Overwatch 2 lockt in Season 7 mit neuen Skins, einer begeistert Fans besonders – „Endlich, nach so vielen Jahren“

Am Dienstag, den 10. Oktober 2023, startet die siebte Season von Overwatch 2. In einem Trailer bekommt ihr jetzt schon einen Vorgeschmack auf das Crossover mit Diablo IV, welches diese Season zu bestimmen scheint. Von welchem Skin Fans dabei besonders begeistert sind, erfahrt ihr hier.

Was erwartet euch in Season 7? In der neuen Season Rise of Darkness von Overwatch 2 erwarten euch wie im Trailer zu sehen 17 neue Halloween-Skins. Daneben bekommt ihr einen neuen Spielmodus, eine neue Map, einen ganz frischen Battle Pass, schaurige Belohnungen und vieles mehr.

Ebenfalls bekommt ihr überarbeitete Modelle von Sombra und Roadhog.

Den Trailer haben wir hier für euch eingebaut:

Die Map, die ihr in Season 7 erwarten könnt, lässt sich im Trailer als eine neue, gruselige Version der Blizzard World Map erkennen. Dazu bekommt ihr eine veränderte Version von dem Spielmodus vom Overwatch Halloween PvE Event – Junkenstein’s Rache. Dieser neue Spielmodus scheint sich in der Tristram Kathedrale abzuspielen.

Moira überzeugt mit ihrem neuen, fiesen Look

Was begeistert? Was in den Kommentaren (via YouTube) unter dem Trailer jedoch für Fans heraussticht, ist ein ganz bestimmter neuer Skin. Gemeint ist damit nicht einmal der mystische Skin Onryō Hanzo, sondern ein neuer Look für den beleibten Charakter Moira. Ihr neuer Aufzug erinnert stark an Diablo IV-Antagonistin Lilith.

Viele Fans feiern diesen Skin besonders. Nicht nur, weil sie sich über die Zusammenführung von den beiden Franchises freuen. Vor allem sind sie begeistert, dass Moira diesmal einen wirklich guten Skin bekommen hat:

TheLittle93 schreibt: Endlich nach so vielen Jahren. Eine wirklich guter Moira Skin.

rcort9716 schreibt: Soll Moira’s neuer Skin aussehen wie Lilith? Wenn ja, ist das so krass.

Revenge_Slayer schreibt: Ich liebe diese Idee und bin überrascht, warum sie nicht eher ein Diablo Crossover hatten.

Was haltet ihr von den neuen Skins und dem Crossover mit Diablo? Habt ihr Bock auf das Halloween-Event oder könntet ihr eher darauf verzichten? Diskutiert gerne mit.

Die Overwatch League ist tot, auch wenn es noch keiner richtig ausspricht