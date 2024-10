Neues Survival-Spiel auf Steam erinnert an Zelda und Animal Crossing, hat jetzt einen Release-Termin bekommen

Bald gibt es Nachschub für Survival-Fans. Auf Steam erscheint ein neues Spiel, das für Fans des Genres und besonders für Freunde von Zelda und Animal Crossing interessant sein könnte.

Um welches Spiel geht es? Die Rede ist von Towers of Aghasba, einem Titel von Dreamlit. Inc. Es handelt sich um das erste Spiel des im Jahr 2020 gegründeten Studios und gehört zu den spannendsten Survival-Titeln 2024.

In Towers of Aghasba erkundet ihr eine weite, offene Welt, die namensgebende Insel Aghasba. Es gilt nun, die Dörfer und Städte wieder aufzubauen, und dem Ökosystem zu neuer Blüte zu verhelfen.

Und das macht ihr nicht allein: Gemeinsam mit anderen Spielern könnt ihr die Welt entdecken, einander helfen und so Stück für Stück dafür sorgen, dass die einst blühende Flora und Fauna in neuem Glanz erstrahlt.

Mit dem Gleiter durch die Lüfte

Was bietet das Spiel? Im Trailer und im neu veröffentlichen Gameplay-Showcase auf YouTube sieht man, wie die Spielfigur an einem Gleiter durch die Luft schwebt. Er ist ein praktisches Mittel, die große Spielwelt zu erkunden und erinnert an The Legend of Zelda.

Wenn es darum geht, das Ökosystem samt Dinos und anderer Kreaturen wiederherzustellen, bieten euch die Entwickler einige Möglichkeiten. Es gibt drei Arten der besagten Ökosysteme, sowie drei Arten von Städten, die ihr bauen könnt.

Dazu lassen sich über 40 Kreaturen freischalten, und über 120 Pflanzen anbauen – Animal Crossing lässt grüßen. Auch kleine Aktivitäten wie Angeln wird es geben, genauso wie Kämpfe. Feinden begegnet ihr etwa in den Ruinen der Spielwelt.

Wann erscheint das Spiel? 2023 wurde Towers of Aghasba im Rahmen eines PlayStation-Showcase angekündigt, und schon im November kann der Titel gespielt werden.

Die Entwickler haben für den 19. November den Start des Early Access angesetzt. Interessierte Spieler können Towers of Aghasba zum Preis von 29,99 € kaufen. Mit der Zeit werden weitere Features hinzugefügt.

Wie sich das Spiel letzten Endes schlägt, wird sich zeigen. Die Konkurrenz im Genre der Survival-Spiele ist immerhin groß. Könnt ihr nicht warten und seid auf der Suche nach einer guten Empfehlung, schaut doch auf MeinMMO vorbei: Die 28 besten Survival-Games 2024 für PS5, Steam und Xbox