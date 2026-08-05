Diese 10 Charaktere fehlen in Game of Thrones, obwohl sie in der Buchvorlage eigentlich wichtig sind  

Es gibt zahlreiche Unterschiede zwischen der Serie „Game of Thrones“ und ihrer Buchvorlage von George R. R. Martin. Doch am härtesten hat es diese 10 Charaktere getroffen, die einfach vollständig aus der Serie gestrichen wurden.

Wonach wurde die Liste erstellt? Wir haben die wichtigsten Charaktere aus „Das Lied von Eis und Feuer“ herausgesucht, die nicht in der Serienumsetzung vorkommen.

Dazu zählen wir auch Charaktere, die in der Serie vielleicht kurz als Statisten vorkommen, aber nicht wirklich als namhafte Figur eingeführt werden.

Im Ranking haben wir die 10 wichtigsten dieser vergessenen Charaktere dann nach Relevanz sortiert.

Video starten House of the Dragon zeigt im finalen Trailer zur 3. Staffel den immer weiter eskalierenden Konflikt der Targaryens Autoplay

Bonus: Der Starke Belwas

Bevor wir mit der eigentlichen Liste loslegen, müssen wir noch einen Bonus-Platz vergeben. Der „Starke Belwas“ ist für die Handlung zwar nicht besonders wichtig. Seine relevanten Momente wurden in der Serie an Daario Naharis weitergegeben, was im Ergebnis keinen großen Unterschied macht.

Er ist aber so cool, dass er ein Liebling vieler Buch-Leser ist. Daher konnten wir ihn einfach nicht unerwähnt lassen.

Belwas ist ein ehemaliger Arena-Kämpfer aus den Kampfgruben von Meereen. Er ist ein glatzköpfiger Eunuch mit gewaltigen Muskeln und einem noch gewaltigeren Bauch. Gemeinsam mit Ser Barristan Selmy wurde er von Illyrio Mopatis zu Daenerys geschickt, um die Drachenkönigin zu beschützen.

Wenn er mal nicht damit beschäftigt ist, Leuten den Kopf abzuschlagen oder vergiftete Heuschrecken zu essen, hat er immer einen lustigen Spruch auf den Lippen. Aus irgendeinem Grund redet er zwar immer in der dritten Person über sich selbst. Aber selbst das macht bei ihm irgendwie Sinn. Belwas ist einfach ein ziemlich cooler Typ, den man einfach mögen muss.