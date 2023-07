Steam-Hit rettete seinen Entwickler davor, Glücksspiele fürs Handy machen zu müssen

Das gefeierte Indie-Spiel Vampire Survivors war 2022 der große Überraschungshit auf Steam. Für Entwickler Luca Galante kam der Erfolg unerwartet, denn er veränderte alles.

Woher kommen die Informationen? Am 17. Juli 2023 wurde auf dem YouTube-Kanal Noclip eine Dokumentation zum Steam-Überraschungshit des Jahres 2022 veröffentlicht. Darin enthalten ist auch ein Interview mit Luca Galante, dem Schöpfer des Spiels.

Was ist das für ein Spiel? Vampire Survivors eroberte 2022 die Steam-Charts. Der Hype um das Spiel begann einige Wochen nach dem Early-Access-Launch, im Januar 2022. Schließlich führte es die Liste der Top-Releases des Jahres an (via SteamDB).

Das Besondere: Entwickler Luca Galante hatte bereits einen Job und bastelte nebenbei an seinen eigenen Projekten.

Steam-Hit war eigentlich nur ein Hobby-Projekt

Wie entstand Vampire Survivors? Der gebürtige Italiener Galante zog nach England, um eine Karriere im Gaming-Bereich zu verfolgen. Die begann jedoch wenig glamourös in der Gastronomie, ehe er in die Spieleindustrie einsteigen konnte.

Den Großteil seiner Karriere vor Vampire Survivors scheint Galante bei einer Firma verbracht zu haben, die ein Glücksspiel-Game für Mobile herstellt. Das war zwar ein stabiler Job, aber nicht wirklich erfüllend für den Entwickler.

In seiner Freizeit begann er daher, an eigenen Projekten zu arbeiten. Nachdem er sich einige Nächte mit der Entwicklung eines Unity-basierten Rollenspiels um die Ohren geschlagen hatte, entschied sich Galante schließlich für ein weniger umfangreiches Projekt in Java: Vampire Survivors.

Sam McGarry, ein ehemaliger Kollege des Entwicklers, der mittlerweile mit Galante bei seinem eigenen Studio poncle arbeitet, erinnert sich: Als der ehemalige Arbeitgeber einen Showcase ausrichtete, bei dem Angestellte ihre Hobby-Projekte vorstellen durften, konnten sich die Kollegen nicht von dem Roguelite losreißen. Ähnlich erging es auch Xbox-Chef Phil Spencer.

Entwickler kündigte seinen Job für Vampire Survivors

Das veränderte sich für den Entwickler: Der Erfolg seines kleinen Nebenprojekts mit Castlevania-Assets überraschte wohl kaum einen mehr als Galante selbst. Der hatte zu diesem Zeitpunkt gerade einen neuen Job begonnen.

Gegenüber NME verriet er im Februar 2022, Vampire Survivors habe seine Erwartungen um das „1.000-fache übertroffen“ und „alles verändert.“ Den neuen Job hatte Galante da gerade nach einer knappen Woche aufgegeben: Das Spiel war einfach zu erfolgreich und benötigte zu viel Aufmerksamkeit.

Als er die Zahlen steigen sah, habe er sofort sein Umfeld um Hilfe gebeten. Mittlerweile hat Galante ein Team um sich geschart und bereits zusätzliche Inhalte für Vampire Survivors veröffentlicht. Es bleibt abzuwarten, wohin die Reise als Nächstes gehen wird.

Das Interview ist Teil eines aktuellen Videos von Noclip, das die Entstehung von Vampire Survivors beleuchtet. Der Gründer des Kanals Danny O’Dwyer stieß kürzlich auf kistenweise Aufnahmen aus einem Jahrzehnt Gaming-Geschichte und bewahrte sie davor, auf dem Müll zu landen:

