In Valheim könnt ihr Wildschweine züchten und dadurch auf schnelle und effektive Weise an Lederschnipsel gelangen. In unserem Guide erklären wir euch, welche Vorbereitungen ihr treffen müsst und auf was ihr achten solltet.

Zu Beginn eurer Reise benötigt ihr verhältnismäßig viele Lederschnipsel zur Herstellung von Werkzeugen und Gegenständen. Die permanente Jagd auf Wildschweine kann dabei sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Daher empfiehlt es sich, immer einen Vorrat an Leder im eigenen Vorgarten zu haben.

Das geht ganz leicht, indem ihr die benötigten Schweine einfach zähmt und züchtet. Sie vermehren sich dann direkt in eurer Basis und ihr kommt ganz leicht an Fleisch und Schnipsel. So geht’s.

Wildschweine im Gehege einfangen und füttern

So fangt ihr ein Wildschwein ein: Wildschweine sind aggressive Tiere und verfolgen euch, solltet ihr sie angreifen oder ihnen zu Nahe kommen. Darum müsst ihr vorsichtig sein, wenn ihr euch ihnen nähert, denn ihr dürft sie nicht verschrecken.

Um ein Wildschwein zu zähmen, müsst ihr es füttern. Schleicht dazu in die Nähe eines der Tiere, ohne es zu verschrecken, und werft ihm etwas Nahrung aus eurem Inventar zu. Zieht den entsprechenden Gegenstand dazu einfach aus dem Inventar in die Welt oder klickt mit gedrückter Strg-Taste darauf.

Sobald das Wildschwein die Nahrung sieht, wird es anfangen, sie zu fressen, insofern es hungrig ist.

Womit kann ich sie füttern? Wildschweine fressen vorwiegend Nahrung, welche sie in Bodennähe finden. Nach eigener Erfahrung bevorzugen sie rote Pilze. Ihr könnt sie außerdem mit Himbeeren und Blaubeeren füttern.

Gelbe Pilze hingegen funktionierten in unserem Test nicht. Die benötigt ihr aber ohnehin vor allem selbst, um mächtige Met-Tränke durch Fermentierung zu brauen.

Wie lange dauert das? Sobald das Wildschwein gefressen hat, erscheint eine Anzeige über den Fortschritt der Zähmung. 10 rote Pilze reichen aus, um ein Wildschwein zu zähmen.

Ihr erhaltet eine Anzeige, wie weit die Zähmung fortgeschritten ist.

Die Zähmung dauert eine Weile. Ihr könnt das Tier dabei unbeaufsichtigt lassen, da beim Zähmen die Anwesenheit eines Spielers nicht notwendig ist. Ihr bekommt eine Nachricht, sobald das Zähmen erfolgreich war.

Nachdem das Wildschwein erfolgreich gezähmt wurde, erhaltet ihr einen Hinweis über sein Wohlbefinden. Mit “E” könnt ihr das Tier zusätzlich streicheln, aktuell resultiert daraus aber kein Vorteil.

Vorbereitung für die Zähmung von Wildschweinen

Nachdem ihr Wildschweine gezähmt habt, laufen diese frei umher. Damit sie euch nicht weglaufen, solltet ihr ein eigenes Gehege bauen. Ein Gehege erleichtert euch außerdem das Zähmen selbst, da die Tiere aus diesem nicht fliehen können.

In einem Gehege fühlen sich die Wildschweine in Valheim auch wohl – inklusive ihres Nachwuchses.

So baut ihr ein Gehege für die Wildschweine: Um in Valheim zu bauen, benötigt ihr eine Werkbank in der unmittelbaren Umgebung. Wildschweine tauchen in Grasländern häufig auf, wir empfehlen den Bau des Geheges dort.

Sobald die Werkbank steht, könnt ihr mit einer Hacke den Boden ebnen. Der Boden muss nicht perfekt ausgerichtet sein, es reicht aus, wenn ihr vernünftig Zäune platzieren könnt. Die sogenannten “Skigard” erlernt ihr im Spiel zu einem frühen Zeitpunkt und Kosten euch lediglich 1 x Holz.

