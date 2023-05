Bungie zeigt nach 10 Jahren einen neuen Shooter – Marathon bringt ein Detail, das sich viele Spieler für Destiny 2 wünschen

Bungie hat einen neuen Shooter vorgestellt, der schon jetzt ein Feature verspricht, dass sich Spieler für Destiny 2 wünschen.

„Destiny 2“-Entwickler Bungie hat beim PlayStation Showcase am 24. Mai 2023 ein kommendes Spiel namens Marathon angekündigt, das die gleichnamige Spielreihe aus den 90er-Jahren fortsetzen wird und das erste neue Projekt des Studios nach über 10 Jahren ist.

Marathon wird ein Extraction-Shooter mit dem Fokus auf PvP, der in einem Sci-fi-Universum spielt. Extraction-Shooter oder EFT-Likes sind Spiele wie Escape from Tarkov, in denen das Looten von Ausrüstung, das Erfüllen von Aufträgen sowie die anschließende Flucht von der Map im Fokus steht.

In der Regel setzten Extraction-Shooter auf PvEvP, demnach ist nicht auszuschließen, dass Marathon trotz PvP-Fokus auch PvE-Gefechte bieten wird.

Marathon befindet sich derzeit noch in Entwicklung, ein Release-Datum ist dementsprechend noch nicht bekannt. Der Shooter soll für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen und Cross-Save sowie Crossplay bieten.

Hier seht ihr den Ankündigung-Trailer zu Marathon:

Welches Detail wünschen sich Destiny-Spieler? Marathon soll laut Bungie sogenannte dedizierte Server besitzen – ein Wunsch, den viele Destiny-Spieler seit einiger Zeit hegen.

Bereits im März 2021 fragte ein Fan im offiziellen Destiny-Forum, weshalb Destiny 2 keine dedizierten Server haben könnte (via Bungie.net).

Doch auch im Rahmen von Marathon äußerten wieder einige Fans ihren Wunsch nach dedizierten Servern. So schreiben verschiedene Spieler auf Twitter:

„Das, was wir seit Jahren für Destiny 2 fordern“.

„Etwas, das Destiny braucht.“

„Wenn sie dedizierte Server für Marathon anbieten, warum nicht für Destiny?“

Was sind dedizierte Server? In Videospielen handelt es sich bei einem dedizierten Server um einen Server, der innerhalb eines Spiels vom Entwickler angeboten wird. Die Spieler können einem solchen Server einzeln und unabhängig von anderen Spielern oder deren Verbindung beitreten.



Was sind dedizierte Server? In Videospielen handelt es sich bei einem dedizierten Server um einen Server, der innerhalb eines Spiels vom Entwickler angeboten wird. Die Spieler können einem solchen Server einzeln und unabhängig von anderen Spielern oder deren Verbindung beitreten.

Alternativ dazu gibt es sogenannte Peer-to-peer-Verbindungen, in denen ein Spieler als Host der Sitzung auftritt. Über diesen Spieler läuft in dem Fall der Datenverkehr, weshalb die Verbindung von besagtem Spieler abhängig ist. Das kann zu Lags und Verbindungsabbrüchen führen, weshalb dedizierte Server in Call of Duty sogar als „der heilige Gral der Shooter" gelten

Woher stammt die Info, dass Marathon dedizierte Server haben wird? Von Bungie selbst. Auf der offiziellen Website des Entwicklerstudios (via Bungie.net) sagt Christopher Barrett, Game Director bei Bungie:

Wir konzentrieren uns auch auf die Zugänglichkeit und die kompetitive Integrität, die für uns einen großen Stellenwert haben. Wir priorisieren die Sicherheit und konzentrieren uns auf strenge Anti-Cheat-Maßnahmen, sowie auf dedizierte Server, globale Datenzentren, aktive Community-Konversation und -Feedback sowie vieles mehr. Letztendlich wollen wir sicherstellen, dass die Wettbewerbserfahrung in Marathon für jeden Spieler fair ist und Spaß macht.

Eine Übersicht mit den am meisten gesehenen Trailern des PlayStation Showcases findet ihr ebenfalls auf MeinMMO – auch wenn Marathon nicht dazu gehört:

