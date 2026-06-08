Pokémon GO startet letzten Teil des Sommers voller Abenteuer, bringt ein seltenes Ponita mit

In Pokémon GO könnt ihr ein besonderes Ponita fangen. Wollt ihr es haben, müsst ihr euch jedoch beeilen.

Teil 3 und somit der letzte Teil des Sommers voller Abenteuer steht in Pokémon GO in den Startlöchern. Nachdem ihr in den letzten Wochen bereits ein besonderes Lapras sowie ein Elekid fangen konntet, dürft ihr euch diesmal auf ein Ponita freuen.

Das Event mit dem Namen Candelas Sieges-Mission startet am Dienstag, dem 9. Juni 2026 um 10:00 Uhr. Es läuft bis Montag, dem 15. Juni 2026 um 20:00 Uhr.

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Ein Ponita und viele Raids

Wie erhalte ich das Ponita? Im Event könnt ihr ein Ponita fangen, das nicht nur ein Accessoire im Stil von Candela besitzt, sondern auch einen Spezialhintergrund. Ihr erhaltet es im GO-Pass des Events. Mit etwas Glück könnt ihr auch die Shiny-Version erhalten.

Welche Monster gibt es im Event? Neben dem Ponita warten noch einige weitere Monster im Event auf euch.

In der Wildnis:

Glumanda*

Menki*

Hisui-Fukano*

Machollo*

Ponita*

Sichlor*

Flamara*

Schneckmag*

Dartiri*

In Raids:

Hisui-Fukano*

Machomei*

Scherox*

Magcargo*

Zurrokex*

Gramokles*

Wuffels*

In Feldforschungen:

Glumanda*

Menki*

Hisui-Fukano*

Machollo*

Sichlor*

Flamara*

Schneckmag*

Zurrokex*

Dartiri*

Gramokles*

Wuffels*

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können mit etwas Glück auch als Shiny erscheinen.

Was steckt noch im GO-Pass? Neben dem Ponita gibt es noch weitere Inhalte im GO-Pass. Wie gewohnt gibt auch wieder eine kostenfreie und einer kostenpflichtige Deluxe-Variante.

In beiden Versionen warten die folgenden Belohnungen auf euch:

Begegnungen mit Flamara*, Wuffels*, dem besonderen Ponita* und weiteren Monstern

erhöhter Angriffsbonus in Raids (ab Stufe 10)

1,5-fache Menge an Sternenstaub durch Raids (ab Stufe 20)

Im Deluxe-Pass warten zusätzlich folgende Belohnungen auf euch:

weitere Begegnungen mit dem Ponita

sechs zusätzliche Premium-Kampf-Pässe

bis zu 2 Raid-Pässe von Arenen (ab Stufe 20)

In der Zeit von Samstag, dem 13. Juni 2026 um 0:00 Uhr bis Montag, dem 15. Juni 2026 um 19:59 Uhr gibt es kein tägliches Limit für Punkte im GO-Pass. Solltet ihr bis dahin noch nicht alle Belohnungen abgesahnt haben, die ihr haben wollt, dann könnt ihr diese Zeit noch nutzen, um ordentlich Punkte zu sammeln.

Holt ihr euch das Ponita? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Nicht nur das Candela-Event steht in den nächsten Wochen in Pokémon GO an. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte es noch gibt, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2026 in Pokémon GO.