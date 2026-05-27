An den einen Typen, der einen ganzen WoW-Realm nervt

MeinMMO-Dämon Cortyn erzählt heute eine Geschichte, die sich auf einem WoW-Realm abspielt – über einen Troll mit zu viel Freizeit und zu wenig Ideen für sein Leben.

Wer World of Warcraft intensiver spielt und manchmal Zeit in den Hauptstädten verbringt, kennt auf dem eigenen Realm inzwischen die „üblichen Verdächtigen“. Jeder Server hat den einen oder anderen Troll und meistens kennt man sie aus dem Chat:

Da gibt es die Hexe, die mit vehementer Ausdauer jeden Tag „Wer das liest, liebt Goldhain! ♥“ verkündet oder die Wahl zur Miss Goldhain 2026 ausrufen möchte.

Der eine Typ, der jeden Tag provokant im Chat des Spiels – das er gerade selbst spielt – fragt: „Warum spielt ihr den Scheiß eigentlich noch?“

Dann gibt es noch den üblichen Schwurbler, der rechtes Gedankengut unter die Leute streuen möchte und in allem eine Verschwörung der Eliten oder des Staates sieht.

Doch auf Rollenspiel-Realms gibt es nochmal eine Gruppe ganz besonderer Trolle, die sich ein anderes Ziel gesetzt hat: Rollenspieler beim RP zu stören. Auf meinem Realm gibt es da einen ganz besonders ausdauernden Typen, der inzwischen seit Monaten offenbar nur diesem Ziel nachgeht.

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Der Feind einer ganzen Stadt

Stellt euch die folgende Situation vor:

Ihr schlendert gerade mit eurem Charakter durch Sturmwind, seht an der Hafenpromenade diese schnuckelige, hochelfische Magierin stehen, die ihr doch einfach mal anspielen wollt. Kaum habt ihr mit eurem Charakter das erste „Ehre dem Licht“, „Bal’adash“ oder ein sehr erwachsenes „[Charakter] tippt der Elfe von hinten links auf die Schulter und stellt sich dann rechts neben sie.“ getippt, kommt das Gespräch ins Rollen.

Man macht blöde Witze, spricht über Nichtigkeiten – betreibt einfach ein wenig seichtes RP.

Bis zu dem Moment, wo euch ein Fußball mit lautem Knall ins Gesicht donnert. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Zweihundertmal. Wieder und wieder hört ihr im Sekundentakt nicht nur den ungeheuer nervigen Sound davon, sondern seht jedes Mal auch, wie euer Charakter zusammenzuckt, während ein nackter Mensch vor euch steht und den Ball immer wieder in euer Gesicht klatscht. Das Führen eines RP-Gesprächs wird schwerer und schwerer.

Bei Trollen, die RP stören, kann man schonmal kurz die Beherrschung verlieren.

Ihr wartet ab. Vielleicht hat dieser Typ gerade einfach „seine 5 Minuten“ und fängt sich gleich wieder, wenn der Verstand neu gebootet hat. Aber er bleibt. Er macht weiter.

Ihr fragt im Whisper höflich nach, was denn das Problem ist oder ob man ihm etwas getan hätte. Es gibt keine Antwort oder nur einen Smilie.

Er bleibt und schießt weiter, bis einer der folgenden Umstände eintritt:

Man loggt frustriert aus, weil die Belästigung anhält und man sich unwohl fühlt.

Man verlegt das RP in einen privaten Bereich, etwa ins Housing.

Der Troll-Charakter wird zwangsweise ausgeloggt, weil genug Leute ihn gemeldet haben.

Man benutzt einen „Neuraler Stummschalter“, um immun gegen die Attacken zu werden.

Das macht er nicht bei einer Person gezielt, sondern er geht der Reihe nach alle Leute durch, die ihm in den Weg kommen. Und zwar, bis er jemanden vertrieben hat oder bei seinem Trollversuch scheitert. Über Stunden hinweg wird das gemacht.

Jeden Abend.

Woche für Woche.

Monat für Monat.

Auf immer neuen Charakteren, auf immer neuen Accounts.