Trennt einen Bereich mit den Skigards ab und lasst einen Durchgang frei. In diesem Durchgang könnt ihr entweder ein großes Tor platzieren, oder einen weiteren Skigard, wenn das Wildschwein in dem Gehege gefangen ist.

So nutzt ihr das Gehege: Nähert euch einem Wildschwein und lasst es euch verfolgen. Es wird nicht damit aufhören, euch nachzulaufen, wenn ihr immer in Reichweite bleibt.

Lauft mit dem Wildschwein im Schlepptau zum Ende des Geheges. Sobald das Tier im Gehege ist, platziert ihr einen Skigard, um das Gehege zu verschließen. Habt ihr den Eingang mit einem Tor gesichert, schließt beide Türen.

Entfernt euch im Anschluss vom Gehege und wartet ab, bis das Tier sich beruhigt. Im Anschluss könnt ihr euch schleichend oder im Gehen dem Gehege nähern und mit der Fütterung und der daraus resultierenden Zähmung beginnen.

Um die Tiere zu füttern, schaut ihr in das Gehege hinein, öffnet euer Inventar und zieht das Futter aus dem Inventarslot heraus. Dadurch wirft euer Charakter das Item weg. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Nahrung gestackt oder einzeln in das Gehege geworfen wird.

Ich habe tagelang Valheim gezockt – Das macht das neue Survival-Game so gut

Wildschweine ganz einfach vermehren

In Valheim können sich Wildschweine in Gefangenschaft paaren. Dies gelingt jedoch nur, wenn ihr mindestens zwei Tiere in einem Gehege haltet. Dazu müssen beide gezähmt sein. Weiterhin muss zusätzlich Nahrung für die Tiere im Gehege liegen.

Das müsst ihr beachten, um Ferkel zu erhalten: Aufgrund der eigenen Erfahrung unseres Autors, vermehren sich Wildschweine nur bis zu einer bestimmten Anzahl. Nach ersten Einschätzungen sind maximal sechs gezähmte Wildschweine pro Einzugsbereich der Werkbank möglich.

Sobald ihr zwei gezähmte Wildschweine in eurem Gehege habt und diese glücklich sind und ausreichend zu Fressen haben, erscheinen bei der Paarung Herzen über ihren Köpfen. Nach einer Weile dürft ihr dann kleine Ferkel in der Welt von Valheim begrüßen.

Die kleinen Ferkel fühlen sich wohl – bis wir ihnen ans Leder wollen.

Was mache ich mit den Wildschweinen? Wildschweine produzieren aktiv leider keine Ressourcen. Um Lederschnipsel zu erhalten, müsst ihr diese nach wie vor töten. Dies fällt im ersten Moment sicher etwas schwer, wenn man die kleinen Ferkel hat aufwachsen sehen. Wollt ihr sie dennoch töten, nutzt dazu am besten Pfeil und Bogen. Dadurch stirbt nur ein Tier und ihr lauft nicht Gefahr versehentlich ein anderes Tier zu verletzen, wenn ihr mit einem Speer im Gehege hantiert.

Wildschweine können euch neben Lederschnipseln auch noch Trophäen und Fleisch liefern. Die Loot-Drops der Tiere sind dabei zufällig. Am häufigsten lassen die Wildschweine unserer Erfahrung nach die Schnipsel fallen, gefolgt von Fleisch und Trophäen, welche eher selten fallen gelassen werden.

Mit ein wenig Übung ist die Zucht von Wildschweinen in Valheim leicht zu erlernen. Ihr erhaltet mit den gezähmten Tieren eine zuverlässige Quelle an Lederschnipseln und könnt euch voll und ganz auf andere Abenteuer in der mystischen Welt von Valheim konzentrieren.

In die mystische Welt könnt ihr auch abtauchen, wenn euer PC nicht mehr ganz so stark ist, denn den neuen Steam-Hit Valheim könnt ihr sogar auf 10 Jahre alten PCs spielen.