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Im aktuellen MMORPG von Amazon kämpft ihr bald gegen einen Koloss, der 100-mal so groß ist wie ihr

kscholz Karsten Scholz Lesezeit 4 Minuten
Throne and Liberty 200 Meter Koloss

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten Preisänderungen bei HdRO, ein riesiger Boss und gleich mehrere Playtest-Erfahrungen.

World of Warcraft: Midnight
World of Warcraft: Midnight
MMORPG

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? In einer aktuellen Diskussion blickt ein Teil der MMORPG-Community auf die wohl letzten richtig guten Jahre des Genres zurück. Dabei stehen vor allem Wildstar, ArcheAge und Tera im Fokus der nostalgischen Erinnerungen. Die bekommen teils aber auch ordentlich Flakfeuer ab: „Wildstar ist das überbewerteste MMORPG aller Zeiten“ – Spieler blicken auf die letzten guten Jahre für Online-Rollenspiele zurück

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Throne and Liberty – The Frozen Divide: Nix: Ankündigungs-Trailer zur neuen Erweiterung

Abo von Herr der Ringe Online wird teurer

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

  • Herr der Ringe Online passt die Preise der V.I.P.-Mitgliedschaft an. Am 1. Juli 2026 führen die Entwickler angepasste Preise für drei-, sechs- und zwölfmonatige Abonnements ein. Der aktuelle Abonnementpreis für einen Monat (12,99 €) bleibt unverändert. Die Details findet ihr auf lotro.com.
  • Und noch einmal HdRO: Auf Angmar und Mordor wird die maximale Stufe mit Erscheinen von Update 48.4 am Mittwoch, dem 3. Juni, auf 105 erhöht. Mit dem Erscheinen von Update 48.4 werden alle bisher eingeführten sechs Ringgeist-Gegner verfügbar sein, damit alle Spieler sie bezwingen können, die dies noch nicht getan haben. Die Ankündigung findet ihr ebenfalls auf der offiziellen Webseite des MMORPGs.
  • Dungeons & Dragons Online führt das Volk der Duergar ein. Eine Vorschau findet ihr auf ddo.com.
  • Für Blue Protocol: Star Resonance ist Saison 3 gestartet, mit neuen Inhalten und Herausforderungen. Spannend: Mit Bahamar gab’s zudem einen frischen Server, der in Frankfurt steht. Dieser soll in unserer Region für eine deutlich rundere Spielerfahrung mit einem besseren Ping sorgen. Mehr dazu findet ihr auf Steam.
  • Für EverQuest ist der neue Server Frostreaver gestartet. Dieser besitzt ein eigenes Regelset, das ihr auf der offiziellen Webseite des MMORPGs einsehen könnt.
  • Das MMORPG Embers Adrift hat sein Mai-Update erhalten, mit einer neuen Herausforderung und diversen Fixes. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zu der bisherigen Bilanz von Kickstarter-MMOs:

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

  • Das MMORPG Corepunk soll noch 2026 erscheinen und darauf bereiten sich die Entwickler jetzt mit einem umfassenden Neustart für die aktuelle Early-Access-Version vor.
  • AdventureQuest Worlds Infinity startete diese Woche auf Steam in die Alpha. Fans des Spiels dürfte es freuen, denn sie warten schon einige Jahre darauf.
  • RF Online Next ist eine Unreal-Engine-5-Neuauflage des MMORPGs von 2004 und soll am 18. Juni 2026 an den Start gehen. Interessierte finden Infos sowie die Vorabregistrierung zum Spiel auf netmarble.com.
  • Das Pixel-MMORPG Drakantos freut sich über 500.000 Wunschlisten-Einträge auf Steam. Im Mai fand eine Closed-Beta statt. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.
  • Am 28. Mai ist für das Free2Play-MMORPG Eterspire, das sich auf Steam noch im Early Access befindet, ein neues Update erschienen. Mit dabei: eine neue Endgame-Herausforderung, frische Quests und mächtige Belohnungen. Die Patch Notes findet ihr auf eterspire.com.
  • Die aktuelle Playtest-Version von Stars Reach hat allerlei Verbesserungen für das User Interface, die Profilanzeige und die Menüs erhalten. Auch die Darstellung von Objekten und das Inventar wurden optimiert. Die Details erfahrt ihr auf starsreach.com.
  • Die Devs von Monsters & Memories haben in ihrer neuen Klassen-Vorschau den Wizard vorgestellt. Schaut dafür auf monstersandmemories.com vorbei.
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Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist

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