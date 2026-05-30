Im aktuellen MMORPG von Amazon kämpft ihr bald gegen einen Koloss, der 100-mal so groß ist wie ihr

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten Preisänderungen bei HdRO, ein riesiger Boss und gleich mehrere Playtest-Erfahrungen.
Highlights der Woche:
- In einer neuen Vorschau auf die kommende Erweiterung „The Frozen Divide: Nix“ von Throne and Liberty standen die Bosse im Fokus. Mit dabei: der 200 Meter große Koloss Vegamor, der durch die verschneiten Ebenen stampft und der sich nur mit der richtigen Strategie zu Fall bringen lässt. Die spannenden Details erfahrt ihr auf der offiziellen deutschen Webseite des MMORPGs.
- MeinMMO-Dämon Cortyn erzählt heute eine Geschichte, die sich auf einem WoW-Realm abspielt – über einen Troll mit zu viel Freizeit und zu wenig Ideen für sein Leben.
- Ragnarok Zero legt das uralte MMORPG aus den frühen 2000ern neu auf und MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat sich die offene Beta angeschaut – mit gemischten Gefühlen. Trotz der Liebe für das Spiel kann er es nicht empfehlen. Nicht so zumindest.
- Aus erfolgreichen MOBAs ein im besten Fall ebenfalls erfolgreiches MMO-Spinoff machen – an diesem Ziel arbeiten gerade 2 Studios. Während das LoL-MMORPG wohl noch viele Jahre brauchen wird, begeistert der Konkurrent aus China schon jetzt im Playtest. Wir haben Honor of Kings: World erneut gespielt!
- Während viele New World als Beispiel des Scheiterns von MMORPGs betrachten, hat Jack Emmert, der Chef der drei MMORPGs von Cryptic, einen ganz anderen Blick auf das Genre.
Was ist sonst noch passiert? In einer aktuellen Diskussion blickt ein Teil der MMORPG-Community auf die wohl letzten richtig guten Jahre des Genres zurück. Dabei stehen vor allem Wildstar, ArcheAge und Tera im Fokus der nostalgischen Erinnerungen. Die bekommen teils aber auch ordentlich Flakfeuer ab: „Wildstar ist das überbewerteste MMORPG aller Zeiten“ – Spieler blicken auf die letzten guten Jahre für Online-Rollenspiele zurück
Abo von Herr der Ringe Online wird teurer
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Ein neues System in World of Warcraft spaltet die Spieler. Manche haben dunkle Erinnerungen an Shadowlands.
- World of Warcraft kann manchmal eine Menge Stress bedeuten. Erholung finden viele dann bei einem kurzen Ausflug in die Welt von Classic.
- Für die größte Seite rund um World of Warcraft geht eine Ära zuende. Eine der wichtigsten Frauen rund um WoW wurde entlassen.
- Keine Lust, Charaktere in World of Warcraft auf Stufe 90 zu leveln? Mit dem nächsten Patch wirft Blizzard den Turbo an.
- Blizzard hat die optischen Schmankerl vom WoW-Handelsposten im Juni vorgestellt. Es wird rustikal! Schaut auf der offiziellen Webseite des MMORPGs vorbei.
- Die Entwickler von Elder Scrolls Online haben im Detail die neuen Schwierigkeitsgrade für den Open-World-Bereich des MMORPGs vorgestellt und den Release-Termin verraten.
- In Final Fantasy XIV ist das Gold-Saucer-Festival gestartet. Die Infos findet ihr auf der offiziellen Event-Übersicht. Mit Blick auf Patch 7.51, der am 2. Juni 2026 erscheint, haben die Entwickler zudem die Sonderseite von Trails to the Heavens erweitert.
- Am 28. Mai 2026 ist das wöchentliche Update von Black Desert erschienen. Mit dabei: Altar des Blutes – Die 2. Illusion des Abgrunds und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf playblackdesert.com.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Herr der Ringe Online passt die Preise der V.I.P.-Mitgliedschaft an. Am 1. Juli 2026 führen die Entwickler angepasste Preise für drei-, sechs- und zwölfmonatige Abonnements ein. Der aktuelle Abonnementpreis für einen Monat (12,99 €) bleibt unverändert. Die Details findet ihr auf lotro.com.
- Und noch einmal HdRO: Auf Angmar und Mordor wird die maximale Stufe mit Erscheinen von Update 48.4 am Mittwoch, dem 3. Juni, auf 105 erhöht. Mit dem Erscheinen von Update 48.4 werden alle bisher eingeführten sechs Ringgeist-Gegner verfügbar sein, damit alle Spieler sie bezwingen können, die dies noch nicht getan haben. Die Ankündigung findet ihr ebenfalls auf der offiziellen Webseite des MMORPGs.
- Dungeons & Dragons Online führt das Volk der Duergar ein. Eine Vorschau findet ihr auf ddo.com.
- Für Blue Protocol: Star Resonance ist Saison 3 gestartet, mit neuen Inhalten und Herausforderungen. Spannend: Mit Bahamar gab’s zudem einen frischen Server, der in Frankfurt steht. Dieser soll in unserer Region für eine deutlich rundere Spielerfahrung mit einem besseren Ping sorgen. Mehr dazu findet ihr auf Steam.
- Für EverQuest ist der neue Server Frostreaver gestartet. Dieser besitzt ein eigenes Regelset, das ihr auf der offiziellen Webseite des MMORPGs einsehen könnt.
- Das MMORPG Embers Adrift hat sein Mai-Update erhalten, mit einer neuen Herausforderung und diversen Fixes. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.
Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zu der bisherigen Bilanz von Kickstarter-MMOs:
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Das MMORPG Corepunk soll noch 2026 erscheinen und darauf bereiten sich die Entwickler jetzt mit einem umfassenden Neustart für die aktuelle Early-Access-Version vor.
- AdventureQuest Worlds Infinity startete diese Woche auf Steam in die Alpha. Fans des Spiels dürfte es freuen, denn sie warten schon einige Jahre darauf.
- RF Online Next ist eine Unreal-Engine-5-Neuauflage des MMORPGs von 2004 und soll am 18. Juni 2026 an den Start gehen. Interessierte finden Infos sowie die Vorabregistrierung zum Spiel auf netmarble.com.
- Das Pixel-MMORPG Drakantos freut sich über 500.000 Wunschlisten-Einträge auf Steam. Im Mai fand eine Closed-Beta statt. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.
- Am 28. Mai ist für das Free2Play-MMORPG Eterspire, das sich auf Steam noch im Early Access befindet, ein neues Update erschienen. Mit dabei: eine neue Endgame-Herausforderung, frische Quests und mächtige Belohnungen. Die Patch Notes findet ihr auf eterspire.com.
- Die aktuelle Playtest-Version von Stars Reach hat allerlei Verbesserungen für das User Interface, die Profilanzeige und die Menüs erhalten. Auch die Darstellung von Objekten und das Inventar wurden optimiert. Die Details erfahrt ihr auf starsreach.com.
- Die Devs von Monsters & Memories haben in ihrer neuen Klassen-Vorschau den Wizard vorgestellt. Schaut dafür auf monstersandmemories.com vorbei.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
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