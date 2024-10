Ein Remake eines Klassikers mit Tom Cruise sollte der Start eines großen Franchises werden, doch dazu kam es nie

New World: Guide zu Dark Matter – So bekommt ihr es und das macht ihr damit

Fans der alten Klassiker und Figuren können sich also erstmal auf eine interessante Zukunft gefasst machen, auch ohne klischeehaftes Universum. Eine andere Monster-Ikone funktioniert aktuell aber durchaus als Universum und das ist die Riesenechse Godzilla: Ich hatte nach langer Zeit wieder richtig Gänsehaut im Kino und Schuld ist Godzilla Minus One

Ein anderes Problem war wahrscheinlich das Publikum, das die ganzen Filmuniversen langsam satt war. Das MCU begann 10 Jahre zuvor, und das Monsterverse setzt mit Godzilla auf ein klares Markenzeichen, das in der Popkultur verfestigt ist. Die Klassiker aus den 30ern sind eben nicht mehr so allgemein bekannt wie Batman oder Spider-Man.

Aber man muss ein wenig genauer hinschauen. In den USA selbst floppte der Film nämlich ziemlich hart und spielte nur knapp 80 Millionen Dollar ein. Das Ergebnis kommt durch viele andere Länder zusammen, vor allem durch China. Dort spielte der Film über 90 Millionen Dollar ein. So ähnlich sah das auch bei Pacific Rim 2 aus.

Wie schnitt Die Mumie ab? Schaut man sich die Zahlen auf Box Office Mojo an, dann sieht es auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Der Film spielte bei einem recht hohen Budget von 120 Millionen Dollar über 400 Millionen Dollar ein. Das ist ein solides Ergebnis.

Das ist ziemliche Star-Power, die Universal für ihr neues Universum an den Start bringen wollte. Doch nach dem Start von Die Mumie lief das groß geplante Universum nicht an und das, obwohl die Zahlen auf dem Papier nicht schlecht aussehen.

Was ist das Dark Universe? In den 30ern hatte Universal viele ikonische Horrorfiguren, die nicht nur Einzelfilme hatten, sondern in Filmen auch aufeinandertrafen. So ähnlich wie beim MCU heute. Darunter waren Figuren wie Dracula, Frankensteins Monster, Dr. Jekyll, der unsichtbaren Mann und eben die Mumie.

Neue Serie auf Netflix zeigt den Mann, der Wrestler wie The Rock berühmt gemacht hat – Ist so spannend wie ein guter Thriller

Tom Cruise sollte nämlich das Dark Universe einleiten, das auf vielen Figuren basiert, die in den 1930ern auch schon in einem Filmuniversum zusammengeführt worden sind. Das Dark Universe sollte Star-Power haben, doch nach Die Mumie gab es nicht die erhoffte Filmreihe. Und das, obwohl der Film auf den ersten Blick nicht schlecht performte.

