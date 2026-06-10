Trainer muss sich nach 2365 Tagen von seinem Kumpel in Pokémon GO trennen, doch die Community eilt zur Rettung

Manche Monster können einem in Pokémon GO besonders ans Herz wachsen. Das merkt auch ein Trainer, der vor einer drastischen Entscheidung steht – doch die Community eilt zur Hilfe.

In Pokémon GO könnt ihr im Laufe der Zeit Monster in eurer Box besitzen, die euch schon seit Jahren begleiten. Da wundert es nicht, wenn man zu ihnen eine Bindung aufbaut.

Ein Trainer auf Reddit hat ein Pokémon als Kumpel, das ihn schon seit Beginn seiner Spielzeit in Pokémon GO begleitet. Nun muss er eine Entscheidung treffen, die ihm nicht leicht fällt – wäre da nicht die Community, die neben guten Tipps auch noch etwas Kritik im Gepäck hat.

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„Dieses arme Glurak wird vernachlässigt“

Was ist das für eine Entscheidung? Wie der Trainer in seinem Beitrag auf Reddit berichtet, hat er sein Glurak bereits seit seiner Anmeldung vor 2.365 Tagen als Kumpel-Pokémon dabei. Das Monster begleitet ihn also seit Tag 1 in Pokémon GO.

Nun muss er im Zuge einer Spezialforschung die Aufgabe „Wähle oder Tausche ein Kumpel-Pokémon“ absolvieren. Und genau da liegt das Problem: Er möchte sein Glurak nicht austauschen und befürchtet, dass er die Statistik mit den 2.365 Tagen verlieren würde. Doch zum Glück gibt es eine clevere Community.

Was empfiehlt die Community? Aufmerksame Trainer haben den passenden Tipp für den Ersteller des Beitrags. User electriq_ merkt an, dass er sein Glurak wechseln kann für die Aufgabe und danach direkt zurückwechseln kann. Zudem merkt User Alice_Phantom an, dass er sich sowieso keine Sorgen machen muss: „Das ist keine Serie, sondern eine kumulative Zahl. Die Zahl bleibt bestehen, auch wenn du wechselst. Du kannst buchstäblich direkt danach wieder zurückwechseln“.

Der Trainer kann also ohne Probleme sein Glurak austauschen, die Spezialforschung erledigen und anschließend wieder sein Glurak wählen – ohne, dass es für seine Statistik eine Rolle spielt.

Was merkt die Community außerdem an? Abseits dieses Tipps gibt es jedoch noch eine Sache, die einigen Trainern in der Community aufgefallen ist und die nicht gerade ein gutes Licht auf den Trainer wirft. Obwohl ihn sein Glurak seit so vielen Jahren begleitet, hat es bisher gerade einmal 2 von 4 Herzen gesammelt.

Das deutet darauf hin, dass er sich nicht besonders gut um sein Glurak kümmert und mit dem Monster interagiert oder es füttert.

Passend dazu schreiben einige Trainer unter dem Beitrag:

„2365 Tage, aber du bist erst bei Superkumpel? Fütterst du ihn nicht? Armer Kerl“, schreibt takisara

„Er füttert ihn nicht und spielt auch nicht mit ihm… dieses arme Glurak wird vernachlässigt“, kommentiert Dark_Romantasy

„Ich stelle mir vor, wie es sich im Regen auf einem Felsbrocken zusammenrollt und ein Blatt über seine Schwanzflamme hält“, vermutet sdrawkcabstiho

„Warum hast du nur zwei volle Herzen? Du schleppst schon seit sechs Jahren ein lebloses Glurak mit dir herum“, meint PlainLikeJane

„Gib dieses Glurak an Professor Willow weiter. Es verdient ein besseres Leben, als du ihm bieten kannst“, schreibt gorlab

Was ist euer Rekord mit einem Kumpel-Pokémon? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wie gewohnt ist der aktuelle Monat in Pokémon GO vollgepackt mit unterschiedlichsten Inhalten. Ganz aktuell gibt es ein Event, bei dem ihr ein besonderes Ponita fangen könnt, wenn ihr euch beeilt.