WoW: Item Spotlight – Mit dem Wechselblaster könnt ihr eure Freunde töten

Im neusten Item Spotlight zeigt MeinMMO-Dämon Cortyn euch ein Item, mit dem ihr eure Freunde in World of Warcraft zur Weißglut treiben könnt – und dabei selbst eine Menge Spaß habt.

World of Warcraft steckt so voller Items, dass wohl kein Spieler sich an alle erinnern kann. Doch ein Gegenstand wird niemals aus der Erinnerung eurer Mitspieler verschwinden, wenn sie erst einmal Opfer davon geworden sind. Wir zeigen euch den fiesen Wechselblaster – und wie ihr damit jede Menge Spaß habt. Meistens auf Kosten von anderen.

Was ist der Wechselblaster? Der Wechselblaster („Swapblaster“) ist ein benutzbarer Gegenstand in WoW, der bei Verwendung allerdings nicht aufgebraucht wird. Es handelt sich dabei um kein Spielzeug, landet also nicht in eurer Sammlung. Wenn ihr den Wechselblaster auf mehreren Charakteren verwenden wollt, müsst ihr ihn also mehrfach sammeln.

Die Funktionsweise des Wechselblasters ist recht simpel: Ihr wählt einen Spieler in eurer Gruppe oder eurem Schlachtzug an und benutzt dann den Wechselblaster. Nach einer kurzen Wirkzeit feuert das Gerät dann ab und vertauscht spontan die Position beider Spieler.

Was kann man mit dem Wechselblaster machen? Eure Freunde (oder geheimen Feinde) in den Wahnsinn treiben. Denn mit dem Positionswechsel durch den Blaster könnt ihr eure Freunde in Positionen bringen, in denen der Tod quasi garantiert ist.

Eine Besonderheit bei der Verwendung des Wechselblasters ist, dass die Bewegung des anderen Spielers nicht abgebrochen wird. Wenn euer Ziel also gerade läuft, während ihr den Wechselblaster abfeuert, dann werden eure Positionen vertauscht und das Ziel läuft noch immer. Und exakt dieser Umstand lässt sich wunderbar ausnutzen.

Stellt euch zum Beispiel nah an einen Abgrund und wählt euer Ziel aus. Wartet nun, bis der Spieler anfängt sich zu bewegen und feuert dann den Wechselblaster. Wichtig: Bei Aktivierung des Blasters wird sich der eigene Charakter in Richtung des Ziels drehen. Ihr müsst während der Wirkzeit euren Charakter wieder in Richtung Abgrund drehen (also etwa mit gedrückter rechter Maustaste wieder herumdrehen).

Das übliche Bild des Opfers nach Verwendung des Wechselblasters.

Wenn ihr das korrekt ausführt, dann tauschen beide Charaktere die Position und euer Ziel rennt direkt in den Abgrund und damit den sicheren Tod hinein.

Wenn ihr eine Klasse mit besonderen Bewegungseffekten seid – wie etwa Portale oder Flügel beim Dämonenjäger – könnt ihr andere Spieler damit auch auf einsame Inseln teleportieren oder an andere Orte, aus denen es so schnell keine Wiederkehr gibt.

Wichtig ist, dass für den Wechselblaster ein paar Einschränkungen gelten. Er kann nicht während eines Kampfes benutzt werden und ist in bestimmten Gebieten nicht verwendbar – etwa in Schlachtfeldern oder auch „Mythisch+“-Dungeons. In gewöhnlichen Schlachtzügen, Dungeons oder auch der offenen Welt kann er allerdings verwendet werden.

Damit der Wechselblaster funktioniert, muss das Ziel sich aber innerhalb von 40 Metern und in Sichtweite befinden. Ein Sichtlinien-Blocker (etwa eine Wand) verhindert, dass man den Blaster verwenden kann.

Wie bekommt man den Wechselblaster? Den könnt ihr herstellen, wenn ihr ein Ingenieur seid. Ihr benötigt dafür 50 Getriebefederteile und 1 Temporalen Kristall sowie Ingenieurskunst aus Warlords of Draenor auf Stufe 100.

Alternativ könnt ihr den Wechselblaster auch aus dem Auktionshaus kaufen, denn andere Ingenieure bieten ihn zum Verkauf an. Eine Besonderheit des Blasters ist, dass der Benutzer nicht über den Beruf Ingenieurskunst verfügen muss. Der Wechselblaster kann demnach von allen Charakteren verwendet werden.

Gibt es einen Schutz gegen den Wechselblaster? Ja. Wer sich vom Wechselblaster zu stark gestört fühlt, kann sich recht einfach dagegen schützen. Dafür müsst ihr einen „Neuraler Stummschalter“ („Neural Silencer“) verwenden. Wenn ihr den benutzt, dann seid ihr für 12 Stunden gegen den Wechselblaster und auch Zauber wie „Glaubenssprung“ geschützt. Den Stummschalter könnt ihr im Auktionshaus kaufen oder er kann in den Blingtron-Belohnungskisten sein.

Wie gefällt euch der Wechselblaster? Ärgert ihr damit gerne eure Mitspieler oder seid ihr eher das Opfer?