Watchmen – Die Wächter ist ein Film, der auf dem gleichnamigen Comic von Alan Moore basiert. In dem Superhelden-Film von Zack Snyder begeben wir uns in eine alternative Zeitlinie, in der die Watchmen mit ihren übermenschlichen Fähigkeiten das Geschehen lenken. Der Regisseur versteckte im Opening ein Easter Egg, das mit Batman in Zusammenhang steht.

Was ist im Vorspann zu sehen? Im Vorspann des Films gibt es mehrere Szenen zu sehen, in denen die Watchmen in die Weltgeschichte eingegriffen haben:

Das Attentat auf John F. Kennedy wurde vom Superhelden The Comedian statt Lee Harvey Oswald ausgeführt

Die Krankenschwester auf dem berühmten Foto V-J in Times Square wird von der Superheldin Silhouette geküsst, nicht von einem Matrosen

Neil Armstrong sprach während der Mondlandung die Worte „Good Luck, Mr. Gorsky“. In Wahrheit handelt es sich dabei um einen Mythos, der nie bestätigt wurde. Das Ganze wird von Dr. Manhattan gefilmt.

Im Vorspann gibt es darüber hinaus eine Szene zu sehen, die im Zusammenhang mit Batman steht. Regisseur Zack Synder ist ein Anhänger des DC-Universums, immerhin hat er für diverse DC-Filme als Regisseur oder Executive Producer gearbeitet. Mit Watchmen wollte er wohl eine Verbindung zwischen den beiden Universen erschaffen, wie eine Szene beweist.

Die besagte Szene könnt ihr im folgenden Video direkt als erste Szene sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Zu Beginn des Openings ist der Superheld Nite Owl zu sehen, wie er einen Raubüberfall auf ein Theater verhindert. Im Hintergrund ist ein reiches Paar zu sehen, das Zack Snyder als Thomas und Martha Wayne enthüllt. Aallerdings ist Bruce Wayne als Kind nicht im Bild zu sehen.

Die Batman-Poster im Hintergrund deuten ebenfalls darauf hin, dass die Szene irgendwie im Zusammenhang mit dem Fledermaus-Superhelden steht. In der Welt von Batman scheint es Batman also nur in der Fiktion, nicht aber in der Realität des Films zu geben.

Batman wäre in Watchmen ein reicher Snob

Wie steht Batman in Verbindung zu Watchmen? In einem Interview aus 2021 erklärt Snyder einige Szenen seiner früheren Filme (via YouTube). Dabei nimmt er auch Stellung zum Watchmen-Opening und verrät, dass es in diesem alternativen Universum keinen Batman gegeben hätte:

Der Ursprung von Batman. Das Konzept ist, dass Nite Owl die Waynes vor dem Tod nach einem Besuch der Oper rettet. Und deshalb gibt es dort keinen Batman.

Watchmen ist kein offizieller Teil der Batman-Geschichte.

Vielmehr hat sich Snyder ein alternatives Universum überlegt und ein Gedankenexperiment gestartet, was passiert wäre, wenn es Batman nicht gegeben hätte. Bruce Wayne existiert in dem Universum trotzdem noch, aber nicht als Batman.

Was wäre aus Bruce Wayne geworden? Wayne wurde nur zu Batman, weil seine Eltern ermordet wurden. Er schwor sich, der Welt als verkleideter Superheld Gerechtigkeit zu bringen. Da seine Eltern in Watchmen nicht sterben, hat er diesen Sinneswandel nicht. Stattdessen hätte er wohl seinen Reichtum genossen und wäre zu einem versnobten Playboy geworden.

Demnächst bekommt ein Batman-Bösewicht seinen eigenen Film:

Stattdessen kann der Held “Nite Owl” in Watchman als eine Parodie zu Batman angesehen werden. Der Superheld hat keine besonderen Kräfte, sondern verlässt sich wie Batman auf seine Hilfsmittel. Er nutzt viele technische Gadgets im Kampf wie einen Flammenwerfer und Geräte, die einen unerträglichen Ton abspielen. Er besitzt sogar ein „Owlship“, eine Anspielung auf das Batmobil.

Fans des Superhelden-Genres sollten also unbedingt einen Blick auf Watchmen werfen, denn es werden noch weitere Comicfiguren parodiert. Solltet ihr großer Fan von Batman sein, kennt ihr bestimmt die Trilogie von Christopher Nolan. Doch wusstet ihr auch, dass es eigentlich noch einen weiteren Teil gab? Die beliebte Batman-Trilogie von Christopher Nolan hat eigentlich einen geheimen vierten Film, den kaum jemand kennt