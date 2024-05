Blizzard erfindet das wichtigste Feature in Diablo 4 neu: den Loot – Das passiert in Season 4

Diablo 4 wird mit der kommenden Season 4 ein vollkommen neues Spiel. Passend dazu trägt die Season den Namen „Frische Beute“, oder: „Loot Reborn.“ Blizzard hat nun endlich die Details zum Update veröffentlicht und erklärt, wie genau das alles funktionieren soll. Nur eine Sache lässt Spieler noch stutzen.

Das steckt in Season 4:

Das zeigt Blizzard nun: In einem neuen Blogpost auf der offiziellen Seite hat Blizzard die Neuerungen im Detail vorgestellt. Das Wichtigste dabei sind zwei neue Features: Härtung und Vollendung („Tampering“ und „Masterworking“).

Die beiden Systeme sind das neue Crafting. Items haben mit Season 4 weniger Affixe und sollen leichter vergleichbar sein. Über Härtung und Vollendung könnt ihr dann neue Affixe hinzufügen, das Item anpassen und verbessern. Ihr baut euch quasi einen eigenen God Roll. Dazu könnt ihr euch mit „Prächtigen Funken“ selbst Uber Uniques herstellen.

Außerdem zeigt Blizzard neuen Content fürs Endgame. Das war nach dem PTR ein großer Kritikpunkt: Das Leveln sei super, aber nach Level 100 werde das Spiel langweilig. Blizzard stellt hier einige neue Inhalte vor:

Andariel kommt als neuer Uber-Boss, hier findet ihr mit erhöhter Chance Uber Uniques, wie bei Duriel.

Jeder Uber-Boss bekommt eine „gequälte“ Version auf Stufe 200, die noch mehr Beute fallen lässt.

Höllenfluten bekommen neue Gegner, die Hellbourne, sowie generell mehr und härtere Monster.

Die Grube („The Pit“) ist ein neuer Endgame-Dungeon mit 200 Leveln, die immer schwerer werden – Hier sollt ihr euer Können testen.

In der Grube werdet ihr viel Zeit verbringen, weil ihr hier die Materialien fürs Crafting und zur Beschwörung der Gequälten Echos findet. Sämtliche der hier genannten Inhalte kommen sowohl für den saisonalen als auch den ewigen Realm.

Season 4 verändert damit grundlegend alle wichtigen Inhalte des Spiels. Die meisten Spieler und Experten sind bereits jetzt begeistert, aber nach der Ankündigung fehlt einigen noch eine Info: Was bringt eigentlich die Season als einzigartige Mechanik?

Eine besondere Mechanik fehlt in Season 4 scheinbar – etwas wie der Seneschall aus der aktuellen Season 3:

„Fehlt da nicht was?“

Auf Reddit gibt es gerade mehrere Diskussionen darüber, was Season 4 ändert oder auch nicht. Der allgemeine Tenor ist, dass Season 4 hervorragend aussieht. Diablo 4 werde damit das großartige Spiel, das man zu Release erwartet habe.

Blizzard spricht allerdings im Blogpost nicht über die besondere Mechanik der Season. In vorhergehenden Saisons gab es etwa besondere Vampir-Kräfte, neue Sockelsteine oder einen Begleiter.

Der Begriff für diese Dinge ist „Seasonal Power“, also Macht, die ihr nur kurz erlangt. In Season 4 fehlt so etwas fast vollständig. Im Interview erklärten uns die Entwickler, was das Thema und die besondere Season-Mechanik werden, aber dass die meisten Änderungen Diablo 4 als Ganzes betreffen.

Obwohl einige Spieler meckern, dass Season 4 damit schmaler ausfallen würde als vorige Seasons, sehen das die meisten Fans anders. So heißt es etwa: Blizzard solle keine saisonale Mechanik einführen, damit es eine Grundlage dafür gebe, wie anspruchsvoll der Content mit den neuen Loot-Änderungen sei. Ein anderer Spieler schreibt:

Ich begrüße, dass Blizzard All-In gegangen ist mit den Änderungen, die sie bringen, statt die Entwicklungs-Ressourcen in eine andere saisonale Questreihe und Mechaniken zu stecken. Einige mögen widersprechen, aber ich fand die Season-3-Mechanik und Questreihe ziemlich öde und ich bin okay damit, wenn es das diesmal nicht gibt mit Blick auf die Änderungen. krismate auf Reddit

Ganz ohne saisonale Inhalte kommt Season 4 allerdings nicht. So gibt es etwa exklusive Loot-Belohnungen für eine Aktivität rund um die Eisenwölfe, eine neue Fraktion, die in den Höllenfluten anzutreffen ist. Außerdem gibt es mit dem Entweihten Gedankenkäfig ein neues Elixier exklusiv für die Season-Realms, mit dem die Fluten noch anspruchsvoller, aber auch belohnender werden.

Heute, am 2. Mai, findet noch ein Campfire Chat mit weiteren Informationen statt. Am Sonntag lest ihr hier auf MeinMMO das vollständige Interview mit den Entwicklern zu den Änderungen.

