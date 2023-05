Neues Survival-Game auf Steam klingt ideal für jeden, der Zelda feiert – „Hoffe, es spielt sich so schön, wie es aussieht“

In einem neuen Survival-MMO erkundet ihr eine Fantasy-Welt voller mysteriöser Kreaturen. Spielerisch will sich der Titel an Zelda: BotW orientieren.

Was ist das für ein Spiel? Towers of Aghasba ist ein Survival-MMO, das beim PlayStation Showcase 2023 vorgestellt wurde und in einer Fantasy-Welt spielt, in der zahlreiche mysteriöse Kreaturen leben.

Der spielerische Fokus soll auf PvE liegen und neben typischen Survival-Gameplay auch verschiedene Quests beinhalten, die man von NPCs wie dem „Forest God“ erhält.

Generell sollen die Spieler einander helfen und zusammenarbeiten. Um dafür eine optimale Grundlage zu schaffen, wollen die Entwickler 15 bis 25 Spieler auf einem Server zu versammeln. Je nach Optimierung könnte die Zahl jedoch noch angehoben werden.

Towers of Aghasba soll zunächst auf Steam und zu einem späteren Zeitpunkt für Konsolen erscheinen. Der Release ist für 2024 geplant – es existiert allerdings noch kein genaues Datum.

Den Trailer zu Towers of Aghasba seht ihr hier:

Wieso ist es für Zelda-Fans interessant? In einem QnA schreiben die Entwickler von Towers of Aghasba, dass „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ eine der grundlegenden Inspirationen für das Gameplay des Spiels sei (via Discord). Entsprechend wichtig ist auch das Erkunden der Spielwelt und die Nutzung eines Gleiters.

Bei der visuellen Darstellung des Spiels war vor allem Studio Ghiblis gefeierter Animationsfilm „Prinzessin Mononoke“ ein Vorbild. Ebenso wie verschiedene Stammeskulturen aus Afrika, Asien und die Maya.

Spieler zeigen sich von der visuellen Gestaltung beeindruckt

Was sagen Spieler zu dem Trailer? Der Trailer zu Towers of Aghasba konnte auf YouTube bei einigen Spielern einen positiven ersten Eindruck erwecken. Vor allem die visuelle Darstellung der Spielwelt erhielt für die schöne Inszenierung mehrfach Lob.

doorbell8132: „Sicherlich ein Spektakel, das sich sehen lassen kann. Ich kann nur hoffen, dass es sich so schön spielt, wie es aussieht.“

werewolfgirl1995: „Dieses Spiel sieht fantastisch aus und die Umgebung sieht so voller Leben aus!“

quazar4773: „Die Welt sieht fantastisch aus, hoffentlich ist sie so immersiv, wie sie aussieht. Erinnert mich an Zelda Breath of the Wild und Shadow of the Colossus.“

Insgesamt scheinen viele Spieler neugierig zu sein, wie sich Towers of Aghasba spielen wird. Optisch konnte der Titel auf jeden Fall überzeugen. Vielleicht haben wir hier die ersten Szenen eines kommenden Survival-Geheimtipps gesehen.

Wenn ihr nicht bis zum Release von Towers of Aghasba warten wollt, findet ihr auf MeinMMO die 25 besten Survival-Games 2023 für PlayStation, PC und Xbox.