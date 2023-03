Chef vom toten MMORPG WildStar sagt: Wayfinder ist die 2. Chance für das „beste MMO jemals“

In dem jüngsten Update von No Mans Sky könnt ihr nicht nur ein neues Raumschiff, sondern auch einen Roboter-Kumpel erhalten.

Was haltet ihr von Wayfinder? Seht ihr das Spiel auch als die große 2. Chance von WildStar? Habt ihr Lust auf das Game und seid bei den Tests dabei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Wie könnt ihr an den Tests teilnehmen? Wenn ihr auf dem PC unterwegs seid, ist das sehr leicht. Besucht einfach die Steam-Page von Wayfinder und drückt auf den großen, grünen Button mit der Aufschrift “Zugriff anfordern”. Es kommt allerdings vorerst nicht jeder rein, ein wenig Glück gehört also auch dazu.

Der ehemalige Producer von WildStar, Stephan Frost, kommentiert das Posting mit den Worten “Ooooh, auf genau so ein Update habe ich gewartet.” Man kann also bereits hier heraushören, dass sich die Ex-Entwickler auf Wayfinder freuen. Doch es kommt noch größer.

Was sagen die Entwickler von WildStar dazu? Erst kürzlich äußerten sich zwei bekannte Größen von WildStar auf Twitter zu einem Update von Wayfinder. Das Spiel hatte nämlich mitgeteilt, dass am 28. Februar neue Tests im Rahmen einer closed Beta auf der PS5 stattfinden sollen. Außerdem weisen sie darauf hin, dass der Early Access auf Steam im Mai starten wird.

Dazu tummeln sich einige Steampunk und Martial-Arts-Elemente in der Welt von Wayfinder, und Feuerbälle als auch Schrotflinten kommen ebenfalls nicht zu kurz. In seinem Gesamteindruck hat Wayfinder also doch recht viel mit dem, von vielen vermissten, WildStar gemeinsam.

Wenn das Projekt also im Gameplay nicht ganz ein MMORPG ist , wie WildStar, erinnert doch das gesamte Setting drumherum an das tote MMO. Wayfinder mischt im Setting Fantasy und Sci-Fi und setzt das mit einer eher bunten Grafik um.

Was ist Wayfinder? Das Spiel ist eine Mischung aus Dungeoncrawler, Crafting und der großen Jagd nach Loot. Dabei ist es nicht wirklich ein MMO, jedoch im Koop spielbar und auch so gedacht. Es setzt nämlich auf verschiedene Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

