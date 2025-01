Einen der coolsten Helden aus dem Universum von Batman gibt es nur, weil Leser dafür gestimmt haben, ihn umzubringen

Batman existiert seit 1939. Innerhalb der fast 86 Jahre seiner Existenz wurden immer wieder neue Schurken, aber auch Sidekicks vorgestellt, die den dunklen Ritter auf seiner Verbrecherjagd begleiteten. Einer davon hatte ein tragisches Schicksal, weil viele Leser ihn nicht mochten.

Um welchen Sidekick von Batman geht es? Jeder, der Batman kennt, kennt wahrscheinlich auch Robin. Dabei gibt es nicht nur den einen Robin. Es sind im Verlauf viele Figuren, die später auch selbstständig zu Helden geworden sind. Es sind meistens elternlose Jugendliche, um die sich Batman kümmert.

Eine der tragischsten Figuren ist dabei Jason Todd, der zweite Robin. Nachdem Dick Grayson als Robin aufhört, um als Nightwing solo auf Verbrecherjagd zu gehen, nimmt Bruce Wayne Jason auf. In seiner Ursprungsversion ist er, wie Dick Grayson, ein talentierter Akrobat, dessen Eltern getötet wurden.

In einer späteren Version wuchs Jason in schlechten Verhältnissen auf. Sein Vater war ein Verbrecher, der die Familie verlassen hat, und seine Mutter starb an einer Überdosis.

Um zu überleben, klaute Jason Autoteile und verkaufte sie. So traf er auch Batman, nachdem er seine Autoreifen stehlen wollte. Er nahm den Waisen unter seine Fittiche und wollte, dass er seine Wut nutzt, um als Robin Verbrecher zu bekämpfen, damit er selbst keiner wird.

Die damaligen Leser mochten den aufbrausenden und energischen Robin aber nicht, und bei einer Umfrage stimmte die Mehrheit für ein tragisches Schicksal.

Im Spiel Gotham Knights ist Jason Todd einer der spielbaren Charaktere

Jason Todd war eine kontroverse Figur

Wofür konnte man abstimmen? 1988 konnten die DC-Leser abstimmen, ob Jason Todd stirbt oder ob er weiterlebt. Bei einer knappen Abstimmung stimmten 5271 Leser gegen seinen Tod, 5343 aber dafür.

Er wurde vom Joker entführt, verprügelt und bei einer Explosion starb er letztlich, kurz bevor Batman ihn retten konnte. Das passierte in der ikonischen Geschichte A Death in the Family. Batman sieht den Tod von Jason als seinen größten Misserfolg.

Jason wurde aber wiederbelebt und von Talia und Ra’s al Ghul geheilt und trainiert. Als Erwachsener kehrte er dann zu Batman zurück, um herauszufinden, ob es Batman bereut, den Joker nie getötet zu haben. Batman bereut das aber nicht, weshalb Jason vor Wut explodiert.

In mehreren Geschichten nimmt er die Rolle eines Anti-Heldens ein, der sich auch gerne mit Batman anlegt. Er bekämpft Verbrecher, anders als Batman, aber deutlich brutaler. So benutzt er auch Schusswaffen und scheut auch vor dem Tod seiner Gegner nicht zurück.

Wie kann ich die Geschichte nachlesen? Dadurch, dass Death in the Family (zu Deutsch: Tod in der Familie) eine ziemlich ikonische Geschichte ist, gibt es die Geschichte in einem Sammelband, den man auch entspannt bei allerlei Händlern erwerben kann.

Zusätzlich dazu gibt es auch 2 Animationsfilme: Batman: Death in the Family und die Nachfolgegeschichte Batman: Under the Red Hood. Im Videospiel Batman: Arkham Knight könnt ihr eine alternative Version der Geschichte in spielerischer Form erleben. In einer alternativen Version von Batman ist der dunkle Ritter kein reicher Erbe mehr: Neue Geschichte macht Batman noch düsterer, nimmt ihm sogar seine stärkste Waffe: Geld