure Spielweise in den Matches beeinflusst eure zukünftigen Lobbys. Ändert ihr euer Verhalten, ändert sich auch die Art der Raider, auf die ihr trefft.
Es gibt jedoch nie eine Garantie dafür, als friedlicher Spieler ausschließlich auf gleichgesinnte Raider zu treffen. Embark betont, dass die Oberfläche euch gelegentlich einen Strich durch die Rechnung macht. Die Gefahr lauert immer, und ihr werdet auch auf Raider treffen, die euch überraschen.
Die Community von ARC Raiders wünscht sich bereits seit Monaten die Einführung von PvE-Servern oder eine Matchmaking-Option komplett ohne PvP. Doch während die Spieler hier weiterhin vergeblich auf einen solchen Modus warten, bekommt ausgerechnet das ungeliebte Kind von Bungie sogar zwei Modi für PvE-Fans spendiert.
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Zum letzten Abschnitt: Nicht die Community wünscht sich PvE Server oder eine Matchmaking Option komplett ohne PvP sondern ein Teil dieser…. Diese Spieler haben einen PvPvE extraction shooter gekauft und auch bekommen. Die Hardcore PvE only Spieler sollten endlich mal Ruhe geben weil sie offenbar nicht die geringste Ahnung haben wie solche Änderungen das spiel ad absurdum führen und nach kurzer Zeit für extreme langeweile sorgen würde. Die PvE Only Spieler sind dann nämlich nach 1 Monat weg und das Spiel ist kaputt weil selbst die PvPler sich im PvE die Taschen voll farmen. Jeglicher loot würde seinen Wert innerhalb kürzester Zeit verlieren.
Ein PvE Modus ohne Speicherung jeglichen Fortschritts wäre das höchste der Gefühle, z.B. um Maps kennenzulernen.
Ich finds super, dass embark bisher nicht eingeknickt ist. Wahrscheinlich der Hauptgrund wieso das Spiel immer noch extrem beliebt ist.
ARC Raiders bietet doch auch genug Möglichkeiten freundlich miteinander zu agieren und z.B. gemeinsam zu extracten.