Eines der erfolgreichsten MMORPGs aller Zeiten verpasst euren Helden modernen Look: „Das ist alles, was ich jemals wollte“

RuneScape hat im Zuge der „Road to Restoration“ eines der wichtigsten Updates der vergangenen Jahre erhalten und einen oft genannten Wunsch aus der Community erfüllt.

Was passiert gerade bei RuneScape? RuneScape feiert sein 25. Jubiläum mit der sogenannten „Road to Restoration“. Dahinter steckt ein Update-Fahrplan, der das altehrwürdige MMORPG für die Zukunft fit und attraktiver für neue Spieler machen soll. So hat das Team von Jagex beispielsweise bereits den Einstieg und das User Interface optimiert und den Kampfstilen Nahkampf, Fernkampf sowie Magie eine Überarbeitung spendiert.

Das frisch veröffentlichte Update fokussiert sich indes voll auf die Modernisierung der Spieler-Avatare, die aus heutiger Sicht sehr eckig, detailarm und angestaubt gewirkt haben. Konkret bringt das Update:

hochauflösende Kopf- und Körpermodelle

dazu passende Chat-Köpfe

neue Frisuren für männliche und weibliche Charaktere

Überarbeitung der bestehenden Frisuren

neue Auswahl an Standard-Starteroutfits und verfeinerte Versionen der beliebtesten Basis-Kleidungsstücke aus Thessalias Laden

Damit ist die Überarbeitung der Avatare aber noch nicht abgeschlossen. Im Herbst soll sich ein zweites Update erneut um die Charaktermodelle drehen. Der neue Trailer stimmt euch auf die visuellen Verbesserungen ein:

Video starten RuneScape stellt im Trailer den neuen Look eurer Avatare vor Autoplay

„Ein Sieg für Jagex“

Wie reagiert die Community? Die gezeigten Verbesserungen kommen sehr gut bei vielen Spielern an. Kein Wunder, schließlich wünschen sich Teile der Community schon lange eine Modernisierung von RuneScape.

BasicCPA schreibt etwa unter dem Trailer: „Ihr habt dieses Jahr alle Großartiges geleistet. Ich bin sehr zufrieden mit der Road to Restoration und eurer harten Arbeit. Bitte verliert diesen Fahrplan nicht aus den Augen – ihr tut genau das Richtige, um neue und zurückkehrende Spieler anzuziehen und uns langjährigen Abonnenten gleichzeitig das zu geben, was wir verdienen. Ein Sieg für Jagex.“

iZehta ergänzt: „Vielleicht installiere ich mir RuneScape ja tatsächlich und mache dafür mal eine Pause von Old School RuneScape – sieht toll aus!“

onlytanner ist begeistert: „Ich bin wirklich beeindruckt. Ich habe meinen ersten Account vor 18 Jahren erstellt und spiele seitdem mit Unterbrechungen. […] Jetzt, wo ich sehe, was ihr auf die Beine gestellt habt und dass ihr eure Versprechen bezüglich des langfristigen Wachstums des Spiels einhaltet, bin ich wirklich daran interessiert, zu RuneScape zurückzukehren.“

ADstoic jubelt: „Das ist alles, was ich jemals wollte“

Was plant das Team noch? Für das weitere Jahr planen die Entwickler unter anderem, eine konsistente und einheitliche visuelle Identität in ganz RuneScape zu schaffen. Das bedeutet zum einen, dass noch nicht modernisierte Bereiche grafische Überarbeitungen erhalten sollen.

Zum anderen arbeitet das Team daran, die Immersion zu verbessern, indem sie Gegenstände und kosmetische Objekte entfernen, die thematisch nicht zur High-Fantasy-Mittelalter-Welt passen. Als Beispiel nennen sie ein Haifisch-Kostüm.

RuneScape und Old School RuneScape schaffen es trotz ihres hohen Alters, steigender Abo-Preise und der angestaubten Technik, zunehmend mehr Spieler auf die Server zu locken. Den letzten bemerkenswerten Rekord gab es erst im April 2026: Uraltes MMORPG knackt 250.000 Spieler zeitgleich, obwohl die Entwickler die Preise erhöht haben