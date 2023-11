Blizzard kündigt 1. Erweiterung zu Diablo 4 an: Vessel of Hatred bringt neue Klasse

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Ein Nutzer vergleicht den Trailer zu “Diablo 4: Vessel of Hatred” mit dem zu The Elder Scrolls 6 – eine reine Ankündigung mit dem Versprechen irgendwann mehr zu zeigen.

Das sind die ersten Reaktionen zum Trailer: Der Trailer wird auf YouTube bislang eher zynisch kommentiert, weil Blizzard noch so wenig an Informationen herausgegeben hat.

Weil sich nun Teile des Leaks als wahr herausgestellt haben, gehen einige in der Community von Diablo 4 davon aus, dass auch der Rest des Leaks der Wahrheit entspricht (via reddit ).

Blizzard hat auf der BlizzCon 2023 eine neue Erweiterung zu Diablo 4 angekündigt. „Vessel of Hatred“ (vermutlich: Gefäß des Hasses) soll Ende 2024 erscheinen. Es soll auch eine neue Klasse zu Diablo 4 kommen, die vorher noch nie in Diablo zu sehen war.

