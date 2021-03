Seid ihr auf der Suche nach hilfreichen Tipps und Guides zu Valheim? In unserer Übersicht findet ihr alles, was ihr braucht, um im neuen Survival-Spiel zu starten und zu überleben.

Was sind das für Guides? Wir haben für euch hier sämtliche Guides gebündelt, die wir hier auf MeinMMO seit Release von Valheim für euch geschrieben haben.

Die Guides richten sich vor allem an neue Spieler, die Valheim lernen wollen und an Einsteiger ins Genre. Ihr findet hier aber auch nützliche Infos zu bestimmten Themen, in die ihr euch einlesen wollt und selbst Veteranen können noch etwas lernen. Für die Übersicht sind sie in verschiedenen Kategorien zusammengefasst.

Wir werden diese Liste mit Guides stetig erweitern, wenn weitere Guides erscheinen. Dieser Artikel dient als stetige Übersicht über alles, was ihr zu Valheim wissen müsst.

Allgemeine Einsteigertipps

Was finde ich hier? In dieser Kategorie geht es vor allem darum, mit Valheim oder Survival-Games generell anzufangen.

An wen richten sich die Tipps? Wenn ihr neu im Spiel oder im Genre seid und nicht völlig ahnungslos starten wollt, könnt ihr euch mit diesen Guides vorbereiten. Sie helfen euch dabei, eine Übersicht über die wichtigsten Mechaniken zu bekommen und machen den Einstieg leichter.

Tipps zum Bau

Was finde ich hier? In diesem Abschnitt haben wir alles für euch zusammengefasst, was ihr über das Bau-System von Valheim wissen müsst. Eine eigene Basis ist wichtig, um euer Überleben zu sichern und das Bau-System macht einen großen Teil des Spiels aus.

An wen richten sich die Tipps? Ihr findet hier Tipps für Spieler, die sich gerne eine eigene oder größere Basis bauen möchten – egal, ob ihr solo oder im Team. Die Tipps richten sich an Einsteiger und Fortgeschrittene.

Wollt ihr sehen, was sich mit dem Bau-System alles anstellen lässt? Ein Spieler hat sogar den gesamten Hafen von Sturmwind in Valheim nachgebaut.

Tipps zum Crafting

Was finde ich hier? Über Crafting könnt ihr Bauteile und Ausrüstung herstellen. Dabei gehen wir hier vor allem darauf ein, wie ihr an die Rohstoffe kommt und Alltägliches herstellt. Für Informationen zu Waffen und Rüstungen springt zum Abschnitt „Kampf und Bosse“.

An wen richten sich die Tipps? Anfänger und Fortgeschrittene finden hier Tipps für ihre ersten Rezepte für Nahrung, Met und wo sie Ressourcen herbekommen. Für Experten dienen sie als nützliches Nachschlagewerk, damit ihr euch nicht etwa alle Rezepte auswendig merken müsst.

Tipps zur Erkundung und der Welt

Was finde ich hier? Hier haben wir Guides für euch aufgelistet, mit denen ihr die riesige Welt von Valheim besser erkunden könnt sowie Tipps, mit denen ihr euch besser zurechtfindet. Erkundung ist eines der wichtigsten Features in Valheim, da sie dazu dient, überhaupt Fortschritt im Spiel machen zu können.

Die Map von Valheim ist so riesig, dass ich nach 50 Stunden nur 5 % gesehen habe

An wen richten sich die Tipps? Vor allem Entdecker und Erkunder können mit diesen Tipps leichter durch die Welt kommen und sie so erforschen. Aber auch Spieler, die möglichst effizient spielen wollen, finden hier nützliche Tipps, etwa, wenn sie bestimmte Bosse oder den Händler suchen. Die Tipps eignen sich vor allem für Fortgeschrittene und Experten.

Tipps zu Kämpfen und Bossen

Was finde ich hier? Der Kampf ist ein weiteres Standbein von Valheim und hier findet ihr Tipps dazu, wie ihr besser kämpft, euch besser ausrüstet oder die kniffligen Bosse des Spiels besiegen könnt. Schließlich sollt ihr euch in Valheim als die stärksten Wikinger des Nachlebens beweisen.

An wen richten sich die Tipps? Da ihr in Valheim jederzeit kämpfen oder zumindest kampfbereit sein müsst, können Anfänger, Fortgeschrittene und Experten diese Tipps nutzen.

Probleme mit dem fiesen Schleimsack Knochenwanst? Mit unseren Guides erlegt ihr ihn im Handumdrehen.

Tipps zu Technik, Sicherheit, Cheats und mehr

Was finde ich hier? Valheim bietet einige Einstellungen, Tricks und Kniffe, um das Spiel entweder besser aussehen zu lassen, härter zu machen oder schlicht für ein flüssigeres Spiel. Diese Tipps findet ihr hier.

An wen richten sich die Tipps? Spieler, die sich Valheim hübscher machen oder es anderweitig verändern wollen, finden sich hier zurecht. Es geht dabei weniger um Spielmechaniken als mehr um die Technik hinter dem Spiel selbst. Die Tipps sind daher für alle Spieler interessant.

Ob mit oder ohne Guides, Valheim bietet bereits jetzt genügend Inhalten, um Millionen Spieler zu begeistern und zu fesseln. Einige davon investieren richtig viel Zeit in das neue Survival-Spiel – und haben noch immer nicht genug davon.

Wir haben mit einem diesr Spieler gesprochen: Vielspieler im Interview – So macht Valheim nach 267 Stunden noch immer Spaß