2 Deutsche verdienen 1 Million US-Dollar mit Ork-Spiel auf Steam, dabei wissen sogar die Entwickler, dass es verdammt hässlich ist

Ein deutsches Entwickler-Duo hat ein Spiel mit Orks entwickelt, das sich auf Steam in nur 7 Tagen rund 128.000 Mal verkaufte, ohne mit toller Grafik zu brillieren.

Um welches Spiel geht es? Am 28. Juli 2026 hat das deutsche Indie-Entwicklerstudio Mumpitz Games ihr neuestes Spiel herausgebracht: ein Tower-Defense-Game namens „Sir, We Have an Orc Problem“, das 9,99 € kostet und von 2 Personen, Laurin Agostini und Stephan Wetzel, entwickelt wurde.

Das Spielprinzip ist simpel und laut den Entwicklern in erster Linie vom Genre-Klassiker Outhold inspiriert: Eine Armee aus tausenden Orks greift an und ihr müsst euch mit Waffengewalt gegen die grüne Horde verteidigen. Hierzu stehen euch ein Technologiebaum mit verschiedenen Geschütztürmen sowie verschiedene Fähigkeiten – darunter Orbitallaser und Atombomben – zur Verfügung.

Das Spiel ist auf Steam verfügbar und präsentiert das eigene Gameplay im folgenden Trailer:

Video starten Sir, We Have an Orc Problem zeigt im Trailer, wie ihr tausende grüne Feinde ins Jenseits schickt Autoplay

Mit Anlauf zum Steam-Hit

So verlief der Release: Eine Woche nach der Veröffentlichung des Spiels konnten die Entwickler bereits freudige Nachrichten auf dem X-Kanal des Studios posten: Sir, We Have an Orc Problem hat sich fast 128.000 Mal verkauft und bereits 1.053.927 US-Dollar Steam-Erlös eingespielt – natürlich vor Abzug von Steuern, Steams Anteil etc. Bei aktuell genau 2.222 Nutzer-Rezensionen ist das Tower-Defense-Game derzeit zu 87 % positiv bewertet.

Trotz der initial positiven Reviews wollen die Entwickler das Spiel weiterhin verbessern. So wolle das Duo etwa weiteren Content für das Spiel entwickeln, wie sie in einem Kommentar unter dem X-Post verlauten lassen.

Am Tag nach dem erfolgreichen Launch veröffentlichte Laurin Agostini zudem ein paar Worte auf Reddit, die den Release betreffen. So schreibt er etwa, dass die Zahlen für sie immer noch etwas unwirklich erscheinen und sie wohl noch ein paar Tage benötigen, um das Geschehene zu verarbeiten.

Angesprochen auf den Erfolg des Spiels trotz – aus Sicht des Nutzers – fehlender künstlerischer Fähigkeiten der Entwickler, gestand Laurin zudem auf Reddit ein, dass „Sir, We Have an Orc Problem“, nicht das hübscheste Spiel auf Steam ist:

„Es sieht schon irgendwie schlecht aus, um ehrlich zu sein. Vielleicht können wir es bald ein bisschen hübscher machen.“

Viele Reddit-User sind sich jedoch einig: Wenn die Spieler Spaß haben und das Spiel für sie das Geld wert war, dann spielt die Ästhetik letztlich keine Rolle. Das ist ein Fakt, den in den vergangenen Jahren auch andere Indie-Games bewiesen haben. Darunter etwa der Steam-Hit Vampire Survivors, der so erfolgreich war, dass der Entwickler sogar seinen Job kündigen konnte: Entwickler bastelte neben der Arbeit an seinem eigenen Spiel – Landet den Steam-Hit 2022 und kündigt seinen Job