Das beste Spiel zu Batman habe ich schon 5 mal durchgespielt, aber ein grandioser Moment funktioniert jedes Mal

Jeder Spieler hat wohl seine persönlichen Gaming-Momente, die man niemals vergessen wird. Für MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes stammt dieser Moment aus einem Batman-Game. Obwohl er das Spiel schon 5 Mal durchgespielt hat, funktioniert der Moment bis heute.

Ich bin großer Batman-Fan und für mich gehört die Arkham-Spiele-Reihe zu den besten Werken des dunklen Ritters. Obwohl ich alle 3 Spiele liebe, ist für mich vor allem der 1. Teil, Arkham Asylum, das große Highlight. Das Gothic-Horror-Actionspiel begeistert mich bei jedem Durchgang.

Ich habe das Spiel bestimmt schon 5 oder 6 Mal durchgespielt und alle paar Jahre packe ich es erneut aus. Vor allem die Interpretation der Schurken ist eine große Stärke des Spiels – dabei stiehlt Scarecrow dem Joker sogar die Show und erzeugt einen der besten Gaming-Momente aller Zeiten.

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Ein Moment, der nur als Spiel funktioniert

Während der Hauptstory passiert irgendwann ein merkwürdiger Moment, wenn ihr als Batman durch die Hallen von Arkham lauft. Plötzlich hört ihr einen kurzen Jingle, das Bild hängt sich auf und es sieht aus, als sei eure Konsole oder euer PC abgestürzt. Plötzlich startet das Spiel neu und ihr befindet euch wieder in der Intro-Sequenz mit dem Batmobil. Aber irgendwas stimmt nicht.

Der Mond sieht anders aus und auf dem Schild vom Arkham Asylum steht nur Madhouse ( Irrenhaus ) und darunter Batman may be escaping patient ( Batman könnte ein flüchtiger Patient sein ). Plötzlich sieht man den Joker am Steuer und Batman auf dem Beifahrersitz.

Als Joker spielt ihr jetzt die Introszene nach. Batman ist gefangen und wird von zwei Verbrechern und Harley Quinn eskortiert. Auf dem Bildschirm im Foyer sieht man nur Scarface, eine sprechende Holzpuppe. Nachdem ihr aus der Sicht von Batman dann ein Gespräch mit Scarecrow, Joker und Harley Quinn hört, seid ihr im Game Over -Screen.

Ihr drückt auf „Neuer Versuch“ und befindet euch plötzlich im Bosskampf gegen Scarecrow. Dieser Moment ist nicht nur ziemlich ungewöhnlich für ein Action-Spiel und sorgt für einen kurzen Schrecken – es ist eine hervorragende Darstellung von Scarecrow, die ein Film niemals erreichen könnte.

Die ganze Sequenz könnt ihr im YouTube-Video des Kanals Binge Gaming sehen:

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Scarecrow spielt nicht nur mit der Wahrnehmung von Batman

Scarecrow kann Batman im direkten Kampf nichts entgegenstellen, aber er ist dank seines Angstgases gefährlich. In Arkham Asylum spielt er regelmäßig mit der Wahrnehmung von Batman und lässt ihn seine schlimmsten Erinnerungen neu erleben. Das funktioniert in gut inszenierten Zwischensequenzen, aber besonders mit der oben genannten Szene.

Durch den kaputten Bildschirm denkt man als Spieler erst selbst, dass irgendwas kaputt sei, und dann spielt man noch den Joker. Plötzlich befindet man sich in einem Bosskampf mit Scarecrow, der auch ein Highlight des Spiels ist. Zusammen mit dem Sound, der vor der Szene erklingt, brennt sich dieser Moment ins Gehirn ein und verkörpert perfekt die Idee hinter Scarecrow.

Wir, die Batman spielen, werden von ihm manipuliert und fragen uns, was eigentlich real im Spiel ist. Das können Filme oder Serien nicht erreichen. Da sind wir passive Beobachter, während wir in Arkham Asylum aktiv beeinflusst werden. Diese Darstellung von Scarecrows Fähigkeiten ist genial.

Auch sein Charakter-Design muss man hierbei loben. Rocksteady hat es geschafft, ihn noch gerade so humanoid erscheinen zu lassen, dass man sich die Frage stellt, ob er überhaupt ein Mensch ist oder doch schon ein Monster – also das, was er in seinen Bosskämpfen verkörpert.

Damit stellt Scarecrow sogar den Joker in den Schatten – eine Aussage, die man etwa bei der Nolan-Filmtrilogie nie treffen würde.

Habt ihr auch einen Gaming-Moment, den ihr nie vergessen werdet, und was sagt ihr zur Darstellung von Scarecrow? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr euch für Batman interessiert, haben wir hier eine Liste für euch: 7 Schurken von Batman, die endlich statt des Jokers einen großen Auftritt im Kino bekommen sollten