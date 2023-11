Live von der BlizzCon 2023: Schreiende Fans und unerwartete Ankündigungen

Ich bin über 12 Stunden nach Kalifornien geflogen und musste mich mehrere Stunden durch Passkontrollen und mehr kämpfen, aber das war es bisher wert. Ich freue mich auf das, was kommt. Und wer nicht extra dafür nach LA fliegen will, Asmongold zeigt, dass selbst von zu Hause aus zusehen sich lohnt:

Aber hier sind die Fans, Leute, die mit Herz und Seele an Blizzard hängen. Das merkt man. In der Halle war die Stimmung bombastisch, jeder Entwickler wurde mit rauschendem Applaus begrüßt, sogar vom neuen und unbekannten Warcraft Rumble – und der Überraschungs-Host Phil Spencer.

Die Stimmung hier vor Ort ist aber einfach … anders. Ich kenne die gamescom, ich war schon auf der PAX East, allgemeine Messen, auf der Gamer herumlaufen und sich ansehen, was es so an neuen Sachen auf dem Markt gibt.

Nach 4 Jahren findet die BlizzCon zum ersten Mal wieder live mit Publikum in Anaheim, Kalifornien statt – und wir wurden eingeladen. Für mich ist das die erste BlizzCon überhaupt in Person und ich bin absolut überwältigt.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist live auf der BlizzCon 2023. Neue Infos zu Diablo 4 und World of Warcraft haben die Halle beben lassen – buchstäblich. So viel tosender Beifall war selbst auf der gamescom selten.

Insert

You are going to send email to