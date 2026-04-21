Uraltes MMORPG hat aktuell 250.000 Spieler, obwohl die Entwickler die Preise erhöht haben

Bei Old School RuneScape laufen die Server heiß. Über 250.000 Spieler zocken derzeit das MMORPG, obwohl die Entwickler zuletzt die Preise erhöht haben.

Warum ist das MMORPG gerade so beliebt? Das MMORPG-Genre erlebt gerade einen Trend, bei dem viele Spieler aus Mangel an neuen Titeln wieder zu ihren alten Lieblingen zurückkehren. So sieht man derzeit nicht nur bei Old School RuneScape neue Spielerhöchststände (Quelle: MMORPG.org.pl).

Dass so viele Spieler derzeit aber wieder bei RuneScape reinschauen, liegt wohl an den großen Updates, die das MMORPG im Zuge der Erneuerungen erhalten hat. Gleichzeitig stand das MMORPG zuletzt in der Kritik, weil man erneut die Preise erhöht hat, das dritte Mal in fünf Jahren.

Video starten Old School RuneScape zeigt den “Group Ironman”-Modus im Trailer Autoplay

Eine Mischung aus Nostalgie und Neuerungen

Welche Updates gab es zuletzt? Bei Old School RuneScape haben die Entwickler 2026 eine vollgepackte Roadmap. Dabei gab es bislang zwei der großen Updates. Im Januar kam mit Deadman Annihilation ein neuer temporärer Spielmodus, mehr PvP, neue Items und die Entfernung der Schlüssel für die Bank.

Ganz frisch ist das April-Update mit dem Titel: Leagues VI: Demonic Pacts, das die Yamas League einführt. Außerdem kehren Echo-Bosse zurück, neue Aufgaben und Relikte kommen dazu und neue dämonische Belohnungen dürfen verdient werden. Angepasst wurden zudem die Kampf-Meisterschaften.

Was denkt die Community über den neuen Höchststand? Die Spieler von Old School RuneScape freuen sich sehr, dass ihr MMORPG derzeit so aufblüht. Gleichzeitig ist wohl allen bewusst, dass die hohe Spielerzahl auch viele Bots bedeutet, die den Titel heimsuchen. Sie loben jedoch auch die neuen Ligen des Spiels auf Reddit:

janzuka: „Leagues hat bisher super viel Spaß gemacht. Auf was für einen Build setzt ihr alle?“

Gavither: „Es ist für viele verfügbare Plattformen zugänglich und technisch nicht anspruchsvoll. Es ist wirklich keine Überraschung. Bots machen aber wahrscheinlich keinen geringen Prozentsatz aus.“

SuperCarpenter4450: „Sicherlich hatte RS schon immer ein Botting-Problem, aber sie haben Statistiken veröffentlicht, die detailliert aufzeigen, wie sehr sie die Bot-Sperren hochgefahren haben, besonders in den letzten 6 Monaten. Jeder aktive Spieler kann dir sagen, dass man die Reduzierung der Bots spüren kann. Es ist also immer noch ziemlich beeindruckend, ihre Spielerzahlen zu sehen. Der Grund für diesen Höhepunkt ist jedoch ein Leagues-Event, das historisch gesehen die Spielerzahlen immer nach oben treibt.“

Man arbeitet wohl also an dem Bot-Problem, und die Spielerzahl ist auch mit den Computer-Gamern hoch.

RuneScape soll zur zweitgrößten MMORPG-Marke der Welt werden, wenn es nach dem Chef geht. Was das bedeutet und wie er das erreichen will, hat er im Interview verraten: Der neue Chef eines beliebten MMORPG will auf Geld verzichten, sagt: Damit lässt sich die Zukunft retten