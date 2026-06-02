Valheim: Obsidian finden & abbauen

In Valheim gibt es viele verschiedene Materialien, die ihr für den Bau von Waffen, Rüstungen sowie Werkzeugen benötigt. Eines davon ist das Obsidian. Wie ihr das finden und abbauen könnt, zeigen wir euch hier.

Wo findet ihr Obsidian? Das Obsidian findet ihr im Gebiet „Gebirge“. Ihr erkennt den Ort an seinen eisigen Bergen und der eisigen, verschneiten Landschaft. Besucht den Ort und haltet Ausschau nach besonderen Felsformationen auf dem Boden. Das Obsidian kann in großen Steinbrocken gefunden werden. Schaut dafür die umliegenden Felsen an und „untersucht“ sie. Schon beim Anblick einer dieser Steine wird irgendwann der Name „Obsidianvorkommen“ aufploppen.

So sehen die Vorkommen aus

Wie könnt ihr Obsidian abbauen? Um Obsidian abzubauen, braucht ihr nur eine Eisenspitzhacke. Nutzt sie und baut so das Material ab.

Leider gibt es ein Problem, denn durch das eisige Gebiet erhaltet ihr Frostschaden und verliert langsam eure Energie. Solltet ihr keine Rüstung mit Frostresistenz besitzen, solltet ihr euch einen „Met mit Frostwiderstand“ zusammenbrauen. Dafür benötigt ihr:

10x Honig

5x Distel

2x Blutsack

1x Löwenzahn

Trinkt diesen, bevor ihr euch in das gefährliche Gebiet wagt. Ebenfalls spannend ist, dass ihr Obsidian, anders als andere metallische Materialien, auch durch ein Portal transportieren könnt.

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Wozu benötigt ihr Obsidian? Mit dem Vulkanglas könnt ihr viele nützliche Dinge herstellen. Dazu gehören:

Werkzeugbank-Upgrade auf Stufe 5

Obsidianpfeile

Giftpfeile

Frostpfeile

Spawnt Obsidian erneut nach dem Abbau? Nein, wenn ihr ein Vorkommen komplett ausgebeutet habt, spawnen diese nicht erneut. Theoretisch könnt ihr so eure gesamte Welt von Obsidian befreien. Da die Welt von Valheim jedoch riesig ist, ist es eher unwahrscheinlich, dass dieser Fall eintritt.

Das waren alle wichtigen Infos die ihr über das Obsidian in Valheim wissen solltet. Valheim ist ein großes Spiel und viele Dinge werden gar nicht so richtig erklärt. Solltet ihr also weitere Guides suchen, haben wir für euch die passende Übersicht parat: Alle Tipps und Guides zu Valheim in der Übersicht