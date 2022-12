Alles am Trailer zum neuen Koop-Spiel Wayfinder verwirrt mich, aber ich will es haben

Die Game Awards 2022 sind gelaufen und die Gewinner stehen fest. Es gab aber neben den Preisen auch haufenweise neue Spielvorstellungen, darunter das Koop-Game Wayfinder für PS5 und PC (Steam). MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat sich den Trailer angesehen und ist ziemlich verwirrt – aber auch sehr interessiert.

Okay. Was? Anders als Kollege Alex, der den Live-Ticker zu den Game Awards 2022 mit allen Live-Ankündigungen in der Nacht begleitet hat, habe ich den Zonk gezogen und musste morgens antanzen, um alles aufzuarbeiten.

Entsprechend habe ich mir erst einmal die vielversprechendsten Trailer zu neuen Spielen angesehen. Die meisten davon sehen richtig gut aus, gerade Warhammer 40k: Space Marine 2, Suicide Squad und natürlich Diablo 4, das endlich ein Release-Datum hat.

Und Wayfinder. Mich hat schon das Teaser-Bild zum Trailer neugierig gemacht, aber das Video selbst hat mich dann einfach nur noch verwirrt:

Erst mal ein seltsamer Turm mit Optik wie aus Fortnite. Okay, verkraftbar.

Dann ein Portal, das irgendwie aussieht wie die irren Ideen von Nightingale. Was will das Spiel werden?

Zahnräder und magische Dolche – irgendwas mit Steampunk? Cool, darauf stehe ich!

Dann eine Brücke in einer Höhle. Jetzt doch Return to Moria?

Schließlich endlich die spielbaren Charaktere mit ihren Skills. Schwert-Gemetzel, flinke Dolche und Feuerbälle gegen Monster-Horden. Nice! Solche Koop-Schnetzler sind genau das Richtige. Dazu noch ein Boss, um das alles abzurunden. Das wird gut.

Jetzt steht einer der Typen dort vor einem Sci-Fi-Touchscreen und sucht Fähigkeiten aus. Waren wir nicht gerade noch bei Fantasy?

Der gleiche Kerl packt dann eine Schrotflinte aus und heizt den Gegnern ein … was zur Hölle?

Mehr Bosse, Geballer und ein Typ mit Sense – dann nutzt die Schurkin vom Anfang plötzlich irgendwelche abgefahrenen Naruto-Techniken. Wohin willst du, Wayfinder?

Danach taucht eine Dame auf, die an einen Mönch aus Diablo 3 erinnert, verfällt in eine Berserker-Rage und vermöbelt Gegner mit bloßen Fäusten. Nordische Berserker-Mönche sind also auch im Spiel?

Schließlich eine mittelalterliche Fantasy-Stadt mit Leuchtreklame wie in New York, seltsame Glitches, die eher an Matrix erinnern und haufenweise Loot …

Im Ernst … was habe ich da gerade gesehen? Schaut selbst und lasst euch verwirren:

Wayfinders: Koop-Action mit Helden-Slasher?

Mich macht der Trailer neugierig und ich will mehr erfahren. Die offizielle Website hilft aber nicht wirklich weiter. Wenn überhaupt, dann bin ich noch verwirrter. Zur Story gibt es erst einmal recht wenig dort.

„Werde ein Wayfinder und entdecke ihre Macht, während du deinen Pfad und Spielstil findest und gleichzeitig eine feindliche Kraft zurückdrängst, die deine Welt erobert hat.“ Gut, könnte exakt so auch bei Diablo stehen, wenn man Wayfinder durch Nephalem ersetzt.

Was wirklich interessant aussieht, sind die Klassen. Zu sehen sind bisher 5 Charaktere, die allesamt 3 Fähigkeiten und eine Art Ultimate zu haben scheinen. Das erinnert ein wenig an League of Legends und ist erst einmal nichts Schlechtes. Und immerhin weiß ich jetzt, dass die Berserker-Mönch-Dame eine Wettkämpferin ist.

Dazu soll das Gameplay aus Dungeoncrawling, Jagden und Koop-Kämpfen sowie Crafting, Verbesserungen und sogar Housing bestehen! Das klingt doch mal nach was. Wie genau das in die Welt passt, weiß ich aber immer noch nicht. Aber immerhin wird verraten, dass es Seasons gibt. Cool … I guess?

Im FAQ steht zudem noch, dass jeder Charakter voll vertont sein wird und eine Beta schon am 13. Dezember startet, zu der man sich über ein Formular anmelden kann. Das mache ich auch direkt, denn ich will jetzt wissen, was Wayfinder wirklich ist und ob es sich so cool spielt, wie es bisher klingt.

Der Release steht dann im Frühjahr 2023 für PlayStation und PC an, noch ohne genaues Datum. Dafür wird das Spiel ein Free2Play-Titel. Ich bin gespannt, was daraus wird.

Mein Highlight der Game Awards war übrigens – wenig überraschend – Diablo 4. Auf das Spiel freue ich mich seit Jahren und die ersten Tests sind wirklich vielversprechend:

Erste Tests erklären das Gameplay von Diablo 4: Hier sind 5 coole Details – Und 2, die nerven