Ein Item hilft gegen Trolle

Genau wegen solchen Personen hat Blizzard Gegenstände wie den „Neuraler Stummschalter“ ins Spiel gebracht. Ein Item, das bei Verwendung den eigenen Charakter gegen so ziemlich alle Spielzeuge und Effekte für 12 Stunden abschirmt. Wenn man es verwendet, kann man nicht mehr das Ziel von solchen Effekten werden (auch nicht mehr vom grandiosen Wechselblaster, aber das ist eine andere Geschichte).

Inzwischen gibt es auch ein paar kuriose Ideen unter den Rollenspielerinnen und Rollenspielern, was denn die Motivation dieser Person sein könnte – abseits von akuter Langeweile und der Unfähigkeit, etwas sinnstiftendes im Leben zu finden.

Meine liebste Theorie ist, dass der Troll eigentlich ein wahres Verkaufsgenie ist und im Grunde ein Auktionshaus-Imperium an „Neuraler Stummschalter“ errichtet hat, die er nun an den Mann und die Frau bringen will. Also nervt er Leute im RP so ausdauernd, bis die sich einen Stummschalter kaufen und er wieder Profit macht.

So logisch das auch wirken mag, tatsächlich naheliegend ist das nicht. Zum einen kosten die Stummschalter nur wenig Geld, zum anderen haben sie eine Dauer von 12 Stunden – die auch nur abläuft, während man spielt. In der Regel hält ein Stummschalter also für mehrere Abende.

Fakt ist auf jeden Fall, dass alle mir bekannten RP-Fans inzwischen immer einen kleinen Stapel an Stummschaltern im Inventar haben, um dem Troll sofort den Riegel vorzuschieben.

Es hilft nicht, aber es musste einfach mal raus

Dabei ist mir klar, dass einige nun denken werden: „Ach, Cortyn, wie deppert bist du denn. Der will doch Aufmerksamkeit und mit diesem Artikel gibst du ihm genau das, was er will.“

Vermutlich habt ihr damit ein bisschen recht. Aber es musste trotzdem einfach mal raus.

Vielleicht gibt ihm das erst den richtigen Kick ( Ha, Wortspiel … wegen Fußball und so ). Vielleicht bekommt er den auch schon durch die Gewissheit, dass ein großer Teil einer ganzen Server-Community diese Stummschalter nur wegen ihm im Inventar hat. Was für eine Auswirkung er auf sein Umfeld hat.

Bei manchen Leuten will man einfach durch den Bildschirm greifen und sie mal ordentlich schütteln.

Ich habe inzwischen mit vielen Leuten gesprochen, die von dem Troll belästigt werden. Das vorherrschende Gefühl ist nicht mehr Genervtheit oder Wut, sondern ein ganz anderes:

Mitleid.

Aber ich habe wie bei fast allen so destruktiv agierenden Menschen die leise Hoffnung, dass er eines Tages morgens im Bad vor dem Spiegel steht und plötzlich realisiert, wie viel seiner eigenen Lebenszeit er damit verschwendet hat, anderen Menschen den Spaß an einem Spiel zu vermiesen anstatt selbst schöne und erfüllende Erinnerungen mit Freunden zu sammeln.

Denn wenn wir später zurückblicken, dann hatten wir an den Abenden trotzdem noch schönes Rollenspiel mit Freundinnen und Freunden, haben interessante Geschichten geschrieben, die uns berührt und mitgerissen haben. Aber wenn du, der Troll, der das bestimmt gerade liest, eines Tages zurückschaust, wirst du merken, dass du solche Erlebnisse nicht hattest und viel Zeit deines Lebens du einfach vergeudet hast.

In diesem Sinne: Glückwunsch, du hast einen eigenen Artikel bekommen. Den kannst du dir ausdrucken, einrahmen und über das Bett an die Wand hängen, die für persönliche Auszeichnungen gedacht ist. Denn ich habe das Gefühl, dass da noch eine ganze Menge freier Platz wartet.

Habt ihr auf eurem Realm auch einen Troll, der mit einer unfassbaren Vehemenz versucht, einfach nur allen anderen den letzten Nerv zu rauben? Oder seid ihr von solchen Personen bisher verschont geblieben? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen.

Während man für Trolle manchmal einen langen Atem braucht, gehen andere Dinge in WoW bald schneller – das Leveln wird noch zügiger.