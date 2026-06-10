WoW-Veteran fängt sich nach 20+ Jahren permanenten Bann ein, der Support zeigt sich von seiner schlechten Seite

Immer wieder berichten Spieler von World of Warcraft über ungerechtfertigte Bannstrafen. Ein betroffener Veteran hat sich jetzt die Zeit genommen und seinen Fall in einem Video im Detail beleuchtet.

Was ist passiert? Der Spieler I_am_Zaud spielt seit über 20 Jahren World of Warcraft und sein Account hatte über all diese Zeit eine weiße Weste. Vor kurzer Zeit hat Blizzard diesen Zugang permanent gebannt. Der Vorwurf: Er habe gegen die Nutzungsvereinbarungen verstoßen. Eine konkrete Erklärung, wie dieser Verstoß ausgesehen haben soll, lieferten die Entwickler bis heute nicht.

Der Betroffene legte Einspruch ein, wodurch der permanente Bann in 6 Monate umgewandelt worden ist. Auf welcher Grundlage die Strafe angepasst worden ist, hat Blizzard ebenfalls nicht erklärt. Da sich der langjährige Spieler ungerechtfertigt behandelt und machtlos fühlt, hat er zu seinem Fall auf YouTube ein Video hochgeladen. Er ist kein Content Creator, das hier ist sein erstes Werk.

I_am_Zaud erklärt in seinem Video, dass er 50 Jahre alt ist und WoW über alle Erweiterungen hinweg gespielt hat. Er verbindet dabei viele besondere Erinnerungen aus mehr als 20 Jahren mit dem MMORPG und seinem Account, weil er Azeroth lange gemeinsam mit seinem Vater und seinem Sohn unsicher gemacht hat. Mittlerweile spielt er WoW alleine, doch denkt er immer gerne an diese Zeit zurück.

Video starten WoW Midnight: Arators Licht und der Feuerbrand Autoplay

Was ist nach dem Bann passiert? I_am_Zaud hat in all den Jahren nie Probleme mit dem Support gehabt und für ihn galt bis zu seinem Fall: Wenn jemand gebannt wird, dann muss er auch etwas getan haben. Das hat sich jetzt geändert.

Als die erste Bannstrafe bei ihm eintrudelte, war er fassungslos. Im Video zeigt er seinen ersten Einspruch aus dem Mai 2026: „Ich spiele solo, 100 Prozent der Zeit. Wer könnte mich für irgendwas gemeldet haben?“ Game Master Rairistidru versprach in seiner Antwort, dass man sich den Fall genauer anschauen wird. Diese Neubewertung führte zur Anpassung der Strafe auf 6 Monate.

In einem zweiten Einspruch führte I_am_Zaud dann aus, dass er in den mehr als 20 Jahren noch nie Bots, Hacks oder Cheats genutzt oder auf andere Art gegen die Nutzungsvereinbarungen verstoßen habe. Die Reaktion war eine automatisierte Antwort des Supports mit dem Hinweis auf die Nutzungsvereinbarungen – also erneut nicht hilfreich.

In einem dritten Einspruch fragte I_am_Zaud fast schon verzweifelnd nach weiterführenden Informationen. Zu diesem Zeitpunkt wollte er vor allem eines: Verstehen, was der konkrete Grund für den Bann ist. Er ergänzte zudem den Hinweis, dass er sein WoW-Abo stets für 1 Jahr im Voraus abschließt und durch die Strafe daher nun auch finanzielle Nachteile hat.

Das Video von I_am_Zaud könnt ihr euch auch im Folgenden anschauen:

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Game Master laloriara antwortete knapp, dass man den Fall bereits neu bewertet und die Strafe angepasst habe. Eine erneute Neubewertung würde nicht passieren. Die Frage nach dem konkreten Grund ignorierte der Blizzard-Mitarbeiter.

