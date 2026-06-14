Diablo 4 wirft ein neues Licht auf die Lore, lässt Spieler noch stärker auf Liliths Seite rücken

Lilith ist einer der beliebtesten Charaktere der Diablo-Reihe und das, obwohl sie eine Dämonin und zweifelsfrei böse ist. In Diablo 4 liegt der Fokus der Erzählung jedoch auf ihrer Sicht der Dinge, in Lord of Hatred sogar noch stärker. Einige Spieler fühlen mit der Mutter Sanktuarios.

Als große Gegenspielerin in Diablo 4 und Tochter von Mephisto ist Lilith ein Favorit in der Community. Sie gilt als hervorragend geschriebener Bösewicht, weil sie die Grenze zwischen klassisch gut und klassisch böse zu verwischen weiß.

Ihr Charisma sorgt sogar dafür, dass viele Spieler Lilith helfen wollen, obwohl sie wissen, wie böse die Dämonin ist – spätestens seit sie im Intro der Original-Kampagne von Diablo 4 unschuldige Bürger dazu gebracht hat, einen Priester zu erschlagen.

In Lord of Hatred kehrt Lilith zurück, diesmal aber nicht als Gegenspielerin, sondern als Verbündete des Spielers und mit einer eigenen Sicht auf die Dinge. Während der Kampagne lernt ihr mehr über ihre Beweggründe und ihren Charakter kennen. Das sorgt nun für Diskussionen.

Video starten Diablo 4: Der Reveal-Trailer mit Lilith Autoplay

„Ich glaube, sie hat ihren Sohn geliebt“

Kleine Spoiler-Warnung: Hier geht es um die Story von Diablo 4 und Lord of Hatred. Wenn ihr die Kampagne noch nicht durch habt und selbst erleben wollt, solltet ihr nicht weiterlesen. Ihr könnt euch gerne stattdessen das Cinematic zum „neuen“ Hexenmeister ansehen.

Auf Reddit schreibt ein Nutzer, er könne es Lilith nicht übel nehmen, Inarius so sehr zu hassen. Inarius ist der Engel, den ihr in Diablo 4 trefft und der „Vater“ Santkuarios. Er hat zusammen mit Lilith die Welt erschaffen, auf der die gesamte Reihe spielt sowie die Menschen, die sie bevölkern.

Während der Kampagne taucht ihr in verschiedene Erinnerungen ein, darunter, wie Inarius gefoltert wird und wie ihm die Flügel verbrannt werden – durch Lilith. Das alles folgt dem Tod von Rathma, dem ersten Sohn der beiden, dem ersten Nephalem und dem ersten Totenbeschwörer, eine der wichtigsten Figuren der Lore.

Inarius, im Glauben, der Auserwählte zu sein, um Mephisto zu vernichten, hat Rathma getötet, weil dieser seinem Vater nicht die Schlüssel zur Hölle geben wollte. Laut dem Reddit-Nutzer ist Liliths Reaktion darauf verständlich:

Lilith ist zweifelsohne böse, zweifelsohne getrieben von zu viel Ambition, aber ich glaube, sie hat ihren Sohn geliebt. Darum hat sie Inarius gefoltert und seine Flügel weggebrannt. Ich glaube auch, dass sie ihn darum nicht früher getötet hat […] Sie wollte, dass er dafür leidet. gaymbit auf Reddit

Viele Nutzer stimmen zu und bekräftigen, dass Lilith – wenn auch böse – immer ehrlich gewesen sei und die Menschen ihre eigenen Entscheidungen hat treffen lassen. Das mache einen guten bösen Charakter aus – oder eben einen „grauen“. Andere werfen hier ein, dass die Erzählung nicht unbedingt zuverlässig ist:

Die diskutierte Szene spielt in den Erinnerungen Mephistos.

Lilith selbst scheint eine gewisse Macht über diese Erinnerungen zu haben.

Wie viel von alledem wahr und wie viel List ist, lässt sich schwer sagen.

Die Story sei mehr oder weniger die „Sicht der Frau“ auf eine schwierige Trennung. Man hätte die Nachricht auch mit weniger drastischen Mitteln überliefern können. Nichtsdestotrotz sei Inarius auf keinen Fall der „Engel“, als der er dargestellt wird, sondern selbst fern ab von „moralisch gut“, schließlich opfert er ohne viel Reue seine eigenen Kinder.

Was haltet ihr von der Story? Seid ihr eher auf Inarius’ Seite oder auf der von Lilith? Wie würdet ihr als Nephalem mit einem solchen Streit eurer Eltern umgehen? Schreibt uns einen Kommentar!

Die Diskussion darum, ob Lilith nun gut oder böse ist und wie Blizzard sie ins Spiel geschrieben hat, läuft schon seit Jahren in Diablo 4 – genau wie die Frage auftaucht, was eigentlich dagegen spricht, sich ihr anzuschließen. Vermutlich wäre das aber keine gute Idee: Spieler denkt, wir sind in Diablo 4 alle viel zu fies zu Lilith, kriegt zynischen Spott ab: „Dir sind ein paar Details entgangen“