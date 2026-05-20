ARC Raiders nimmt endlich das Matchmaking auseinander, räumt mit Mythen auf, erklärt, wie eure Lobbys entstehen

In ARC Raiders hat euer Spielstil großen Einfluss darauf, in welchen Lobbys ihr landet. Dazu entstanden in der Community etliche Mythen. Jetzt sorgen die Entwickler für Klarheit.

Das ändert ARC Raiders am Matchmaking: Mit dem heutigen Patch hat Embark zwei Anpassungen am Matchmaking vorgenommen:

Sich selbst zu verteidigen wird nicht mehr genauso gewertet wie einen Kampf zu beginnen. Zuvor unterschied das System nicht, ob ihr ein PvP-Gefecht selbst initiiert oder lediglich auf einen Angriff reagiert habt.

Zudem fallen Runden mit geringer Aktivität weniger ins Gewicht. Bislang hatte es Auswirkungen auf kommende Matches, wenn ihr eine Runde etwa gestartet und direkt wieder aufgegeben habt.

Abseits dieser Änderungen räumt Embark in dem Blogpost auf der offiziellen Website mit den gängigsten Mythen der Community auf.

Video starten ARC Raiders hat unfassbar friedliche Community – Selbst die Entwickler sind überrascht Autoplay

Matchmaking hat keine zwei Schubladen, sondern eine Skala

Das hat es mit den Mythen auf sich: Art-Direktor Robert Sammelin erklärte, dass ein komplexes System das Verhalten der Spieler auswerte, um sie entsprechend zusammenzuführen. Der Extraction-Shooter bewertet also, wie aggressiv ihr agiert, und teilt euch passenden Lobbys zu.

Das Matchmaking soll zwar eine gewisse Unvorhersehbarkeit bewahren, aber mit einigen Fehlannahmen räumen die Entwickler nun auf: Ihr landet nicht direkt nach dem ersten Schuss auf einen anderen Raider in PvP-fokussierten Lobbys.

Auch das Plündern anderer Raider, euer Loadout oder aktiviertes Crossplay haben keinerlei Einfluss. Patches setzen das Matchmaking nicht zurück, und es gibt nicht nur zwei Lobby-Typen (freundlich und aggressiv), sondern vielmehr eine Skala:

Das Matchmaking in ARC Raiders. Quelle: arcraiders.com

Wie entstehen Lobbys in ARC Raiders? In dem Blogpost erklären die Entwickler, dass das spielbasierte Matchmaking in ARC Raiders auf zwei zentralen Regeln basiert:

Ähnlichkeit: Es besteht eine höhere Chance, mit Raidern in einer Lobby zu landen, die einen ähnlichen Spielstil haben wie ihr selbst.

Es besteht eine höhere Chance, mit Raidern in einer Lobby zu landen, die einen ähnlichen Spielstil haben wie ihr selbst. Verhalten: Eure Spielweise in den Matches beeinflusst eure zukünftigen Lobbys. Ändert ihr euer Verhalten, ändert sich auch die Art der Raider, auf die ihr trefft.

Es gibt jedoch nie eine Garantie dafür, als friedlicher Spieler ausschließlich auf gleichgesinnte Raider zu treffen. Embark betont, dass die Oberfläche euch gelegentlich einen Strich durch die Rechnung macht. Die Gefahr lauert immer, und ihr werdet auch auf Raider treffen, die euch überraschen.

Die Community von ARC Raiders wünscht sich bereits seit Monaten die Einführung von PvE-Servern oder eine Matchmaking-Option komplett ohne PvP. Doch während die Spieler hier weiterhin vergeblich auf einen solchen Modus warten, bekommt ausgerechnet das ungeliebte Kind von Bungie sogar zwei Modi für PvE-Fans spendiert.