Im vierten Versuch entschied sich I_am_Zaud, Blizzard, eine Liste sämtlicher genutzten Addons zu schicken, um herauszufinden, ob eine der Mods für den Bann verantwortlich sein könnte. Er bekam zwar eine automatisierte Bestätigung des Tickets, doch verschwand der Ticket-Verlauf nach kurzer Zeit kommentarlos aus seinem Zugang.

Der Vorwurf von I_am_Zaud an Blizzard: Der Kundendienst erfüllt nicht seinen Dienst am Kunden und weigert sich, konkrete Gründe für durchgeführte Maßnahmen zu nennen oder dabei zu helfen, diese nachvollziehen zu können. Blizzard scheint zudem nicht daran interessiert zu sein, dass die Kunden nach einem Verstoß in Zukunft vergleichbare Situationen vermeiden können, denn sonst würden sie konkreter auf die Verstöße eingehen.

Verschlimmert wird all das aus Sicht von I_am_Zaud, weil ein großer Teil des Supports aus automatisierten Vorgängen besteht, und wenn man mit einem echten Menschen kommuniziert, scheinen die Richtlinien so eng gefasst zu sein, dass sie nicht in der Lage zu sein scheinen, wirklich helfen zu können.

„Das Blizzard, das wir früher kannten, ist längst vorbei“

Wie reagiert die Community auf diesen Fall? Durchaus geteilt. In einer Diskussion auf Reddit bekommt das Video durchaus Kritik ab, weil wohl KI beim Erstellen des Thumbnails zum Einsatz gekommen ist, und weil bei solchen Geschichten am Ende oft rauskommt, dass der Betroffene den Bann verdient hat. FlukyFox erklärt etwa:

Wenn ich aus solchen Beiträgen und Videos etwas gelernt habe, dann, dass in 99 % der Fälle der Spieler schuldig ist und die Sperre verdient hat. Die Leute wollen Mitleid erregen und tun so, als hätten sie nichts getan, obwohl sie in Wirklichkeit Bots eingesetzt oder andere Spieler im Chat belästigt haben. Das habe ich schon unzählige Male gesehen. Nur eine überaus vage Erklärung mit einer „Ich habe keine Ahnung, was ich getan haben könnte“-Rede. Die Leute machen einfach nur einen Aufstand, weil sie endlich erwischt wurden.

Unter dem Video auf YouTube finden sich indes viele Kommentare, die den heutigen Support von Blizzard kritisieren.

gscgold schreibt etwa: „Das Blizzard, das wir früher kannten, ist längst vorbei, nicht einmal Chromie kann uns dorthin zurückbringen.“

freshmeatryan5759 hat wohl Vergleichbares erlebt: „Das ist genau meine Geschichte auch; bei mir passierte es vor 12 Monaten, dauerhaft, dann auf 6 Monate, ohne wirklichen Grund.“

Bei kourgath007 gab es am Ende ein Happy End: „Mir ist kürzlich etwas Ähnliches passiert. Ich habe protestiert, dieselben Fragen gestellt und keine Antworten erhalten. Nach etwa einer Woche hatte ich mich damit abgefunden, nie wieder WoW zu spielen. Ein Freund überzeugte mich, erneut Einspruch einzulegen. Das tat ich. Diesmal meldeten sie sich zurück und erklärten, es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt. Blizzard aktivierte meinen Account wieder und schrieb mir einen Monat Spielzeit gut.“

Klar ist, dass Blizzard seinen Support-Bereich im Laufe der Jahre spürbar eingedampft und sich das auf die Qualität des Supports ausgewirkt hat. Doch wie sind eure aktuellen Erfahrungen mit dem Service von WoW? Hattet ihr zuletzt Probleme? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Auch andere Azeroth-Helden haben von Blizzard in der jüngeren Vergangenheit unschöne Nachrichten erhalten. Besonders bitter ist diese Story: WoW löscht Items aus 15 Jahren eines Spielers, dann gibt der Support eine dreiste Antwort