Ein Bild von Thunder Bluff im echten Leben geht viral, WoW-Fans überraschen: Ich kenne diese Wüste doch!

Eigentlich ist Thunder Bluff ja die Hauptstadt der Tauren in World of Warcraft. Jetzt geht jedoch ein Bild aus dem echten Leben viral, das ebenfalls Thunder Bluff zeigt. Die Reaktionen der Community sind großartig.

Wo hat man Thunder Bluff entdeckt? Wenn es nach dem Bild von Reddit-Nutzer iliketotryptamine geht, direkt neben einer Kaktee. Offenbar ist die Region Mulgore, in deren Zentrum die Hauptstadt der Fellnasen thront, doch nicht so saftig grün, wie es die World of Warcraft verspricht.

Zudem scheinen die Bewohner der Stadt im echten Leben sehr schüchtern zu sein. iliketotryptamine flankiert seine Aufnahme mit: „Es ist nicht ein Taure zu sehen …“. Doch seht selbst, auf Reddit oder im Folgenden:

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„Invisibulls“

Wo ist die Heimat der Tauren auf der Erde? Mit Blick auf die Natur und die im Hintergrund zu sehenden Häuser fiel unser Tipp auf den südlichen Teil von Nordamerika, nahe der Grenze nach Mexiko (der Autor dieser Zeilen hat gerade erst wieder Sicario geschaut).

Und tatsächlich scheinen wir gar nicht so falsch zu liegen. Diverse WoW-Fans haben den Ort auf dem Bild offenbar erkannt.

Cel_Drow schreibt etwa auf Reddit: „Ich kenne diese Wüste doch, und dann hat Google Maps gesagt: ‚Genau hier, südlich von Tucson‘, lol.“

Zombiegirl995 unterstreicht das auf Reddit: „Ich bin in Tucson aufgewachsen und war zu 98 Prozent sicher, dass das dort war.“

Auch dakkua kommt von dort, auf Reddit schreibt er oder sie: „Ich würde meine Heimat jederzeit wiedererkennen. Die Gegend um Tucson hat einfach eine ganz besondere Atmosphäre.“

iCantLogOut2 kann es auf Reddit nicht fassen: „Als gebürtiger New Yorker wollte ich euch nur sagen, dass ‚Ich habe die Wüste erkannt‘ für jeden, der nicht in einer Wüste lebt, eine ziemlich krasse Aussage ist.“

Auch sonst kommt das Bild sehr gut an. Die über 5.570 Daumen hoch und mehr als 165 Kommentare unterstreichen das. Mit dabei: Erklärungen, warum es dort keine Tauren zu sehen gibt:

Ein Orc hat das Schild gestohlen und es im Brachland aufgestellt.

Das Steakhouse in der Nähe erklärt, wo die Tauren geblieben sind.

Es ist wie das Thunder Bluff aus WoW eben eine Geisterstadt

Bei den hiesigen Tauren handelt es sich halt um … Achtung … das wird legen … där … „Invisibulls“

Habt ihr zufällig auch Orte aus Azeroth bei euch um die Ecke oder ist das ein rein amerikanisches Phänomen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren! Eine andere Tauren-Story aus der Community ist leider nicht so launig und wohlfühlig: WoW-Community findet „Tauren-Baby-Fidget-Spinner“ in den Spieldaten – erfährt dann die düstere Wahrheit