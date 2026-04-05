Batman glaubt selbst bei den schlimmsten Schurken an das Gute, aber 3 sind für ihn rettungslos verloren

Batman gilt mit seiner No Kill -Regel als ein Held, der selbst bei den schlimmsten Schurken daran glaubt, dass sie sich ändern können. Doch das scheint nicht für jeden zu gelten. In einer aktuellen Story nennt er 3 Bösewichte, die sich wohl niemals ändern würden.

Was ist das für eine Story? Batman / Superman: World’s Finest ist eine Comicreihe, die von Mark Waid geschrieben und von Dan Mora gezeichnet wird. Sie erscheint seit März 2022 und zeigt eine Partnerschaft der beiden Helden, die aber auch Hilfe von anderen bekommen.

In der Reihe kämpfen sie zusammen gegen verschiedene Gefahren, die meist die gesamte Welt bedrohen. Passend zum Artstyle ist die Reihe nicht so düster, wie man es von anderen Batman-Reihen kennt, sondern eher bunt, hoffnungsvoll und mit positivem Unterton.

In Nr. 50 der Reihe kommt es, wie Screen Rant berichtet, zu einer kleinen Diskussion zwischen den beiden Helden, nachdem Superman feststellt, dass Batman mit Catwoman anders umgehe als mit anderen Schurken. Dabei erwähnt er, dass Catwoman zwar ins Gefängnis gehöre, aber man sollte je nach Schurke abwägen. Es gäbe Feinde, die nicht rehabilitiert werden können. Dafür nennt er sogar 3 Beispiele.

Nach 86 Jahren spricht Batman es an

Welche Schurken nennt Batman? Superman widerspricht Batman in diesem Punkt, er glaubt, dass es immer eine Chance auf Wiedergutmachung gibt. Der dunkle Ritter sieht das anders, und nennt 3 Schurken, die laut ihm wohl keine Seele haben: Joker, Nezha und Eclipso.

Wer sind diese drei Schurken?

Der Joker: Den Clownprinzen kennt wohl jeder. Seit 1940 plagt er Gotham mit seinen Verbrechen, und Batman wurde mehrfach mit der Frage konfrontiert, warum er ihn nicht einfach tötet. Der Joker hat nie wirklich gezeigt, dass er sich ändern wird, und wie ein Geschwür kehrt er immer wieder zurück.

Den Clownprinzen kennt wohl jeder. Seit 1940 plagt er Gotham mit seinen Verbrechen, und Batman wurde mehrfach mit der Frage konfrontiert, warum er ihn nicht einfach tötet. Der Joker hat nie wirklich gezeigt, dass er sich ändern wird, und wie ein Geschwür kehrt er immer wieder zurück. Nezha : Nezha ist ein Dämon, der erst 2021 sein Debüt gefeiert hat. Ursprünglich war er ein chinesischer Kriegsführer aus dem 16. Jahrhundert vor Christus, der aber wiederbelebt wurde. In der aktuellen Reihe mussten sich Superman und Batman bereits mit ihm herumschlagen. Mit Gehirnwäsche löste er eine große Schlacht zwischen Schurken und Helden aus.

: Nezha ist ein Dämon, der erst 2021 sein Debüt gefeiert hat. Ursprünglich war er ein chinesischer Kriegsführer aus dem 16. Jahrhundert vor Christus, der aber wiederbelebt wurde. In der aktuellen Reihe mussten sich Superman und Batman bereits mit ihm herumschlagen. Mit Gehirnwäsche löste er eine große Schlacht zwischen Schurken und Helden aus. Eclipso: Ihn gibt es schon seit 1963. Auch wenn er aussieht wie ein großer Goblin, ist er ein mächtiges Wesen, das auf der Wut von Gott basiert. Er nutzt dunkle Magie und hat, je nach Auftritt, fast unendlich Energie als göttliches Wesen.

Die genannten Schurken zeigen keine Anzeichen davon, irgendwann mal Gutes zu tun oder ihre Taten zu büßen, weshalb die Aussage, sie haben keine Seele, wohl ziemlich zutreffend ist. Im Zuge dessen erklärt Batman, dass man sich der Gefahr aussetze, wenn man diese Schurken aus den Augen lasse. Ziemlich ironisch, wenn man bedenkt, dass Batman viel Hoffnung in die Bösewichte setzt.

Batmans moralisches Dilemma

Was hat es mit Batmans Regel auf sich? Batman steht für seine legendäre Regel, dass er niemanden tötet. Oft wird das damit erklärt, dass er anders sein wolle als die Verbrecher. Das ist oftmals ein moralisches Dilemma, mit dem er konfrontiert wird. Ein berühmtes Beispiel ist dabei etwa Jason Todd.

Er gibt den Schurken immer auch die Chance, sich zu ändern, was bei Individuen wie dem Joker etwas absurd wirkt, wenn man bedenkt, was er alles getan hat und wie er jetzt auch im neuen Heft zu World‘s Finest argumentiert.

Aber es gibt auch die Gegenbeispiele. Mr. Freeze, Clayface, Harley Quinn und Poison Ivy zeigten in diversen Storylines, dass sich doch etwas Gutes in ihnen versteckt und sie ihre Fehler wiedergutmachen können.

Übrigens ist der klassische Superman auch vom Töten abgeneigt, es kommt aber auch gelegentlich mal zu tödlichen Konflikten, was wohl an den Kräfteverhältnissen liegt. Als Symbol der Hoffnung soll er aber auch die Wiedergutmachung repräsentieren.

Es gibt Universen, in denen Batman und Superman nicht die heroischen Kostümträger sind, die an ihren moralischen Grundsätzen festhalten. Ein einziger schlimmer Tag hat etwa Superman komplett verändert: Der Joker hat jahrelang versucht, Batman zu brechen, doch für Superman brauchte er nur einen Tag