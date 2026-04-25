PvE-Spieler in ARC Raiders haben eine starke Waffe gegen PvP-Fans: gnadenlose Freundlichkeit

Ein erfahrener PvP-Veteran stieß in ARC Raiders auf einen freundlichen Neuling, der ihn zur Weißglut brachte, weil er ihn einfach nicht erledigen konnte.

Wie wurde der PvP-Spieler außer Gefecht gesetzt? In einem Clip des Redditnutzers Infamous-Ad653 sieht man, wie ein PvP-Spieler komplett „entwaffnet” wurde: Ein recht mickriges Geschenk eines freundlichen Neulings frustrierte ihn so sehr, dass er sich nicht nur in Rage redete, sondern es auch schlichtweg nicht übers Herz brachte, ihn zu erschießen.

„Das ist doch lächerlich, ich bin ständig in PvP-Lobbys”, startet der PvP-Spieler (noch in einem ruhigen Ton), „der Typ da drüben gibt mir ne Stufe-1-Waffe, als wäre das irgendein verdammtes Staatsgeheimnis! WAS FÜR EINE VERDAMMTE LOBBY IST DAS DENN? ICH HABE 32 BOBCATS IN MEINEM INVENTAR! Ich würde mich schrecklich fühlen, wenn ich jetzt auf dich schießen würde!”

Video starten ARC Raiders hat unfassbar friedliche Community – Selbst die Entwickler sind überrascht Autoplay

„Mit Freundlichkeit töten ist das wahre PvP“

Wie ging der PvP-Fan mit dieser Freundlichkeit um? Anhand des Clips lässt sich das beantworten mit … nicht so gut. Der Spieler klingt sichtlich verärgert, dass sich die Begegnung nicht in das reguläre Schussgefecht entwickelt hat, in dem der Neuling für ihn ein gefundenes Fressen geworden wäre.

Er kann nicht anders, als Gnade zu zeigen und bringt bei jeder weiteren Freundlichkeit seine Frustration durch Schreien zum Ausdruck, worüber die PvE-Gruppe nur lachen kann. Selbst ein „GGs” scheint bei ihm Schmerzen zu verursachen.

Hier könnt ihr den gesamten Clip der Begegnung sehen:

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Was sagt die Community dazu? Die Spielerschaft von ARC Raiders muss anerkennen, dass diese gezeigte Freundlichkeit wie ein wahrer Schutzschild, ja sogar wie eine Waffe wirkt. Der Clip ist ein Beweis dafür, dass PvP-Spieler einfach keinen Spaß daran haben, ohne jegliche Herausforderung freundliche Raider zu erledigen.

„Mit Freundlichkeit töten ist das wahre PvP“, stellt der Spieler und Redditnutzer kay0otik fest. Auch Kuro_Neko00 erklärt: „Echte PvP-Spieler haben kein Interesse daran, Carebears zu erledigen, denn das ist ein Kinderspiel. Sie sind wegen der Herausforderung und des Nervenkitzels eines hart umkämpften Gefechts hier. Nur unfähige Ratten haben Interesse daran, Care-Bears zu erledigen, denn das ist das Einzige, was sie erfolgreich besiegen können.”

Eine weitere Begegnung in ARC Raiders konnte auch einen PvP-Spieler freundlich stimmen, allerdings entwickelte sich die Unterhaltung in eine deutlich tragischere Richtung als in diesem Fall. Denn dort stieß ein russischer Spieler auf einen anderen aus der Ukraine: „Möchte einfach, dass die Leute das sehen” – Spieler aus Russland und der Ukraine sprechen in ARC Raiders über ihre traurige Realität