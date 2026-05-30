Im aktuellen MMORPG von Amazon kämpft ihr bald gegen einen Koloss, der 100-mal so groß ist wie ihr

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten Preisänderungen bei HdRO, ein riesiger Boss und gleich mehrere Playtest-Erfahrungen.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? In einer aktuellen Diskussion blickt ein Teil der MMORPG-Community auf die wohl letzten richtig guten Jahre des Genres zurück. Dabei stehen vor allem Wildstar, ArcheAge und Tera im Fokus der nostalgischen Erinnerungen. Die bekommen teils aber auch ordentlich Flakfeuer ab: „Wildstar ist das überbewerteste MMORPG aller Zeiten“ – Spieler blicken auf die letzten guten Jahre für Online-Rollenspiele zurück

Video starten Throne and Liberty – The Frozen Divide: Nix: Ankündigungs-Trailer zur neuen Erweiterung Autoplay

Abo von Herr der Ringe Online wird teurer

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Herr der Ringe Online passt die Preise der V.I.P.-Mitgliedschaft an. Am 1. Juli 2026 führen die Entwickler angepasste Preise für drei-, sechs- und zwölfmonatige Abonnements ein. Der aktuelle Abonnementpreis für einen Monat (12,99 €) bleibt unverändert. Die Details findet ihr auf lotro.com.

Und noch einmal HdRO: Auf Angmar und Mordor wird die maximale Stufe mit Erscheinen von Update 48.4 am Mittwoch, dem 3. Juni, auf 105 erhöht. Mit dem Erscheinen von Update 48.4 werden alle bisher eingeführten sechs Ringgeist-Gegner verfügbar sein, damit alle Spieler sie bezwingen können, die dies noch nicht getan haben. Die Ankündigung findet ihr ebenfalls auf der offiziellen Webseite des MMORPGs.

Dungeons & Dragons Online führt das Volk der Duergar ein. Eine Vorschau findet ihr auf ddo.com.

Für Blue Protocol: Star Resonance ist Saison 3 gestartet, mit neuen Inhalten und Herausforderungen. Spannend: Mit Bahamar gab’s zudem einen frischen Server, der in Frankfurt steht. Dieser soll in unserer Region für eine deutlich rundere Spielerfahrung mit einem besseren Ping sorgen. Mehr dazu findet ihr auf Steam.

Für EverQuest ist der neue Server Frostreaver gestartet. Dieser besitzt ein eigenes Regelset, das ihr auf der offiziellen Webseite des MMORPGs einsehen könnt.

Das MMORPG Embers Adrift hat sein Mai-Update erhalten, mit einer neuen Herausforderung und diversen Fixes. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zu der bisherigen Bilanz von Kickstarter-MMOs:

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist