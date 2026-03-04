Die wohl bitterste Erfahrung für jeden Fan von World of Warcraft. Das ganze Inventar ist weg. Der Support spottet darüber durch seine Aussage.

Mit seinen über 20 Jahren verbinden viele Spielerinnen und Spieler eine Menge Erinnerungen an World of Warcraft. Besonders einige Gegenstände, die man dabei im Inventar führt, sind eben doch mehr als nur Pixel und Daten – sie sind mit schönen Erinnerungen verbunden. Umso schlimmer, wenn diesen Erinnerungen dann etwas geschieht und nicht einmal der Support von WoW helfen kann.

Was ist dem Spieler passiert? Der Spieler Ayresii_ erklärte im Subreddit von WoW, dass er es mit einem kuriosen Bug zu tun hatte. Er wollte die „Catch-Up“-Mechanik von World of Warcraft nutzen, um wieder ins Spiel zu finden. Doch dabei kam es zu einem folgenschweren Fehler. Anstatt die Gegenstände aus dem Inventar sicher im Postfach zu lagern, wurden sie allesamt gelöscht. Eine Historie von 15 Jahren an Gegenständen wurde ausradiert.

Was ist die Catch-Up-Mechanik? Wenn ein Charakter lange nicht mehr eingeloggt war, wird dieser markiert und beim Einloggen kann man dann die „Catch-Up“-Erfahrung aktivieren. Da räumt Blizzard dein Inventar leer, schickt es dir per Post zu, löscht dein Quest-Log und gibt dir solide Ausrüstung für dein Level, um dich dann in die neuen Gebiete zu lotsen. Das ist eigentlich eine gute Sache, um danach einen „sauberen“ Charakter zu haben und wieder einen guten Einstiegspunkt zu finden.

Immerhin: All die Besitztümer werden dann per Post geschickt und bleiben für ein ganzes Jahr dort, wenn man sie doch wieder einsammeln will.

Eigentlich.

Freche Nachricht vom WoW-Support sorgt für viel Frust

So hat der Support reagiert: Nachdem Ayresii_ den Support angeschrieben hatte, gab es recht schnell eine Antwort, doch die fiel wohl nicht positiv aus, denn die Items konnten nicht wiederhergestellt werden. Besonders bitter ist das Ende dieser Nachricht vom Support, denn dort heißt es:

(…) das ist nicht der Ergebnis, das du erwartet hast und ich wünschte, ich hätte dir eine andere Lösung bieten können. Davon abgesehen habe ich keinen Zweifel daran, dass du mit deiner Hingabe auch diese Herausforderung in Windeseile bewältigen wirst!

Entsprechend zynisch reagiert der Spieler auch:

Durch einen Fehler bei der Catch-Up-Erfahrung wurden meine Taschen leer geräumt, aber nicht an mich geschickt. Meinen Main-Charakteren, die ich seit fast 15 Jahren spiele, wurde das ganze Inventar gelöscht. Aber keine Sorge! Mit genug unüberwindbarem menschlichem Willen kann ich sicher die 10 Jahre+ an Inventar-Gegenständen einfach so wieder sammeln! Das ist einfach nur eine Herausforderung, die ich überkommen muss!

Das vermutet die Community: Die allermeisten haben eine klare Antwort zu dem Vorfall, nämlich dass es sich dabei um eine KI-Antwort handelt. Der Support von World of Warcraft steht seit Jahren in der Kritik und immer wieder gibt es Fälle, in denen dem Anschein nach taktlose oder unwissende Antworten des Supports kommen, die in vielen Fällen sogar einfach nur Community-Seiten als Lösung eines Problems verlinken.

Die Spielerschaft vermutet hier schon lange, dass der Support entweder zum größten Teil aus Bots und KI besteht oder aber von kostengünstigen Mitarbeitern übernommen wird, die sich allerdings gar nicht mit der World of Warcraft auskennen.

„Blizzard-Mitarbeiter und deren MVPs im Forum: ‘Wir benutzten KEINE KI. Alle Antworten sind von echten Menschen geschrieben.’

Raffen die nicht, dass wenn das stimmt, sie die unfähigsten Menschen in der Existenzgeschichte der Menschheit haben? Das ist doch viel peinlicher als zuzugeben, dass es KI ist.“ – Mattelot

Raffen die nicht, dass wenn das stimmt, sie die unfähigsten Menschen in der Existenzgeschichte der Menschheit haben? Das ist doch viel peinlicher als zuzugeben, dass es KI ist.“ – Mattelot „Ich vermisse die Tage, wenn du mit einer echten Person im Spiel schreiben konntest und hast zum Ende hin oft noch einen kleinen Witz bekommen. Wir waren so verwöhnt.“ – java_betch

„Ich will nicht lügen, wenn das ganze Inventar von meinem Main gelöscht wäre und ich diese Antwort bekomme, dann würde ich mit dem Spiel einfach aufhören.“ – Pale_Fire21

Von der Community gibt es da noch den Tipp, beim nächsten Mal einfach ein Ticket zu öffnen und „Probleme mit Zahlungen“ anzugeben – dann würde man wohl zuverlässiger einen echten Menschen kontaktieren, der sich dann auch wirklich mit dem Problem auseinandersetzt.

Dass der Support von World of Warcraft in den letzten Jahren so in Verruf geraten ist, ist eine ziemlich traurige Sache. Vor allem, wenn man bedenkt, dass WoW mit der aktuellen Erweiterung Midnight eigentlich sehr gut dasteht und ein hohes Maß an Qualität bietet – die sich leider nicht beim Kundendienst wiederfindet.