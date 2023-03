Xbox-Chef holt sich alle 162 Erfolge in beliebtem Indie-Spiel, wird als „echter Gamer“ gefeiert

Das auf den ersten Blick eher unscheinbare Indie-Game Vampire Survivors entwickelte sich 2022 zu einem absoluten Hit. Unter den begeisterten Fans ist auch Phil Spencer, der Chef von Xbox. Der stellte nun sein Durchhalte-Vermögen unter Beweis und teilte stolz seine neueste Errungenschaft: ein seltenes Achievement.

Um welches Spiel geht es? Vampire Survivors ist ein Indie-Spiel des Entwicklers “poncle” und beschreibt sich selbst als “Gothic Horror Casual Game”. Das simple Spielprinzip begeisterte 2022 tausende Spieler: In einer Art umgekehrten “Bullet Hell” mäht man sich mit einem automatisch erzeugten Kugelhagel durch unzählige Monster, die sich von allen Seiten nähern.

Als Chef von Xbox ist Phil Spencer mitverantwortlich für die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Dennoch fand er in den letzten Monaten irgendwie die Zeit, hunderte Stunden in das Indie-Game zu stecken und sich alle begehrten Achievements zu holen.

Solltet ihr 2022 irgendwie dem Hype um Vampire Survivors entgangen sein, könnt ihr hier einen Blick auf das Game werfen:

Xbox-Chef schreckt nicht vor dem Grind zurück

Was genau hat Phil Spencer geschafft? Auf seinem offiziellen Twitter-Account teilte Phil Spencer am 26. Februar einen Screenshot, aus dem hervorgeht, dass er soeben den Erfolg “Victory Sword” freigeschaltet hat. Dafür müssen in einem einzigen Run 100.000 Monster mit dem Charakter Queen Sigma erlegt werden.

Nur 4,7 % der Xbox-Spieler haben das bislang geschafft. Die Sammlung von Phil Spencer ist damit vorerst komplett, denn er schreibt, er habe nun alle derzeit verfügbaren Achievements: Das sind insgesamt 162 Stück, inklusive der DLCs. Den seltensten Erfolg, “EXTRA: Chaos Malachite” nennen sogar nur 1,8 % der XBox-Spieler ihr Eigen – auf Steam sind die Zahlen mit 8,7 % und 2,7 % etwas höher.

Aus den Daten der Achievement-Tracking-Seite exophase geht nicht nur hervor, dass Spencer tatsächlich alle 162 Erfolge freigeschaltet hat, sondern auch, dass er knapp 260 Stunden mit dem Game verbracht hat (via exophase).

Gamer jubeln: “Verdammte Legende”

Wie kommt das an? Ziemlich gut. Der Tweet von Phil Spencer wurde bereits knapp 685.000-mal aufgerufen, sammelte 6.900 Likes und zahlreiche Kommentare. Auch andere Spieler teilen stolz ihre Erfolge oder fühlen sich jetzt angestachelt, den Grind auf sich zu nehmen.

Warum ist das so besonders? Fans der Xbox scheinen sich hier in der Wahl ihrer Konsole bestätigt zu sehen: Denn der Chef ist “einer von ihnen”, ein “echter Gamer” und eine “verdammte Legende”. Bei der Konkurrenz von Nintendo oder Sony hätte man einfach nicht diese Leidenschaft fürs Zocken, heißt es in den Kommentaren.

In einer Zeit, in der immer wieder die Kritik laut wird, moderne Releases seien seelenlose Cashgrabs, scheint es bei vielen gut anzukommen, dass sich ein wichtiger Entscheidungsträger tatsächlich für Games interessiert.

Ein Boss, der die Leidenschaft fürs Gaming teilt, klingt wohl verlockend für viele Gamer. Die Begeisterung des Microsoft-Chefs Bill Gates für den Klassiker Minesweeper ging einem Mitarbeiter aber offenbar zu weit, wie jetzt bekannt wurde.

