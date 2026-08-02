WoW: So mächtig sind Game Master – Das sind ihre Fähigkeiten

Mit übermächtigen Fähigkeiten können Game Master die World of Warcraft beeinflussen. Doch so viel Macht bedeutet auch Verantwortung.

Game Master in World of Warcraft sollten die Ordnung des Spiels aufrecht erhalten. Dafür haben sie besondere Accounts, mit denen sie in das MMORPG einloggen können, um Vorfälle zu untersuchen, Gegenstände wiederherzustellen oder kleine Probleme zu beheben. Doch vor einigen Tagen wurde ein Fall bekannt, bei dem ein Blizzard-Mitarbeiter einer Gruppe Spielern half, einen unfairen Vorteil zu bekommen.

Blizzard sagte im Anschluss zwar, dass das ein Einzelfall sei, doch viele fragten sich danach: Was kann ein Game Master eigentlich alles? Diese Frage hat der YouTuber „720 Zone“ beantwortet – und einfach mal Fähigkeiten von Game Mastern angeschaut.

Mit großer Macht kommen lustige Fähigkeiten

Was kann ein Game Master? Wie der Name erahnen lässt, haben Game Master ziemlich umfangreiche Fähigkeiten, die normale Charaktere gar nicht erlangen können. Klar, sie dienen administrativen Zwecken und sollen dabei helfen, kleinere Fehler auszubügeln, Störenfriede wie Trolle zu beseitigen oder einfach in einer Testumgebung bestimmte Aktionen ausprobieren.

Zu den Kräften eines Game Masters gehören:

Area Test (Death): Alles in einem Zielbereich wird getötet. Das betrifft allerdings auch die „unsichtbaren Kaninchen“, die WoW überhaupt funktionieren lassen.

Alles in einem Zielbereich wird getötet. Das betrifft allerdings auch die „unsichtbaren Kaninchen“, die WoW überhaupt funktionieren lassen. Dauerhaftes Rooten und Verbannen: Jeweils ein Zauber, um Feinde an einer Stelle festzuhalten oder permanent zu verbannen, damit sie unangreifbar werden.

Jeweils ein Zauber, um Feinde an einer Stelle festzuhalten oder permanent zu verbannen, damit sie unangreifbar werden. Wachsen / Schrumpfen: Alle Kreaturen im Spiel können mittels eines GM-Zaubers in ihrer Größe anwachsen oder schrumpfen. Das ist sehr oft stapelbar.

Alle Kreaturen im Spiel können mittels eines GM-Zaubers in ihrer Größe anwachsen oder schrumpfen. Das ist sehr oft stapelbar. Gedankenkontrolle: Sämtliche im Spiel befindlichen Mobs können per Gedankenkontrolle übernommen und manuell gesteuert werden – egal, zu welcher Spezies eine Kreatur gehört und egal, ob sie freundlich oder feindlich ist.

Sämtliche im Spiel befindlichen Mobs können per Gedankenkontrolle übernommen und manuell gesteuert werden – egal, zu welcher Spezies eine Kreatur gehört und egal, ob sie freundlich oder feindlich ist. Betören: Sämtliche Kreaturen im Spiel können betört werden und fungieren dann als Pet des Game Masters.

Sämtliche Kreaturen im Spiel können betört werden und fungieren dann als Pet des Game Masters. Super Stealth: Eine Verstohlenheit, die nicht im Kampf aufgehoben wird und von keinem Charakter durchschaut werden kann.

Eine Verstohlenheit, die nicht im Kampf aufgehoben wird und von keinem Charakter durchschaut werden kann. Löschen und Beschwören von NPCs: NPCs können einfach komplett von einem Realm gelöscht werden.

Abseits davon gibt es noch viele Fähigkeiten, die nur über Konsolen-Befehle verfügbar sind. So können quasi alle Variablen eines Charakters angepasst werden – die maximalen HP, das maximale Mana, das Gold im Inventar, der Ruf bei bestimmten Fraktionen.

Viele dieser Fähigkeiten in Aktion könnt ihr im Video von 720 Zone hier sehen, der sie in WoW Classic zeigt:

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Sind das die aktuellen Kräfte von Game Mastern? Nein, bei den gezeigten Fähigkeiten handelt es sich um die Kräfte von GMs, die vor allem in der „Anfangs-Ära“ von WoW zum Tragen kamen, also in der Zeit von Vanilla bis Wrath of the Lich King. Seither haben sich die Fähigkeiten und der Umfang sicher verändert – doch das genaue, aktuelle Ausmaß ist unbekannt.

Was passiert, wenn ein Game Master diese Kräfte nutzt? Obwohl die Kräfte eines Game Masters schier übermächtig sind, können sie nicht so einfach missbraucht werden – zumindest nicht, ohne dass es auffällt. Denn Blizzard hat erklärt, dass jede Verwendung von diesen Fähigkeiten protokolliert und ausgewertet wird. Das haben auch einige Kommentatoren unter dem Video bestätigt, unter denen laut eigenen Aussagen mehrere ehemalige Game Master sind, die sich mit dem Prozess auskennen.

Kurzzeitig kann ein Game Master in der Theorie also viel Unsinn anstellen und einen Realm ins Chaos stürzen, doch schon nach kurzer Zeit dürfte ihn das den Job kosten, wie erst vor einigen Tagen geschehen. Mit großer Macht kommt eben große Verantwortung.

720 Zone zeigt eine Menge WoW-Content, in denen er Dinge erklärt, die World of Warcraft eben ganz besonders machen. Vor einer Weile hat er erst gezeigt, dass der bekannteste Anblick des Spiels eine große Lüge ist – denn Sturmwind hat nicht nur eine Kathedrale, sondern mehrere.