Dune: Awakening – Erster Gameplay-Trailer zum neuen Survival-MMO

Was ist das für ein Spiel? In Dune: Awakening erstellt ihr einen Charakter und betretet die Wüsten des Planeten Arrakis. Das MMORPG verspricht, kreative Survival-Elemente mit sozialen Interaktionen eines großen Multiplayer-Spiels zu vereinen.

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Insert

You are going to send email to