WoW macht Dungeons leichter, indem es endlich eine wichtige Info gibt

Wer erfolgreich in „Mythisch+“ sein will, der braucht mehr Informationen in World of Warcraft als das Spiel bereit ist zu geben. Das soll sich ändern.

Der Erfolg in Mythisch+ in World of Warcraft hängt nicht nur vom Können und von guter Ausrüstung ab, sondern auch von der Menge an Informationen, die den Spielerinnen und Spielern zur Verfügung stehen. Daher können verschiedene Addons dabei helfen, einen kleinen Vorteil zu haben, den Spielerinnen und Spieler ohne entsprechende Addons nicht besitzen. Das ist den Entwicklern ein Dorn im Auge, immerhin soll WoW auch ohne diese Interface-Erweiterungen gut spielbar sein. Aus dem Grund gibt es im kommenden Patch eine Anpassung, die mythische Dungeons leichter machen wird.

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Addons geben noch immer Vorteile, aber sie werden kleiner

Was wird geändert? In Patch 12.1 Fluch von Ula’tek bekommen alle Feinde in mythischen Schlüsstenstein-Dungeons („Mythisch+“) in ihren Tool Tips eine zusätzliche Anzeige. Mit dem Patch könnt ihr jederzeit sehen, wie viel Prozent Fortschritt das Bezwingen eines jeden Feindes bringt. Das ist wichtig, da man insgesamt eine Feindesstärke von 100 % bezwingen muss, zusätzlich zu den Bossen, damit ein Dungeon als erfolgreich abgeschlossen zählt.

Wie war das bisher? Aktuell ist es noch so, dass die meisten auf verschiedene Addons zurückgreifen, um sich diese Werte genau im Spiel anzuzeigen. Das ist ein klarer Informationsvorteil, den man bisher nur durch Interface-Addons erlangen kann – etwas, das Blizzard seit dem Start von Midnight aktiv bekämpfen will.

Auch wenn viele Addons in ihrer Funktion eingeschränkt oder fast gänzlich deaktiviert wurden, wie etwa das berühmte WeakAuras, setzen viele noch auf unterschiedlichste Interface-Erweiterungen, um sich weiterhin Vorteile zu sichern.

Cortyn meint: Da die Gruppe, mit der ich vornehmlich spiele, sich nur in den seltensten Fällen an die Optimalrouten aus dem Internet hält, kommt uns das Feature recht gelegen. Wir laufen zumeist irgendwelche eigenen Routen und versuchen mehr oder weniger spontan rauszufinden, wie viel noch fehlt. Dabei kommt es gelegentlich zu den doch recht stressigen Situationen, in denen man nach dem Endboss feststellt: Da fehlen noch ein Prozent, aber die Zeit wird knapp. Wenn man hier nicht auf einen Blick sieht, wie viele Punkte eine Gruppe oder ein einzelner Feind bringt, dann schaut schnell in die Röhre. Nicht mehr auf ein Addon angewiesen zu sein, macht es demnach leichter. Ein guter Schritt, dass weniger Addons benötigt werden.

Mythisch+ wird dadurch deutlich zugänglicher. Das ist eine sinnvolle Ergänzung, die ganz ähnlich gut ankommen dürfte, wie die Markierung von Feindesgruppen für Tank-Einsteiger, die sich damit eine solide Route nicht auswendig merken müssen, sondern sie permanent vor Augen haben.