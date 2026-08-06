China bekommt erst ein eigenes WoW, jetzt eine eigene BlizzCon

Für chinesische Spieler von World of Warcraft läuft’s gerade richtig. Sie bekommen sogar ein eigenes, dickes Event.

Dass World of Warcraft in China ein bisschen anders funktioniert, das ist lange bekannt. Besondere Gesetze sorgen für spezielle Regeln bei der Beute oder auch dafür, dass Knochen im Spiel oft versteckt werden müssen. Doch seit Blizzard sich vor einigen Jahren wieder mit NetEase zusammengetan hat, scheinen die Entwickler eine Menge Ressourcen darauf zu verwenden, den chinesischen Markt wieder für sich gewinnen zu wollen.

Denn jetzt bekommen die Chinesen sogar ihre eigene „BlizzCon“, auch wenn sie den Namen „X Party“ tragen wird.

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Dicke Gewinne und exklusive Items für China

Wofür wird die X Party genutzt? Aus den bisherigen Informationen geht hervor, dass „X Party“ im Grunde eine eigene BlizzCon für China ist. Dort gibt es eine Menge Gewinnspiele und Fans haben die Möglichkeit, zusammenzukommen und sich gemeinsam über ihr Hobby auszutauschen. Außerdem gibt es dort Gewinne im Wert von über 6 Millionen RMB (umgerechnet ~760.000 €).

Dazu gibt es – ähnlich wie bei der gewöhnlichen BlizzCon – eine ganze Reihe von Paketen mit digitalen Gütern, die man kaufen kann. Für chinesische Spieler winkt so etwa ein prachtvoller Allianz-Thron als Housing-Gegenstand oder die legendäre Ausrüstung von Varian Wrynn als Transmog-Sammlung.

Einige exklusive Belohnungen, die es nur in China gibt.

Ob es diese Objekte jemals auch auf den westlichen Markt schaffen werden, bleibt abzuwarten. Bisher haben es viele der exklusiven Gegenstände aus China nicht in die westliche Version von World of Warcraft geschafft.

Gibt es auf der X Party neue Infos? Davon ist auszugehen. Auch wenn die genauen Details zum Ablauf noch nicht feststehen, gehen die allermeisten davon aus, dass es auf der X Party einige exklusive Enthüllungen geben wird, die auf der BlizzCon zuvor nicht angesprochen wurden. Bestätigt ist das allerdings noch nicht und genaues wissen wir wohl erst ab dem 16. Oktober, wenn die X Party startet.

Cortyn meint: Es ist ziemlich offensichtlich, dass Blizzard den chinesischen Markt als ein eigenes, sehr lukratives Feld betrachtet, das eigene Bedürfnisse hat und offenbar so lohnenswert ist, dass Spielmodi extra dafür erschaffen werden. Ich finde es ziemlich schade, dass es immer mehr Inhalte gibt, die nur für China entwickelt werden. Vergleicht man etwa das 10-Jahres-Event von Overwatch in China mit dem, das es „bei uns“ gab, fühlt man sich schon wie ein Fan zweiter Klasse.

Dass bei World of Warcraft der gleiche Weg eingeschlagen wird, nagt etwas an mir – aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir zumindest einen Teil der Gegenstände früher oder später auch über den Handelsposten bekommen werden. Oder wie seht ihr das?