Horrorexperte arbeitet an einem neuen Film über einen Batman-Schurken, den es seit 84 Jahren gibt

Batman ist zusammen mit Spider-Man wohl der beliebteste Superheld aller Zeiten. In vielen Filmen konnte man einige seiner Schurken schon sehen. Einer ist dabei aber immer zu kurz gekommen, obwohl er schon seit 1940 dabei ist. Jetzt soll endlich ein Film mit ihm kommen, beteiligt ist dabei sogar ein Horrorexperte.

Um welchen Schurken geht es? Wie die Variety berichtet, ist ein Film zu Clayface in Arbeit. Der Schurke ist einer der ältesten, der sich schon seit 1940 mit Batman anlegt. Seinen ersten Auftritt hatte er in Detective Comics #40.

Nach der Pinguin-Serie ist es das zweite Schurken-Projekt der DC Studios. Mittlerweile kümmert sich James Gunn um das DC-Film- und Serien-Universum. Zuletzt erschien die Zeichentrickserie Creature Commando in den USA.

Der Autor des Clayface-Films soll Mike Flanagan werden. Der ist vor allem für Netflix-Horror-Serien bekannt. Er führte unter anderem die Regie in Midnight Mass oder Spuk in Hill House, schrieb für fast all seine Projekte auch das Drehbuch.

Wie Deadline berichtet, äußerte Flanagan schon 2021 sein Interesse an einem Clayface-Film. Er wollte in die Richtung Horror, Thriller und Tragödie gehen.

Ein ikonischer Schurke kommt endlich auf die große Leinwand

Wer ist Clayface eigentlich? Der originale Clayface hatte keine Kräfte und war der bekannte Schauspieler Basil Karlo, der wahnsinnig wurde, nachdem ein Remake seines alten Horrorfilms angekündigt wurde, er aber nicht mitspielen sollte. Als Serienmörder tötete er dann Crew-Mitglieder, bis Batman und Robin ihn aufgehalten haben.

Später transformierte er sich durch einen chemischen Vorfall zum Monster-ähnlichen Clayface, erhielt dabei übermenschliche Fähigkeiten. Sein Hauptmerkmal ist aber seine Ton-artige Form, mit der er nicht nur seine Gliedmaßen zu Waffen formen, sondern auch sein Erscheinungsbild ändern kann. Mit einem Fünkchen DNA kann er sich in andere Leute verwandeln.

Das ist eine wunderbare Kombination mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten. Dadurch kann er sich ziemlich gut tarnen und als andere Personen ausgeben.

Clayface wird in aktuelleren Geschichten aber auch öfter mal als Anti-Held dargestellt, der Menschen auch hilft.

Clayface hatte abseits der Comics zwar schon diverse Auftritte in Cartoons, Serien und Spielen, der große Auftritt auf einer Leinwand fehlt ihm aber noch. Als gescheiterter Schauspieler und durch sein Aussehen hat die Figur aber genügend Potenzial, um als Thriller oder Horrorfilm zu funktionieren.