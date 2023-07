Diablo 4 zeigt Gameplay-Trailer zur Season 1 und einige Spieler machen sich darüber lustig

Season 1 in Diablo 4 startet schon in einigen Tagen und verspricht neue Inhalte. Doch im aktuellen Trailer sieht man nur kurze Szenen, die für einige Spieler nicht vielversprechend sind. Vor allem die Ansage im Video, dass nur ein neuer Boss mit der neuen Season kommen soll, sorgt bei Usern für Belustigung in den Kommentaren unter dem YouTube-Video. So schrieb der User Killer99215 „Warte… 1 neuer Bosskampf? Nur EINER?“ und daraufhin antwortete der User Zedaso „Ja, einer, der nach 10 Sekunden tot ist.“ Ein anderer Kommentator schrieb „Ich liebe den Gameplay-Trailer, der zu 99 % das zeigt, was wir bis jetzt auch schon gemacht haben.“

In unserer Übersicht zu Season 1 könnt ihr erfahren, was noch in Diablo 4 geplant ist.